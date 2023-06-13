https://ria.ru/20230613/muzei-1877276846.html

Тайн еще много: как сокровища царей и князей возвращаются в Россию

Тайн еще много: как сокровища царей и князей возвращаются в Россию - РИА Новости, 13.06.2023

Тайн еще много: как сокровища царей и князей возвращаются в Россию

После революции 1917 года ювелирные украшения и произведения искусства, которыми владели семья Романовых, дворяне и аристократы, оказались за границей или были... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T08:00

2023-06-13T08:00

2023-06-13T08:09

культура

музеи

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. После революции 1917 года ювелирные украшения и произведения искусства, которыми владели семья Романовых, дворяне и аристократы, оказались за границей или были утеряны. Кто и как возвращает их в Россию, сколько еще находится за рубежом и есть ли шанс получить обратно — в материале РИА Новости.Корона неанглийской империиНаверное, самый известный раритет, сменивший после 1917-го гражданство, — тиара Романовых.Изготовлена лучшими царскими ювелирами в 1890-м для великой княгини Марии Павловны, жены брата Александра III. После Февральской революции Марию выслали в Кисловодск, но она успела спрятать драгоценности во Владимирском дворце. Самой ей позже удалось перебраться за границу и вывезти туда ценности. После смерти княгини в 1920-м во Франции ее дочь оказалась в крайне бедственном положении и продала тиару английской королеве Марии. Ее внучка Елизавета II потом эту тиару носила.Но судьба многих сокровищ российских аристократов неизвестна.Из дворцов — в музеиОставшиеся во дворцах предметы национализировали, рассказывает Наталья Боровкова, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Горного музея, куратор коллекции скульптуры и изделий из природного камня."После революции в Петрограде создали Художественно-историческую комиссию, — сообщила она слушателям лекции "Загадки дворцовых коллекций": судьба собраний императорской семьи и русской аристократии в начале XX века". — Летом 1918-го появилась Художественная комиссия по охране памятников старины, которую затем реорганизовали в Отдел по охране и учету регистрации памятников искусства и старины. У него были собственные склады, куда свозили все из дворцов и резиденций".Оттуда ценности попадали в музеи и другие места хранения. В 1925-м все, что туда не отправили, продали за рубеж.Большевики составляли подробные описи. Иногда в них встречались забавные неточности: например, фигурку греческого сатира назвали "девочкой с луком".Но по этим документам сейчас можно установить, в каком году и откуда вывезли вещь, ее владельца и автора.Сохранились и фото дворцовых интерьеров — по ним определяют, какие комнаты украшали ценные предметы и для чего использовались.Возвращение в Шуваловский дворецВ 2004-м в Россию вернули сразу более 200 раритетов, включая девять драгоценных пасхальных яиц работы Карла Фаберже. "Эти произведения брали в музейные и частные собрания, так как высоко ценились коллекционерами: фирма Фаберже была широко известна в Европе и США", — сказали РИА Новости в пресс-службе Музея Фаберже.Медиамагнат Малкольм Форбс собирал творения этого ювелира 25 лет. После его смерти в 1990-м наследники хотели выставить коллекцию на торгах "Сотбис" и распродать по частям. Но Виктор Вексельберг и фонд "Связь времен" вернули все на родину. Теперь коллекция в музее, посвященном Фаберже, в Шуваловском дворце в Санкт-Петербурге."В собрании представлены все направления, в которых работали мастера фирмы: фантазийные изделия, ювелирные украшения и аксессуары, парадное серебро, драгоценная галантерея и предметы интерьера", — уточнили в пресс-службе.Десять пасхальных императорских яиц из 44-х сохранившихся выставлены в Оружейной палате Московского Кремля — на одно больше, чем в Санкт-Петербурге. Остальные — в крупнейших мировых музеях и частных собраниях.Что еще осталось за границейШедевры русских мастеров находятся в Королевской коллекции Карла III, собрании эмира Катара, князя Монако Альбера II, многих музеях США, Великобритании и других стран."Работы Фаберже и выдающихся ювелиров своего времени — Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова, Антипа Кузьмичева, братьев Грачевых, Федора Рюкерта — покупали по всему миру: они есть в Европе, Азии, Северной и Южной Америке", — отмечают специалисты.Возвращать раритеты на родину их нынешние владельцы не планируют.Поиски продолжаютсяМногое из попавшего за границу не нашли до сих пор."Проследить судьбу того или иного произведения очень сложно. Сегодня исследователи ничего не знают о судьбе шести императорских пасхальных яиц. Например, яйцо мальвового цвета, сделанное в 1897-м. Не сохранилось ни одной фотографии или эскиза. Мы знаем только год и цвет (mauve). И что внутри был сюрприз в виде рамки-трилистника с портретами Николая II, его супруги и первой дочери. Сюрприз, к счастью, уцелел, он у нас. Похожих историй очень много", — объяснили в пресс-службе Музея Фаберже.Российский фонд "Связь времен" продолжает отслеживать появление работ русских мастеров на мировом рынке и считает своей главной миссией возвращение в Россию ее культурно-исторического достояния.

https://ria.ru/20230607/iskusstvo-1876486121.html

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Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

музеи