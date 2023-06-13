https://ria.ru/20230613/nato-1877708743.html

Российские танкисты уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли"

Российские танкисты уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли" - РИА Новости, 13.06.2023

Российские танкисты уничтожили в ночном бою американскую БМП "Брэдли"

Российские танкисты уничтожили на Запорожском направлении технику ВСУ, в том числе американскую БМП "Брэдли", рассказал РИА Новости командир танковой роты с... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T05:24

2023-06-13T05:24

2023-06-13T08:51

специальная военная операция на украине

нато

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Российские танкисты уничтожили на Запорожском направлении технику ВСУ, в том числе американскую БМП "Брэдли", рассказал РИА Новости командир танковой роты с позывным Суетолог."В ходе отражения атаки и попытки прорыва наших позиций в ночное время суток на Запорожском направлении нашим экипажем было уничтожено несколько единиц техники противника. Среди них была БМП "Брэдли" производства НАТО. Наши экипажи успешно поражают такие цели в ночное время и во встречном бою", — рассказал боец.Он предоставил в распоряжение РИА Новости видео поражения "Брэдли", запечатленное через тепловизор.Как сообщало Минобороны, утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. Президент Владимир Путин заявил, что украинские войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск. Все предпринятые Киевом попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился, отметил глава государства.

https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877708080.html

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нато, россия