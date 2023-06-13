https://ria.ru/20230613/mishustin-1877818962.html
Мишустин призвал поддерживать дружеские отношения с евразийскими соседями
Мишустин призвал поддерживать дружеские отношения с евразийскими соседями - РИА Новости, 13.06.2023
Мишустин призвал поддерживать дружеские отношения с евразийскими соседями
Россия ценит добрые отношения с евразийскими соседями, вместе удастся справиться со всеми вызовами, которые стоят перед странами, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:29
2023-06-13T15:29
2023-06-13T15:29
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия ценит добрые отношения с евразийскими соседями, вместе удастся справиться со всеми вызовами, которые стоят перед странами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы ценим те добрые отношения, которые связывают Россию с нашими евразийскими соседями, со всеми дружественными странами. Нужно их всячески поддерживать. И вместе мы справимся, уверен, со всеми возникающими вызовами", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
https://ria.ru/20230609/suverenitet-1877258777.html
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михаил мишустин, россия
Мишустин призвал поддерживать дружеские отношения с евразийскими соседями
Премьер Мишустин заявил, что Россия ценит добрые отношения с евразийскими соседями
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия ценит добрые отношения с евразийскими соседями, вместе удастся справиться со всеми вызовами, которые стоят перед странами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы ценим те добрые отношения, которые связывают Россию с нашими евразийскими соседями, со всеми дружественными странами. Нужно их всячески поддерживать. И вместе мы справимся, уверен, со всеми возникающими вызовами", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
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