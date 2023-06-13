https://ria.ru/20230613/moskva-1877753963.html
Бочкарев: план по строительству школ и детсадов в Москве выполнен на 47%
Бочкарев: план по строительству школ и детсадов в Москве выполнен на 47% - РИА Новости, 13.06.2023
Бочкарев: план по строительству школ и детсадов в Москве выполнен на 47%
Годовой план по строительству школ и детских садов в Москве выполнен почти наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:38
2023-06-13T11:38
2023-06-13T11:38
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Годовой план по строительству школ и детских садов в Москве выполнен почти наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Всего на этот год в столице запланирован ввод в эксплуатацию порядка 60 объектов образования. На сегодня за счет средств бюджета и частных инвестиций уже завершено возведение 28 школ, детских садов и учебных корпусов для колледжей и лицеев", - приводятся в сообщении пресс-службы стройкомплекса Москвы слова Бочкарева.Большую часть возведенных объектов построили частные инвесторы и девелоперы. "Город возводит школы и детские сады в уже сложившихся районах для улучшения обеспеченности москвичей местами в образовательных учреждениях, а в новых формируемых кварталах строительство инфраструктуры берет на себя бизнес", - пояснил заммэра.
https://ria.ru/20230609/moskva-1877159661.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
Москва, Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев