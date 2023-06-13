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Путин заявил об изменении общественного мнения в странах Запада - РИА Новости, 13.06.2023
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21:14 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/mnenie-1877906545.html
Путин заявил об изменении общественного мнения в странах Запада
Путин заявил об изменении общественного мнения в странах Запада - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил об изменении общественного мнения в странах Запада
Президент России Владимир Путин заявил, что общественное мнение в западных странах меняется. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T21:14
2023-06-13T21:14
россия
европа
сша
владимир путин
в мире
экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что общественное мнение в западных странах меняется. &quot;На самом деле на уровне общественного сознания им все это не очень нравится. Мне вот некоторые мои друзья там говорят: &quot;сложилась ситуация как в советском союзе&quot;. Я говорю: &quot;как это?&quot;. &quot;Ну, когда дома, когда на предприятии, когда в офисе все сидят и обсуждают Россию. Домой приходят на кухню - все по-другому&quot;. Ну, наверное, это люди, которые нам симпатизируют, наверное, они тоже преувеличивают, но вот тенденции такие&quot;, - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами во вторник.По словам президента, экономики США и Европы хоть и прочные, но находятся в состоянии рецессии и вынуждены считаться с деятельностью оппозиционных партий. Кроме того, президент сообщил о нарастании экономических проблем, росте инфляции в Европе приблизительно до 7,5%.
https://ria.ru/20230202/ekonomika-1849208098.html
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россия, европа, сша, владимир путин, в мире, экономика
Россия, Европа, США, Владимир Путин, В мире, Экономика
Путин заявил об изменении общественного мнения в странах Запада

Путин: на Западе отмечают изменение общественного мнения из-за экономических проблем

© AP Photo / Virginia MayoБрюссель
Брюссель - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Брюссель. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что общественное мнение в западных странах меняется.
«

"На самом деле на уровне общественного сознания им все это не очень нравится. Мне вот некоторые мои друзья там говорят: "сложилась ситуация как в советском союзе". Я говорю: "как это?". "Ну, когда дома, когда на предприятии, когда в офисе все сидят и обсуждают Россию. Домой приходят на кухню - все по-другому". Ну, наверное, это люди, которые нам симпатизируют, наверное, они тоже преувеличивают, но вот тенденции такие", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами во вторник.

По словам президента, экономики США и Европы хоть и прочные, но находятся в состоянии рецессии и вынуждены считаться с деятельностью оппозиционных партий. Кроме того, президент сообщил о нарастании экономических проблем, росте инфляции в Европе приблизительно до 7,5%.
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