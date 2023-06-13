https://ria.ru/20230613/mnenie-1877906545.html
Путин заявил об изменении общественного мнения в странах Запада
Путин заявил об изменении общественного мнения в странах Запада - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил об изменении общественного мнения в странах Запада
Президент России Владимир Путин заявил, что общественное мнение в западных странах меняется. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T21:14
2023-06-13T21:14
2023-06-13T21:14
россия
европа
сша
владимир путин
в мире
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275197_0:266:2996:1951_1920x0_80_0_0_218b270b50b0f873312094bfb640b694.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что общественное мнение в западных странах меняется. "На самом деле на уровне общественного сознания им все это не очень нравится. Мне вот некоторые мои друзья там говорят: "сложилась ситуация как в советском союзе". Я говорю: "как это?". "Ну, когда дома, когда на предприятии, когда в офисе все сидят и обсуждают Россию. Домой приходят на кухню - все по-другому". Ну, наверное, это люди, которые нам симпатизируют, наверное, они тоже преувеличивают, но вот тенденции такие", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами во вторник.По словам президента, экономики США и Европы хоть и прочные, но находятся в состоянии рецессии и вынуждены считаться с деятельностью оппозиционных партий. Кроме того, президент сообщил о нарастании экономических проблем, росте инфляции в Европе приблизительно до 7,5%.
https://ria.ru/20230202/ekonomika-1849208098.html
россия
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803275197_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_c97d84069de5845b0e5fec276bdf7a0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, сша, владимир путин, в мире, экономика
Россия, Европа, США, Владимир Путин, В мире, Экономика
Путин заявил об изменении общественного мнения в странах Запада
Путин: на Западе отмечают изменение общественного мнения из-за экономических проблем