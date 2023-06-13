https://ria.ru/20230613/molodezh-1877897503.html
Путин сравнил склонение молодежи к проукраинской позиции с предательством
Путин сравнил склонение молодежи к проукраинской позиции с предательством - РИА Новости, 13.06.2023
Путин сравнил склонение молодежи к проукраинской позиции с предательством
Президент России Владимир Путин заявил, что, когда чиновники и преподаватели склоняют молодежь к проукраинской позиции и это спускается на самотек, это граничит РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:56
2023-06-13T19:56
2023-06-13T19:57
специальная военная операция на украине
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, когда чиновники и преподаватели склоняют молодежь к проукраинской позиции и это спускается на самотек, это граничит с предательством."Если мы оставляем на самотек, то это на грани предательства", - сказал Путин. Он добавил, что эффективных участников спецоперации можно продвигать вперед не только по линии вооруженных сил, но и по линии правоохранительных органов и спецслужб."И им поручать расследование в отношении тех негодяев, о которых вы сказали. Также, как мы поручили расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, следственному комитету Чечни. И отбывать наказание они будут, как было заявлено министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением. Вот и в отношении этих негодяев, о которых вы сказали, надо изобрести. Я подумаю над этим", - заявил глава государства.
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владимир путин, в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, В мире, Украина, Россия
Путин сравнил склонение молодежи к проукраинской позиции с предательством
Путин сравнил склонение преподавателями молодежи к проукраинской позиции с предательством
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, когда чиновники и преподаватели склоняют молодежь к проукраинской позиции и это спускается на самотек, это граничит с предательством.
«
"Если мы оставляем на самотек, то это на грани предательства", - сказал Путин. Он добавил, что эффективных участников спецоперации можно продвигать вперед не только по линии вооруженных сил, но и по линии правоохранительных органов и спецслужб.
"И им поручать расследование в отношении тех негодяев, о которых вы сказали. Также, как мы поручили расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, следственному комитету Чечни. И отбывать наказание они будут, как было заявлено министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением. Вот и в отношении этих негодяев, о которых вы сказали, надо изобрести. Я подумаю над этим", - заявил глава государства.
НАК: спецслужбы Украины пытаются делать из российской молодежи диверсантов