https://ria.ru/20230613/moment-1877909494.html

Экс-советник НАТО рассказал о наступлении переломного момента на Украине

Экс-советник НАТО рассказал о наступлении переломного момента на Украине - РИА Новости, 13.06.2023

Экс-советник НАТО рассказал о наступлении переломного момента на Украине

В конфликте на Украине наступает переломный момент, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью Omerta. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T21:44

2023-06-13T21:44

2023-06-13T22:02

в мире

украина

владимир зеленский

жак бо

нато

вооруженные силы украины

артемовск

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В конфликте на Украине наступает переломный момент, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью Omerta."Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома. <…> . Стоит подумать о возможности переговоров, но никто не знает, как и в какой форме их проводить, как они начнутся и чем закончатся, кто будут в них участвовать. Политики Запада никак не хотят помочь переговорному процессу. Тем не менее приближается переломный момент", — утверждает военный.По его словам, на фоне неудачных атак ВСУ внутри Украины зреет недовольство, а в самом аппарате управления страны растет напряженность. Президенту Владимиру Зеленскому не удалось собрать необходимое количество солдат для контрнаступления, а битва за Артемовск еще до контрнаступления существенно "перемолола" боеспособные части украинской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230613/nato-1877805508.html

украина

артемовск

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в мире, украина, владимир зеленский, жак бо, нато, вооруженные силы украины, артемовск