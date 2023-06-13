https://ria.ru/20230613/molchanie-1877754092.html

Китай возмутился молчанию США по делу о подрыве "Северных потоков"

Китай возмутился молчанию США по делу о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 13.06.2023

Китай возмутился молчанию США по делу о подрыве "Северных потоков"

Молчание США по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" действительно вызывает недоумение, так как это совершенно не похоже на стиль Вашингтона, который... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:39

2023-06-13T11:39

2023-06-13T11:39

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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Молчание США по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" действительно вызывает недоумение, так как это совершенно не похоже на стиль Вашингтона, который всегда действует энергично и решительно, когда дело доходит до острых международных тем, заявил на брифинге о вторник официальный представитель МИД КНР Ван Ваньбинь. Издание Washington Post в начале июня сообщило, что власти США за три месяца до теракта на "Северных потоках" узнали о планах Киева провести скрытую атаку с использованием небольшой группы дайверов, которые отчитывались напрямую перед командующим украинских войск. По данным газеты, подробности плана были собраны одной из разведслужб в Европе и переданы ЦРУ США в июне 2022 года. Сообщения европейской разведки были опубликованы в соцсети Discord, предположительно, бывшим американским военным Джеком Тейшейрой. "Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. Китай неоднократно заявлял, что защита безопасности ключевых объектов инфраструктуры является общей заботой международного сообщества. Крайне важно провести объективное, беспристрастное и профессиональное расследование взрыва на газопроводах "Северный поток" и привлечь к ответственности виновных", - заявил дипломат. Он отметил, что с момента подрыва "Северных потоков" прошло более восьми месяцев, но расследование продвигается кране медленно, и что особенно удивительно, так это то, что США, которые всегда умело использовали острые темы в стремлении сыграть роль так называемой "путеводной звезды", в связи с этим инцидентом хранили молчание. В качестве подтверждения своих слов он привел в пример ситуацию, произошедшую в Сирии в 2011 году, так, 22 апреля 2011 года в Сирии произошли беспорядки, и уже 27 апреля США подали ходатайство в ООН с просьбой к Управлению ООН по правам человека направить в Сирию группу для расследования возможных нарушений в Сирии международного права в области прав человека, 29 апреля Вашингтон объявил, что Сирия серьезно нарушила права человека, и ввел санкции в отношении ряда физических и юридических лиц САР. "США завершили полный комплекс действий от расследования до введения санкций всего за одну неделю", - указал Ван Вэньбинь. Он добавил, что "по сравнению с вышеупомянутым энергичным и решительным стилем работы США их бездействие в вопросе "Северных потоков" действительно вызывает недоумение". "В чем причина молчания США? Какие секреты таит для США инцидент с "Северными потоками"? Когда США намерены дать разъяснения в ответ на опасения и озабоченность международного сообщества? Я считаю, что Вашингтон должен предоставить объяснение международному сообществу", - добавил он. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. В Кремле не раз заявляли, что расследование теракта на "Северных потоках" должно быть транспарентным, мир должен узнать, кто виновен. Россия не питает иллюзий о честности Запада в расследовании тех или иных инцидентов, но от ответа за инциденты на "Северных потоках" ему уйти не удастся, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230610/vinovnye-1877425286.html

https://ria.ru/20230608/publikatsiya-1876936701.html

https://ria.ru/20230610/kompaniya-1877363986.html

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Влада Копылова

в мире, россия, китай, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках", сша