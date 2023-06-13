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Путин рассказал, как необходимо влиять на молодежь - РИА Новости, 13.06.2023
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17:28 13.06.2023 (обновлено: 17:56 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/molodezh-1877857791.html
Путин рассказал, как необходимо влиять на молодежь
Путин рассказал, как необходимо влиять на молодежь - РИА Новости, 13.06.2023
Путин рассказал, как необходимо влиять на молодежь
Влиять на молодежь можно и нужно не столько административными ограничениями или претензиями со стороны правоохранителей, а более эффективно донося до нее... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:28
2023-06-13T17:56
владимир путин
технологии
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Влиять на молодежь можно и нужно не столько административными ограничениями или претензиями со стороны правоохранителей, а более эффективно донося до нее позицию через информационную работу, заявил президент РФ Владимир Путин.На встрече военных корреспондентов с российским лидером одна из участниц задала вопрос о том, как власти планируют влиять на умы молодежи в условиях проведения спецоперации."Конечно, в условиях боевых действий можно было бы что-то и ограничивать. Но мы не должны забывать, что то, о чём вы сейчас сказали, безусловно, в значительной степени является работой противоположной стороны, противоборствующей стороны. Потому что работа в информационном пространстве - это поле боя, и очень важное поле боя... Этому можно и нужно противопоставлять не столько ограничения административные или правоохранительные претензии, сколько эффективную работу в информационной сфере с нашей стороны", - сказал Путин.Он уточнил, что выкладывать ролики в интернете можно "автоматическим способом, прибегая к известным техническим средствам". "Можно накручивать этих роликов или мнений миллионами. А за этим стоит один человек, который просто использует современные средства, тиражирует их бесконечно. Но, конечно, наверняка, есть люди, которые настроены соответствующим образом (против России - ред.) и они могут выражать свою точку зрения", - подчеркнул глава государства.
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владимир путин, технологии, россия, безопасность
Владимир Путин, Технологии, Россия, Безопасность
Путин рассказал, как необходимо влиять на молодежь

Путин заявил, что молодому поколению нужно объяснять позицию через информационную работу

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Влиять на молодежь можно и нужно не столько административными ограничениями или претензиями со стороны правоохранителей, а более эффективно донося до нее позицию через информационную работу, заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече военных корреспондентов с российским лидером одна из участниц задала вопрос о том, как власти планируют влиять на умы молодежи в условиях проведения спецоперации.
"Конечно, в условиях боевых действий можно было бы что-то и ограничивать. Но мы не должны забывать, что то, о чём вы сейчас сказали, безусловно, в значительной степени является работой противоположной стороны, противоборствующей стороны. Потому что работа в информационном пространстве - это поле боя, и очень важное поле боя... Этому можно и нужно противопоставлять не столько ограничения административные или правоохранительные претензии, сколько эффективную работу в информационной сфере с нашей стороны", - сказал Путин.
Он уточнил, что выкладывать ролики в интернете можно "автоматическим способом, прибегая к известным техническим средствам". "Можно накручивать этих роликов или мнений миллионами. А за этим стоит один человек, который просто использует современные средства, тиражирует их бесконечно. Но, конечно, наверняка, есть люди, которые настроены соответствующим образом (против России - ред.) и они могут выражать свою точку зрения", - подчеркнул глава государства.
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