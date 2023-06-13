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Экс-советник НАТО рассказал о наступлении переломного момента на Украине - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 13.06.2023 (обновлено: 22:02 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/moment-1877909494.html
Экс-советник НАТО рассказал о наступлении переломного момента на Украине
Экс-советник НАТО рассказал о наступлении переломного момента на Украине - РИА Новости, 13.06.2023
Экс-советник НАТО рассказал о наступлении переломного момента на Украине
В конфликте на Украине наступает переломный момент, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью Omerta. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T21:44
2023-06-13T22:02
в мире
украина
владимир зеленский
жак бо
нато
вооруженные силы украины
артемовск
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В конфликте на Украине наступает переломный момент, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью Omerta.&quot;Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома. &lt;…&gt; . Стоит подумать о возможности переговоров, но никто не знает, как и в какой форме их проводить, как они начнутся и чем закончатся, кто будут в них участвовать. Политики Запада никак не хотят помочь переговорному процессу. Тем не менее приближается переломный момент&quot;, — утверждает военный.По его словам, на фоне неудачных атак ВСУ внутри Украины зреет недовольство, а в самом аппарате управления страны растет напряженность. Президенту Владимиру Зеленскому не удалось собрать необходимое количество солдат для контрнаступления, а битва за Артемовск еще до контрнаступления существенно "перемолола" боеспособные части украинской армии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230613/nato-1877805508.html
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в мире, украина, владимир зеленский, жак бо, нато, вооруженные силы украины, артемовск
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Жак Бо, НАТО, Вооруженные силы Украины, Артемовск, Специальная военная операция на Украине
Экс-советник НАТО рассказал о наступлении переломного момента на Украине

Экс-советник НАТО Жак Бо заявил, что на Украине наступает переломный момент

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинский танкист
Украинский танкист - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинский танкист. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В конфликте на Украине наступает переломный момент, заявил бывший офицер швейцарской разведки и советник НАТО, полковник Жак Бо в интервью Omerta.
«

"Мы приближаемся к поворотному пункту, к моменту перелома. <…> . Стоит подумать о возможности переговоров, но никто не знает, как и в какой форме их проводить, как они начнутся и чем закончатся, кто будут в них участвовать. Политики Запада никак не хотят помочь переговорному процессу. Тем не менее приближается переломный момент", — утверждает военный.

По его словам, на фоне неудачных атак ВСУ внутри Украины зреет недовольство, а в самом аппарате управления страны растет напряженность. Президенту Владимиру Зеленскому не удалось собрать необходимое количество солдат для контрнаступления, а битва за Артемовск еще до контрнаступления существенно "перемолола" боеспособные части украинской армии.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Отставной генерал Ричард Ширрефф - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Британский генерал заявил, что НАТО не готова к конфликту с Россией
Вчера, 14:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийЖак БоНАТОВооруженные силы УкраиныАртемовск
 
 
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