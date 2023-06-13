https://ria.ru/20230613/molodezh-1877857791.html
Путин рассказал, как необходимо влиять на молодежь
Путин рассказал, как необходимо влиять на молодежь - РИА Новости, 13.06.2023
Путин рассказал, как необходимо влиять на молодежь
Влиять на молодежь можно и нужно не столько административными ограничениями или претензиями со стороны правоохранителей, а более эффективно донося до нее... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:28
2023-06-13T17:28
2023-06-13T17:56
владимир путин
технологии
россия
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Влиять на молодежь можно и нужно не столько административными ограничениями или претензиями со стороны правоохранителей, а более эффективно донося до нее позицию через информационную работу, заявил президент РФ Владимир Путин.На встрече военных корреспондентов с российским лидером одна из участниц задала вопрос о том, как власти планируют влиять на умы молодежи в условиях проведения спецоперации."Конечно, в условиях боевых действий можно было бы что-то и ограничивать. Но мы не должны забывать, что то, о чём вы сейчас сказали, безусловно, в значительной степени является работой противоположной стороны, противоборствующей стороны. Потому что работа в информационном пространстве - это поле боя, и очень важное поле боя... Этому можно и нужно противопоставлять не столько ограничения административные или правоохранительные претензии, сколько эффективную работу в информационной сфере с нашей стороны", - сказал Путин.Он уточнил, что выкладывать ролики в интернете можно "автоматическим способом, прибегая к известным техническим средствам". "Можно накручивать этих роликов или мнений миллионами. А за этим стоит один человек, который просто использует современные средства, тиражирует их бесконечно. Но, конечно, наверняка, есть люди, которые настроены соответствующим образом (против России - ред.) и они могут выражать свою точку зрения", - подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20230517/terakty-1872413877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, технологии, россия, безопасность
Владимир Путин, Технологии, Россия, Безопасность
Путин рассказал, как необходимо влиять на молодежь
Путин заявил, что молодому поколению нужно объяснять позицию через информационную работу
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Влиять на молодежь можно и нужно не столько административными ограничениями или претензиями со стороны правоохранителей, а более эффективно донося до нее позицию через информационную работу, заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече военных корреспондентов с российским лидером одна из участниц задала вопрос о том, как власти планируют влиять на умы молодежи в условиях проведения спецоперации.
"Конечно, в условиях боевых действий можно было бы что-то и ограничивать. Но мы не должны забывать, что то, о чём вы сейчас сказали, безусловно, в значительной степени является работой противоположной стороны, противоборствующей стороны. Потому что работа в информационном пространстве - это поле боя, и очень важное поле боя... Этому можно и нужно противопоставлять не столько ограничения административные или правоохранительные претензии, сколько эффективную работу в информационной сфере с нашей стороны", - сказал Путин.
Он уточнил, что выкладывать ролики в интернете можно "автоматическим способом, прибегая к известным техническим средствам". "Можно накручивать этих роликов или мнений миллионами. А за этим стоит один человек, который просто использует современные средства, тиражирует их бесконечно. Но, конечно, наверняка, есть люди, которые настроены соответствующим образом (против России - ред.) и они могут выражать свою точку зрения", - подчеркнул глава государства.
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