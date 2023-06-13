https://ria.ru/20230613/myaso-1877895199.html

СМИ узнали, какое "пушечное мясо" НАТО отправит на Украину

СМИ узнали, какое "пушечное мясо" НАТО отправит на Украину - РИА Новости, 13.06.2023

СМИ узнали, какое "пушечное мясо" НАТО отправит на Украину

НАТО готова отправлять на Украину граждан небольших и не имеющих большого веса в альянсе стран в качестве пушечного мяса, пишет хорватское издание Advance. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:33

2023-06-13T19:33

2023-06-13T21:12

в мире

украина

киев

андерс фог расмуссен

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. НАТО готова отправлять на Украину граждан небольших и не имеющих большого веса в альянсе стран в качестве пушечного мяса, пишет хорватское издание Advance."Андерс Фог Расмуссен буквально намекает на начало военной интервенции Североатлантического альянса на Украине, и даже если вся НАТО не пойдет на этот шаг, поучаствовать в вооруженном конфликте, как он сказал, может коалиция "желающих", — говорится в материале.Автор статьи утверждает, что слова бывшего генерального секретаря НАТО о прямом задействовании войск альянса на Украине указывают на то, что Запад готов предпринять радикальные меры ради "помощи" президенту Владимиру Зеленскому после неудач ВСУ. При этом в организации уже знают, кем они пожертвуют, чтобы попытаться достичь этой цели."НАТО даст зеленый свет, а поляки станут пушечным мясом, дефицит которого может возникнуть. А потом его будут отправлять по необходимости, выбирая членов Североатлантического альянса небольших размеров и значимости", — подытожил обозреватель.Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что некоторые страны альянса в индивидуальном порядке смогут захотеть направить войска на Украину, если на саммите в Вильнюсе Киев не получит реальных гарантий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230613/osvobozhdenie-1877834165.html

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в мире, украина, киев, андерс фог расмуссен, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины