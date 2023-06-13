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СМИ узнали, какое "пушечное мясо" НАТО отправит на Украину - РИА Новости, 13.06.2023
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19:33 13.06.2023 (обновлено: 21:12 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/myaso-1877895199.html
СМИ узнали, какое "пушечное мясо" НАТО отправит на Украину
СМИ узнали, какое "пушечное мясо" НАТО отправит на Украину - РИА Новости, 13.06.2023
СМИ узнали, какое "пушечное мясо" НАТО отправит на Украину
НАТО готова отправлять на Украину граждан небольших и не имеющих большого веса в альянсе стран в качестве пушечного мяса, пишет хорватское издание Advance. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:33
2023-06-13T21:12
в мире
украина
киев
андерс фог расмуссен
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. НАТО готова отправлять на Украину граждан небольших и не имеющих большого веса в альянсе стран в качестве пушечного мяса, пишет хорватское издание Advance.&quot;Андерс Фог Расмуссен буквально намекает на начало военной интервенции Североатлантического альянса на Украине, и даже если вся НАТО не пойдет на этот шаг, поучаствовать в вооруженном конфликте, как он сказал, может коалиция &quot;желающих&quot;, — говорится в материале.Автор статьи утверждает, что слова бывшего генерального секретаря НАТО о прямом задействовании войск альянса на Украине указывают на то, что Запад готов предпринять радикальные меры ради "помощи" президенту Владимиру Зеленскому после неудач ВСУ. При этом в организации уже знают, кем они пожертвуют, чтобы попытаться достичь этой цели.&quot;НАТО даст зеленый свет, а поляки станут пушечным мясом, дефицит которого может возникнуть. А потом его будут отправлять по необходимости, выбирая членов Североатлантического альянса небольших размеров и значимости&quot;, — подытожил обозреватель.Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, киев, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Андерс Фог Расмуссен, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ узнали, какое "пушечное мясо" НАТО отправит на Украину

Advance: НАТО отправит жителей Польши и Прибалтики на Украину как "пушечное мясо"

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. НАТО готова отправлять на Украину граждан небольших и не имеющих большого веса в альянсе стран в качестве пушечного мяса, пишет хорватское издание Advance.
«

"Андерс Фог Расмуссен буквально намекает на начало военной интервенции Североатлантического альянса на Украине, и даже если вся НАТО не пойдет на этот шаг, поучаствовать в вооруженном конфликте, как он сказал, может коалиция "желающих", — говорится в материале.

Автор статьи утверждает, что слова бывшего генерального секретаря НАТО о прямом задействовании войск альянса на Украине указывают на то, что Запад готов предпринять радикальные меры ради "помощи" президенту Владимиру Зеленскому после неудач ВСУ. При этом в организации уже знают, кем они пожертвуют, чтобы попытаться достичь этой цели.
«

"НАТО даст зеленый свет, а поляки станут пушечным мясом, дефицит которого может возникнуть. А потом его будут отправлять по необходимости, выбирая членов Североатлантического альянса небольших размеров и значимости", — подытожил обозреватель.

Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Зеленскому указали, какие города Украины Россия освободит после провала ВСУ
Вчера, 16:27
 
В миреУкраинаКиевАндерс Фог РасмуссенВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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