https://ria.ru/20230613/molodezh-1877857791.html

Путин рассказал, как необходимо влиять на молодежь

Путин рассказал, как необходимо влиять на молодежь - РИА Новости, 13.06.2023

Путин рассказал, как необходимо влиять на молодежь

Влиять на молодежь можно и нужно не столько административными ограничениями или претензиями со стороны правоохранителей, а более эффективно донося до нее... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:28

2023-06-13T17:28

2023-06-13T17:56

владимир путин

технологии

россия

безопасность

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Влиять на молодежь можно и нужно не столько административными ограничениями или претензиями со стороны правоохранителей, а более эффективно донося до нее позицию через информационную работу, заявил президент РФ Владимир Путин.На встрече военных корреспондентов с российским лидером одна из участниц задала вопрос о том, как власти планируют влиять на умы молодежи в условиях проведения спецоперации."Конечно, в условиях боевых действий можно было бы что-то и ограничивать. Но мы не должны забывать, что то, о чём вы сейчас сказали, безусловно, в значительной степени является работой противоположной стороны, противоборствующей стороны. Потому что работа в информационном пространстве - это поле боя, и очень важное поле боя... Этому можно и нужно противопоставлять не столько ограничения административные или правоохранительные претензии, сколько эффективную работу в информационной сфере с нашей стороны", - сказал Путин.Он уточнил, что выкладывать ролики в интернете можно "автоматическим способом, прибегая к известным техническим средствам". "Можно накручивать этих роликов или мнений миллионами. А за этим стоит один человек, который просто использует современные средства, тиражирует их бесконечно. Но, конечно, наверняка, есть люди, которые настроены соответствующим образом (против России - ред.) и они могут выражать свою точку зрения", - подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20230517/terakty-1872413877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, технологии, россия, безопасность