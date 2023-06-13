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Российские танкисты уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли" - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 13.06.2023 (обновлено: 08:51 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/nato-1877708743.html
Российские танкисты уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли"
Российские танкисты уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли" - РИА Новости, 13.06.2023
Российские танкисты уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли"
Российские танкисты уничтожили на Запорожском направлении технику ВСУ, в том числе американскую БМП "Брэдли", рассказал РИА Новости командир танковой роты с... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T05:24
2023-06-13T08:51
специальная военная операция на украине
нато
россия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Российские танкисты уничтожили на Запорожском направлении технику ВСУ, в том числе американскую БМП "Брэдли", рассказал РИА Новости командир танковой роты с позывным Суетолог."В ходе отражения атаки и попытки прорыва наших позиций в ночное время суток на Запорожском направлении нашим экипажем было уничтожено несколько единиц техники противника. Среди них была БМП "Брэдли" производства НАТО. Наши экипажи успешно поражают такие цели в ночное время и во встречном бою", — рассказал боец.Он предоставил в распоряжение РИА Новости видео поражения "Брэдли", запечатленное через тепловизор.Как сообщало Минобороны, утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Президент Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, отметил глава государства.
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877708080.html
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нато, россия
Специальная военная операция на Украине, НАТО, Россия
Российские танкисты уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли"

Российские танкисты уничтожили в ночном бою на Запорожском направлении БМП ВСУ Bradley

© Фото : U.S. Transportation Command Отправка американских БМП Bradley на Украину
Отправка американских БМП Bradley на Украину - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : U.S. Transportation Command
Отправка американских БМП Bradley на Украину. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Российские танкисты уничтожили на Запорожском направлении технику ВСУ, в том числе американскую БМП "Брэдли", рассказал РИА Новости командир танковой роты с позывным Суетолог.
"В ходе отражения атаки и попытки прорыва наших позиций в ночное время суток на Запорожском направлении нашим экипажем было уничтожено несколько единиц техники противника. Среди них была БМП "Брэдли" производства НАТО. Наши экипажи успешно поражают такие цели в ночное время и во встречном бою", — рассказал боец.
Он предоставил в распоряжение РИА Новости видео поражения "Брэдли", запечатленное через тепловизор.
Как сообщало Минобороны, утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении.
Президент Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, отметил глава государства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеНАТОРоссия
 
 
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