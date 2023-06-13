https://ria.ru/20230613/moratoriy-1877772540.html
ГД проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса
ГД проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса - РИА Новости, 13.06.2023
ГД проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать с кабмином вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:36
2023-06-13T12:36
2023-06-13T12:36
госдума рф
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самарская область
вячеслав володин
султан хамзаев
единая россия
общество
массовое отравление сидром в россии
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать с кабмином вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной продукции, сообщил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР).Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области."Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин поручил проработать с правительством РФ вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной продукции", — сказал Хамзаев.
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госдума рф, россия, самарская область, вячеслав володин, султан хамзаев, единая россия, общество, массовое отравление сидром в россии
Госдума РФ, Россия, Самарская область, Вячеслав Володин, Султан Хамзаев, Единая Россия, Общество, Массовое отравление сидром в России
ГД проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса
Хамзаев: Володин поручил проработать вопрос о снятии моратория на проверку алкобизнеса