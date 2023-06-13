https://ria.ru/20230613/molodezh-1877897503.html

Путин сравнил склонение молодежи к проукраинской позиции с предательством

Путин сравнил склонение молодежи к проукраинской позиции с предательством - РИА Новости, 13.06.2023

Путин сравнил склонение молодежи к проукраинской позиции с предательством

Президент России Владимир Путин заявил, что, когда чиновники и преподаватели склоняют молодежь к проукраинской позиции и это спускается на самотек, это граничит РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:56

2023-06-13T19:56

2023-06-13T19:57

специальная военная операция на украине

владимир путин

в мире

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877884472_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_1611241c553eb166eb290b61b682f465.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что, когда чиновники и преподаватели склоняют молодежь к проукраинской позиции и это спускается на самотек, это граничит с предательством."Если мы оставляем на самотек, то это на грани предательства", - сказал Путин. Он добавил, что эффективных участников спецоперации можно продвигать вперед не только по линии вооруженных сил, но и по линии правоохранительных органов и спецслужб."И им поручать расследование в отношении тех негодяев, о которых вы сказали. Также, как мы поручили расследовать преступление, связанное с публичным уничтожением Корана, следственному комитету Чечни. И отбывать наказание они будут, как было заявлено министром юстиции, в местах лишения свободы, расположенных в одном из регионов РФ с преимущественно мусульманским населением. Вот и в отношении этих негодяев, о которых вы сказали, надо изобрести. Я подумаю над этим", - заявил глава государства.

https://ria.ru/20230411/nak-1864438848.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, в мире, украина, россия