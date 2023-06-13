https://ria.ru/20230613/nak-1877753522.html

Директор ФСБ провел совещание НАК по защите объектов транспорта

Директор ФСБ провел совещание НАК по защите объектов транспорта - РИА Новости, 13.06.2023

Директор ФСБ провел совещание НАК по защите объектов транспорта

Директор ФСБ РФ Александр Бортников провел заседание Национального антитеррористического комитета, обсуждались вопросы обеспечения антитеррористической... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:36

2023-06-13T11:36

2023-06-13T11:36

безопасность

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Директор ФСБ РФ Александр Бортников провел заседание Национального антитеррористического комитета, обсуждались вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта в условиях проведения СВО, сообщает НАК. "Директор ФСБ России провел заседание Национального антитеррористического комитета. В заседании приняли участие руководители федеральных министерств и ведомств. Рассмотрены вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта в условиях проведения СВО", - говорится в сообщении информационного центра НАК. В релизе сообщается, что с февраля прошлого года на объектах транспорта в России предотвращено 28 диверсий и террористических актов.

https://ria.ru/20230517/terakty-1872413877.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф