https://ria.ru/20230613/mnenie-1877906545.html

Путин заявил об изменении общественного мнения в странах Запада

Путин заявил об изменении общественного мнения в странах Запада - РИА Новости, 13.06.2023

Путин заявил об изменении общественного мнения в странах Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что общественное мнение в западных странах меняется. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T21:14

2023-06-13T21:14

2023-06-13T21:14

россия

европа

сша

владимир путин

в мире

экономика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что общественное мнение в западных странах меняется. "На самом деле на уровне общественного сознания им все это не очень нравится. Мне вот некоторые мои друзья там говорят: "сложилась ситуация как в советском союзе". Я говорю: "как это?". "Ну, когда дома, когда на предприятии, когда в офисе все сидят и обсуждают Россию. Домой приходят на кухню - все по-другому". Ну, наверное, это люди, которые нам симпатизируют, наверное, они тоже преувеличивают, но вот тенденции такие", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами во вторник.По словам президента, экономики США и Европы хоть и прочные, но находятся в состоянии рецессии и вынуждены считаться с деятельностью оппозиционных партий. Кроме того, президент сообщил о нарастании экономических проблем, росте инфляции в Европе приблизительно до 7,5%.

https://ria.ru/20230202/ekonomika-1849208098.html

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россия, европа, сша, владимир путин, в мире, экономика