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СМИ узнали, какое "пушечное мясо" НАТО отправит на Украину
СМИ узнали, какое "пушечное мясо" НАТО отправит на Украину - РИА Новости, 13.06.2023
СМИ узнали, какое "пушечное мясо" НАТО отправит на Украину
НАТО готова отправлять на Украину граждан небольших и не имеющих большого веса в альянсе стран в качестве пушечного мяса, пишет хорватское издание Advance. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:33
2023-06-13T19:33
2023-06-13T21:12
в мире
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киев
андерс фог расмуссен
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. НАТО готова отправлять на Украину граждан небольших и не имеющих большого веса в альянсе стран в качестве пушечного мяса, пишет хорватское издание Advance."Андерс Фог Расмуссен буквально намекает на начало военной интервенции Североатлантического альянса на Украине, и даже если вся НАТО не пойдет на этот шаг, поучаствовать в вооруженном конфликте, как он сказал, может коалиция "желающих", — говорится в материале.Автор статьи утверждает, что слова бывшего генерального секретаря НАТО о прямом задействовании войск альянса на Украине указывают на то, что Запад готов предпринять радикальные меры ради "помощи" президенту Владимиру Зеленскому после неудач ВСУ. При этом в организации уже знают, кем они пожертвуют, чтобы попытаться достичь этой цели."НАТО даст зеленый свет, а поляки станут пушечным мясом, дефицит которого может возникнуть. А потом его будут отправлять по необходимости, выбирая членов Североатлантического альянса небольших размеров и значимости", — подытожил обозреватель.Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, киев, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Андерс Фог Расмуссен, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ узнали, какое "пушечное мясо" НАТО отправит на Украину
Advance: НАТО отправит жителей Польши и Прибалтики на Украину как "пушечное мясо"