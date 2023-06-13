https://ria.ru/20230613/mishustin-1877818962.html

Мишустин призвал поддерживать дружеские отношения с евразийскими соседями

Мишустин призвал поддерживать дружеские отношения с евразийскими соседями - РИА Новости, 13.06.2023

Мишустин призвал поддерживать дружеские отношения с евразийскими соседями

Россия ценит добрые отношения с евразийскими соседями, вместе удастся справиться со всеми вызовами, которые стоят перед странами, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:29

2023-06-13T15:29

2023-06-13T15:29

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия ценит добрые отношения с евразийскими соседями, вместе удастся справиться со всеми вызовами, которые стоят перед странами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы ценим те добрые отношения, которые связывают Россию с нашими евразийскими соседями, со всеми дружественными странами. Нужно их всячески поддерживать. И вместе мы справимся, уверен, со всеми возникающими вызовами", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.

https://ria.ru/20230609/suverenitet-1877258777.html

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михаил мишустин, россия