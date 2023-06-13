https://ria.ru/20230613/moratoriy-1877772540.html

ГД проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса

ГД проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса - РИА Новости, 13.06.2023

ГД проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать с кабмином вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:36

2023-06-13T12:36

2023-06-13T12:36

госдума рф

россия

самарская область

вячеслав володин

султан хамзаев

единая россия

общество

массовое отравление сидром в россии

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать с кабмином вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной продукции, сообщил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР).Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области."Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин поручил проработать с правительством РФ вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной продукции", — сказал Хамзаев.

https://ria.ru/20230608/alkogol-1876978852.html

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госдума рф, россия, самарская область, вячеслав володин, султан хамзаев, единая россия, общество, массовое отравление сидром в россии