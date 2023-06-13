Тайн еще много: как сокровища царей и князей возвращаются в Россию
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеЯйцо "Лавровое дерево"
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Татьяна Рыжкова. После революции 1917 года ювелирные украшения и произведения искусства, которыми владели семья Романовых, дворяне и аристократы, оказались за границей или были утеряны. Кто и как возвращает их в Россию, сколько еще находится за рубежом и есть ли шанс получить обратно — в материале РИА Новости.
Корона неанглийской империи
Наверное, самый известный раритет, сменивший после 1917-го гражданство, — тиара Романовых.
Изготовлена лучшими царскими ювелирами в 1890-м для великой княгини Марии Павловны, жены брата Александра III. После Февральской революции Марию выслали в Кисловодск, но она успела спрятать драгоценности во Владимирском дворце. Самой ей позже удалось перебраться за границу и вывезти туда ценности. После смерти княгини в 1920-м во Франции ее дочь оказалась в крайне бедственном положении и продала тиару английской королеве Марии. Ее внучка Елизавета II потом эту тиару носила.
Но судьба многих сокровищ российских аристократов неизвестна.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеИконы
Иконы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеЭмали-гильоше
Эмали-гильоше
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеТеатральный бинокль
Театральный бинокль
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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Иконы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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Эмали-гильоше
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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Театральный бинокль
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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Из дворцов — в музеи
Оставшиеся во дворцах предметы национализировали, рассказывает Наталья Боровкова, кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Горного музея, куратор коллекции скульптуры и изделий из природного камня.
"После революции в Петрограде создали Художественно-историческую комиссию, — сообщила она слушателям лекции "Загадки дворцовых коллекций": судьба собраний императорской семьи и русской аристократии в начале XX века". — Летом 1918-го появилась Художественная комиссия по охране памятников старины, которую затем реорганизовали в Отдел по охране и учету регистрации памятников искусства и старины. У него были собственные склады, куда свозили все из дворцов и резиденций".
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеКабинетские подарки
Кабинетские подарки
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
Анютины глазки
Анютины глазки
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеИконы
Иконы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
3 из 3
Кабинетские подарки
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
1 из 3
Анютины глазки
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
2 из 3
Иконы
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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Оттуда ценности попадали в музеи и другие места хранения. В 1925-м все, что туда не отправили, продали за рубеж.
Большевики составляли подробные описи. Иногда в них встречались забавные неточности: например, фигурку греческого сатира назвали "девочкой с луком".
Но по этим документам сейчас можно установить, в каком году и откуда вывезли вещь, ее владельца и автора.
Сохранились и фото дворцовых интерьеров — по ним определяют, какие комнаты украшали ценные предметы и для чего использовались.
Возвращение в Шуваловский дворец
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеПарадная лестница
Парадная лестница
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеСиняя гостиная
Синяя гостиная
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеВыставочный зал
Выставочный зал
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеАванзал
Аванзал
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеЭкскурсия в Музее Фаберже
Экскурсия в Музее Фаберже
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеКорзинка с ландышами
Корзинка с ландышами
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеРусские эмали
Русские эмали
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеРусское серебро
Русское серебро
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
8 из 8
Парадная лестница
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
1 из 8
Синяя гостиная
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
2 из 8
Выставочный зал
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
3 из 8
Аванзал
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
4 из 8
Экскурсия в Музее Фаберже
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
5 из 8
Корзинка с ландышами
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
6 из 8
Русские эмали
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
7 из 8
Русское серебро
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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В 2004-м в Россию вернули сразу более 200 раритетов, включая девять драгоценных пасхальных яиц работы Карла Фаберже.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеКоронационное яйцо
Коронационное яйцо
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
Коронационная карета, фрагмент
Коронационная карета, фрагмент
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеЛандыши
Ландыши
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеЛандыши, фрагмент
Ландыши, фрагмент
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеЛандыши, фрагмент
Ландыши, фрагмент
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеПетушок
Петушок
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеПетушок, фрагмент
Петушок, фрагмент
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеКурочка
Курочка
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеБутон розы, фрагмент
Бутон розы, фрагмент
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеРенессанс
Ренессанс
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
10 из 11
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеОрден Святого Георгия
Орден Святого Георгия
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
11 из 11
Коронационное яйцо
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
1 из 11
Коронационная карета, фрагмент
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
2 из 11
Ландыши
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
3 из 11
Ландыши, фрагмент
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
4 из 11
Ландыши, фрагмент
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
5 из 11
Петушок
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
6 из 11
Петушок, фрагмент
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
7 из 11
Курочка
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
8 из 11
Бутон розы, фрагмент
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
9 из 11
Ренессанс
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
10 из 11
Орден Святого Георгия
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
11 из 11
"Эти произведения брали в музейные и частные собрания, так как высоко ценились коллекционерами: фирма Фаберже была широко известна в Европе и США", — сказали РИА Новости в пресс-службе Музея Фаберже.
Медиамагнат Малкольм Форбс собирал творения этого ювелира 25 лет. После его смерти в 1990-м наследники хотели выставить коллекцию на торгах "Сотбис" и распродать по частям. Но Виктор Вексельберг и фонд "Связь времен" вернули все на родину. Теперь коллекция в музее, посвященном Фаберже, в Шуваловском дворце в Санкт-Петербурге.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеДевять императорских яиц
Девять императорских яиц
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеЯйцо "Ренессанс"
Яйцо "Ренессанс"
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеЛавровое дерево
Лавровое дерево
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
Лавровое дерево, фрагмент
Лавровое дерево, фрагмент
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
Пятнадцатилетие царствования
Пятнадцатилетие царствования
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
5 из 5
Девять императорских яиц
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
1 из 5
Яйцо "Ренессанс"
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
2 из 5
Лавровое дерево
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
3 из 5
Лавровое дерево, фрагмент
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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Пятнадцатилетие царствования
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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"В собрании представлены все направления, в которых работали мастера фирмы: фантазийные изделия, ювелирные украшения и аксессуары, парадное серебро, драгоценная галантерея и предметы интерьера", — уточнили в пресс-службе.
Десять пасхальных императорских яиц из 44-х сохранившихся выставлены в Оружейной палате Московского Кремля — на одно больше, чем в Санкт-Петербурге. Остальные — в крупнейших мировых музеях и частных собраниях.
Что еще осталось за границей
Шедевры русских мастеров находятся в Королевской коллекции Карла III, собрании эмира Катара, князя Монако Альбера II, многих музеях США, Великобритании и других стран.
"Работы Фаберже и выдающихся ювелиров своего времени — Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова, Антипа Кузьмичева, братьев Грачевых, Федора Рюкерта — покупали по всему миру: они есть в Европе, Азии, Северной и Южной Америке", — отмечают специалисты.
Возвращать раритеты на родину их нынешние владельцы не планируют.
Поиски продолжаются
Многое из попавшего за границу не нашли до сих пор.
"Проследить судьбу того или иного произведения очень сложно. Сегодня исследователи ничего не знают о судьбе шести императорских пасхальных яиц. Например, яйцо мальвового цвета, сделанное в 1897-м. Не сохранилось ни одной фотографии или эскиза. Мы знаем только год и цвет (mauve). И что внутри был сюрприз в виде рамки-трилистника с портретами Николая II, его супруги и первой дочери. Сюрприз, к счастью, уцелел, он у нас. Похожих историй очень много", — объяснили в пресс-службе Музея Фаберже.
© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеРусские эмали
Русские эмали
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеУкрашения и аксессуары
Украшения и аксессуары
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеЧасы Фаберже
Часы Фаберже
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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© Фото предоставлено пресс-службой Музея ФабержеЧасы "Лунный лик"
Часы "Лунный лик"
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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Русские эмали
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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Украшения и аксессуары
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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Часы Фаберже
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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Часы "Лунный лик"
© Фото предоставлено пресс-службой Музея Фаберже
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Российский фонд "Связь времен" продолжает отслеживать появление работ русских мастеров на мировом рынке и считает своей главной миссией возвращение в Россию ее культурно-исторического достояния.