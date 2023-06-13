https://ria.ru/20230613/most-1877762832.html

В Туве затопило мост, ведущий в Хакасию

В Туве затопило мост, ведущий в Хакасию - РИА Новости, 13.06.2023

В Туве затопило мост, ведущий в Хакасию

В Туве на автодороге Абаза - Ак-Довурак, соединяющей Хакасию с Тувой, затоплен мост, проехать по нему невозможно, сообщается на странице в социальной сети... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:05

2023-06-13T12:05

2023-06-13T12:05

происшествия

ак-довурак

абаза

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 13 июн – РИА Новости. В Туве на автодороге Абаза - Ак-Довурак, соединяющей Хакасию с Тувой, затоплен мост, проехать по нему невозможно, сообщается на странице в социальной сети "ВКонтакте" управления МЧС по Хакасии. "Проезд по автодороге Абаза - Ак-Довурак временно закрыт. На 61-м километре от города Ак-Довурак мост затоплен, дорожное полотно в непроезжем состоянии", - говорится в сообщении. По данным администрации города Ак-Довурак, причиной стал подъем уровня воды на реке Ак. На месте разрушения работают рабочие ДРСУ и сотрудники ГИБДД. В единой дежурно-диспетчерской службе Ак-Довурака РИА Новости сообщили, что часть дорожного полотна размыта, объезд возможен через Кызыл. В региональном главке МЧС Тувы сообщили, что из-за резкого поднятия уровня воды в реках в Барун-Хемчикский и Бай-Тайгинский районы выдвинулись 30 человек и 4 единицы техники. Всего привлечено 75 человек и 15 единиц техники. В ведомстве уточнили, что из-за резкого подъема воды временно затруднен проезд по трем муниципальным дорогам, подтопленных домов и надворных построек нет.

https://ria.ru/20230613/pozhar-1877711947.html

ак-довурак

абаза

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ак-довурак, абаза, республика тыва