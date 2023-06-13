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В Туве затопило мост, ведущий в Хакасию - РИА Новости, 13.06.2023
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12:05 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/most-1877762832.html
В Туве затопило мост, ведущий в Хакасию
В Туве затопило мост, ведущий в Хакасию - РИА Новости, 13.06.2023
В Туве затопило мост, ведущий в Хакасию
В Туве на автодороге Абаза - Ак-Довурак, соединяющей Хакасию с Тувой, затоплен мост, проехать по нему невозможно, сообщается на странице в социальной сети... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:05
2023-06-13T12:05
происшествия
ак-довурак
абаза
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 13 июн – РИА Новости. В Туве на автодороге Абаза - Ак-Довурак, соединяющей Хакасию с Тувой, затоплен мост, проехать по нему невозможно, сообщается на странице в социальной сети "ВКонтакте" управления МЧС по Хакасии. "Проезд по автодороге Абаза - Ак-Довурак временно закрыт. На 61-м километре от города Ак-Довурак мост затоплен, дорожное полотно в непроезжем состоянии", - говорится в сообщении. По данным администрации города Ак-Довурак, причиной стал подъем уровня воды на реке Ак. На месте разрушения работают рабочие ДРСУ и сотрудники ГИБДД. В единой дежурно-диспетчерской службе Ак-Довурака РИА Новости сообщили, что часть дорожного полотна размыта, объезд возможен через Кызыл. В региональном главке МЧС Тувы сообщили, что из-за резкого поднятия уровня воды в реках в Барун-Хемчикский и Бай-Тайгинский районы выдвинулись 30 человек и 4 единицы техники. Всего привлечено 75 человек и 15 единиц техники. В ведомстве уточнили, что из-за резкого подъема воды временно затруднен проезд по трем муниципальным дорогам, подтопленных домов и надворных построек нет.
https://ria.ru/20230613/pozhar-1877711947.html
ак-довурак
абаза
республика тыва
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происшествия, ак-довурак, абаза, республика тыва
Происшествия, Ак-Довурак, Абаза, Республика Тыва
В Туве затопило мост, ведущий в Хакасию

В Туве на автодороге Абаза — Ак-Довурак затопило мост, ведущий в Хакасию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкТыва
Тыва - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КРАСНОЯРСК, 13 июн – РИА Новости. В Туве на автодороге Абаза - Ак-Довурак, соединяющей Хакасию с Тувой, затоплен мост, проехать по нему невозможно, сообщается на странице в социальной сети "ВКонтакте" управления МЧС по Хакасии.
"Проезд по автодороге Абаза - Ак-Довурак временно закрыт. На 61-м километре от города Ак-Довурак мост затоплен, дорожное полотно в непроезжем состоянии", - говорится в сообщении.
По данным администрации города Ак-Довурак, причиной стал подъем уровня воды на реке Ак.
На месте разрушения работают рабочие ДРСУ и сотрудники ГИБДД. В единой дежурно-диспетчерской службе Ак-Довурака РИА Новости сообщили, что часть дорожного полотна размыта, объезд возможен через Кызыл.
В региональном главке МЧС Тувы сообщили, что из-за резкого поднятия уровня воды в реках в Барун-Хемчикский и Бай-Тайгинский районы выдвинулись 30 человек и 4 единицы техники. Всего привлечено 75 человек и 15 единиц техники. В ведомстве уточнили, что из-за резкого подъема воды временно затруднен проезд по трем муниципальным дорогам, подтопленных домов и надворных построек нет.
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