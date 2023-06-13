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Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников - РИА Новости, 13.06.2023
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06:19 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/moloko-1877710652.html
Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников
Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников - РИА Новости, 13.06.2023
Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников
Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников младших классов: так можно и нарастить потребление молока среди... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T06:19
2023-06-13T06:19
пмэф-2023
петербургский международный экономический форум (фонд)
виктория абрамченко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников младших классов: так можно и нарастить потребление молока среди детей, и помочь разрешить сложности на российском молочном рынке, рассказала она в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. По ее словам, назревающий кризис на российском молочном рынке, когда закупочные цены на молоко снижаются, а переработчики затоварены и увеличили количество промоакций, чтобы активизировать спрос на готовую молочную продукцию, во многом связан с изменением потребления. "Меняются предпочтения, хотя по нормам здорового питания у детей, например, нужно увеличивать потребление молочных продуктов. И пока мы эту часть не решим, например, не будет вместе с горячим питанием для школьников 1-4 классов реализации молока через программу "школьное молоко", ситуация будет периодически возникать", - полагает Абрамченко. По ее словам, эффект у такого подхода двойной: и для производителей молока, и для здоровья детей. "Такие меры, на мой взгляд, необходимы", - отмечает вице-премьер. Комментируя сложности на рынке, она рассказала, что тяжелее всего приходится малому бизнесу и личным подсобным хозяйствам, которые сдают молоко сборщикам, а вот крупные и средние предприятия, работающие по долгосрочным контрактам, "чувствуют себя сегодня более уверенно". "Для разных форм госпрограммой предусмотрены дифференцированные инструменты поддержки - от субсидий на каждый килограмм реализованного молока и льготных кредитов до грантов. Плюс снижение цен на сырье по цепочке провоцирует снижение цен на заводах и на полках магазинов", - полагает вице-премьер. По ее словам, в последние недели спрос благодаря этой тенденции уже начал понемногу оживать. "Рассчитываем, что до конца года ситуация стабилизируется, и динамика прироста производства молока сохранится", - заключила Абрамченко. Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230419/moloko-1866464999.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), виктория абрамченко
ПМЭФ-2023, Петербургский международный экономический форум (фонд), Виктория Абрамченко
ПМЭФ-2023
Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников

Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников младших классов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива молока
Цех розлива молока - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех розлива молока. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила вернуть молоко в рацион горячего питания школьников младших классов: так можно и нарастить потребление молока среди детей, и помочь разрешить сложности на российском молочном рынке, рассказала она в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
По ее словам, назревающий кризис на российском молочном рынке, когда закупочные цены на молоко снижаются, а переработчики затоварены и увеличили количество промоакций, чтобы активизировать спрос на готовую молочную продукцию, во многом связан с изменением потребления.
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"Меняются предпочтения, хотя по нормам здорового питания у детей, например, нужно увеличивать потребление молочных продуктов. И пока мы эту часть не решим, например, не будет вместе с горячим питанием для школьников 1-4 классов реализации молока через программу "школьное молоко", ситуация будет периодически возникать", - полагает Абрамченко.
По ее словам, эффект у такого подхода двойной: и для производителей молока, и для здоровья детей. "Такие меры, на мой взгляд, необходимы", - отмечает вице-премьер.
Комментируя сложности на рынке, она рассказала, что тяжелее всего приходится малому бизнесу и личным подсобным хозяйствам, которые сдают молоко сборщикам, а вот крупные и средние предприятия, работающие по долгосрочным контрактам, "чувствуют себя сегодня более уверенно".
"Для разных форм госпрограммой предусмотрены дифференцированные инструменты поддержки - от субсидий на каждый килограмм реализованного молока и льготных кредитов до грантов. Плюс снижение цен на сырье по цепочке провоцирует снижение цен на заводах и на полках магазинов", - полагает вице-премьер.
По ее словам, в последние недели спрос благодаря этой тенденции уже начал понемногу оживать. "Рассчитываем, что до конца года ситуация стабилизируется, и динамика прироста производства молока сохранится", - заключила Абрамченко.
Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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