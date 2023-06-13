Рейтинг@Mail.ru
ГД проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/moratoriy-1877772540.html
ГД проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса
ГД проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса - РИА Новости, 13.06.2023
ГД проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать с кабмином вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:36
2023-06-13T12:36
госдума рф
россия
самарская область
вячеслав володин
султан хамзаев
единая россия
общество
массовое отравление сидром в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_8f530c6421e6a5ad16f0ca9f9c144d18.jpg
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать с кабмином вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной продукции, сообщил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР).Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области."Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин поручил проработать с правительством РФ вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной продукции", — сказал Хамзаев.
https://ria.ru/20230608/alkogol-1876978852.html
россия
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787169950_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4c5db2fdc4fb0a14c001ea5d8ab8e47a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, россия, самарская область, вячеслав володин, султан хамзаев, единая россия, общество, массовое отравление сидром в россии
Госдума РФ, Россия, Самарская область, Вячеслав Володин, Султан Хамзаев, Единая Россия, Общество, Массовое отравление сидром в России
ГД проработает вопрос о снятии моратория на проверку алкогольного бизнеса

Хамзаев: Володин поручил проработать вопрос о снятии моратория на проверку алкобизнеса

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать с кабмином вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной продукции, сообщил РИА Новости депутат ГД Султан Хамзаев (ЕР).
Суррогатным сидром в России, по последним данным, отравился 101 человек, 31 из них скончался, четыре пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщила ранее пресс-служба Минздрава России. Как показало расследование, ядовитый напиток был изготовлен из жидкости, украденной со склада МВД в Самарской области.
"Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин поручил проработать с правительством РФ вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной продукции", — сказал Хамзаев.
Продажа алкогольной продукции в магазине - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
В Госдуме призвали бороться с алкоголем на государственном уровне
8 июня, 15:11
 
Госдума РФРоссияСамарская областьВячеслав ВолодинСултан ХамзаевЕдиная РоссияОбществоМассовое отравление сидром в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала