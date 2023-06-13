Рейтинг@Mail.ru
Путин сравнил склонение молодежи к проукраинской позиции с предательством - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:56 13.06.2023 (обновлено: 19:57 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/molodezh-1877897503.html
Путин сравнил склонение молодежи к проукраинской позиции с предательством
Путин сравнил склонение молодежи к проукраинской позиции с предательством - РИА Новости, 13.06.2023
Путин сравнил склонение молодежи к проукраинской позиции с предательством
Президент России Владимир Путин заявил, что, когда чиновники и преподаватели склоняют молодежь к проукраинской позиции и это спускается на самотек, это граничит РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:56
2023-06-13T19:57
специальная военная операция на украине
владимир путин
в мире
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877884472_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_1611241c553eb166eb290b61b682f465.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, когда чиновники и преподаватели склоняют молодежь к проукраинской позиции и это спускается на самотек, это граничит с предательством."Если мы оставляем на самотек, то это на грани предательства", - сказал Путин. Он добавил, что эффективных участников спецоперации можно продвигать вперед не только по линии вооруженных сил, но и по линии правоохранительных органов и спецслужб."И им поручать расследование в отношении тех негодяев, о которых вы сказали. Также, как мы поручили расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, следственному комитету Чечни. И отбывать наказание они будут, как было заявлено министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением. Вот и в отношении этих негодяев, о которых вы сказали, надо изобрести. Я подумаю над этим", - заявил глава государства.
https://ria.ru/20230411/nak-1864438848.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877884472_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_23e621c55852d1ebe75f566d798ec2e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, В мире, Украина, Россия
Путин сравнил склонение молодежи к проукраинской позиции с предательством

Путин сравнил склонение преподавателями молодежи к проукраинской позиции с предательством

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, когда чиновники и преподаватели склоняют молодежь к проукраинской позиции и это спускается на самотек, это граничит с предательством.
«
"Если мы оставляем на самотек, то это на грани предательства", - сказал Путин. Он добавил, что эффективных участников спецоперации можно продвигать вперед не только по линии вооруженных сил, но и по линии правоохранительных органов и спецслужб.
"И им поручать расследование в отношении тех негодяев, о которых вы сказали. Также, как мы поручили расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, следственному комитету Чечни. И отбывать наказание они будут, как было заявлено министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением. Вот и в отношении этих негодяев, о которых вы сказали, надо изобрести. Я подумаю над этим", - заявил глава государства.
Проверки СБУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
НАК: спецслужбы Украины пытаются делать из российской молодежи диверсантов
11 апреля, 11:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВ миреУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала