https://ria.ru/20230613/nak-1877753522.html
Директор ФСБ провел совещание НАК по защите объектов транспорта
Директор ФСБ провел совещание НАК по защите объектов транспорта - РИА Новости, 13.06.2023
Директор ФСБ провел совещание НАК по защите объектов транспорта
Директор ФСБ РФ Александр Бортников провел заседание Национального антитеррористического комитета, обсуждались вопросы обеспечения антитеррористической... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:36
2023-06-13T11:36
2023-06-13T11:36
безопасность
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Директор ФСБ РФ Александр Бортников провел заседание Национального антитеррористического комитета, обсуждались вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта в условиях проведения СВО, сообщает НАК. "Директор ФСБ России провел заседание Национального антитеррористического комитета. В заседании приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств. Рассмотрены вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта в условиях проведения СВО", - говорится в сообщении информационного центра НАК. В релизе сообщается, что с февраля прошлого года на объектах транспорта в России предотвращено 28 диверсий и террористических актов.
https://ria.ru/20230517/terakty-1872413877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф
Безопасность, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ
Директор ФСБ провел совещание НАК по защите объектов транспорта
Бортников провел совещание НАК по защите объектов транспорта в условиях спецоперации