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Бочкарев: план по строительству школ и детсадов в Москве выполнен на 47% - РИА Новости, 13.06.2023
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11:38 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/moskva-1877753963.html
Бочкарев: план по строительству школ и детсадов в Москве выполнен на 47%
Бочкарев: план по строительству школ и детсадов в Москве выполнен на 47% - РИА Новости, 13.06.2023
Бочкарев: план по строительству школ и детсадов в Москве выполнен на 47%
Годовой план по строительству школ и детских садов в Москве выполнен почти наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:38
2023-06-13T11:38
москва
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Годовой план по строительству школ и детских садов в Москве выполнен почти наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Всего на этот год в столице запланирован ввод в эксплуатацию порядка 60 объектов образования. На сегодня за счет средств бюджета и частных инвестиций уже завершено возведение 28 школ, детских садов и учебных корпусов для колледжей и лицеев", - приводятся в сообщении пресс-службы стройкомплекса Москвы слова Бочкарева.Большую часть возведенных объектов построили частные инвесторы и девелоперы. "Город возводит школы и детские сады в уже сложившихся районах для улучшения обеспеченности москвичей местами в образовательных учреждениях, а в новых формируемых кварталах строительство инфраструктуры берет на себя бизнес", - пояснил заммэра.
https://ria.ru/20230609/moskva-1877159661.html
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москва, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
Москва, Стройкомплекс Москвы, Андрей Бочкарев

Бочкарев: план по строительству школ и детсадов в Москве выполнен на 47%

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Годовой план по строительству школ и детских садов в Москве выполнен почти наполовину, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Всего на этот год в столице запланирован ввод в эксплуатацию порядка 60 объектов образования. На сегодня за счет средств бюджета и частных инвестиций уже завершено возведение 28 школ, детских садов и учебных корпусов для колледжей и лицеев", - приводятся в сообщении пресс-службы стройкомплекса Москвы слова Бочкарева.
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
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Большую часть возведенных объектов построили частные инвесторы и девелоперы. "Город возводит школы и детские сады в уже сложившихся районах для улучшения обеспеченности москвичей местами в образовательных учреждениях, а в новых формируемых кварталах строительство инфраструктуры берет на себя бизнес", - пояснил заммэра.
 
МоскваСтройкомплекс МосквыАндрей Бочкарев
 
 
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