Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал поддерживать дружеские отношения с евразийскими соседями - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/mishustin-1877818962.html
Мишустин призвал поддерживать дружеские отношения с евразийскими соседями
Мишустин призвал поддерживать дружеские отношения с евразийскими соседями - РИА Новости, 13.06.2023
Мишустин призвал поддерживать дружеские отношения с евразийскими соседями
Россия ценит добрые отношения с евразийскими соседями, вместе удастся справиться со всеми вызовами, которые стоят перед странами, заявил премьер-министр РФ... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:29
2023-06-13T15:29
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877035533_0:0:2962:1666_1920x0_80_0_0_90bd2f8306cbeef4b41f28446beb938a.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия ценит добрые отношения с евразийскими соседями, вместе удастся справиться со всеми вызовами, которые стоят перед странами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Мы ценим те добрые отношения, которые связывают Россию с нашими евразийскими соседями, со всеми дружественными странами. Нужно их всячески поддерживать. И вместе мы справимся, уверен, со всеми возникающими вызовами", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
https://ria.ru/20230609/suverenitet-1877258777.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877035533_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_91be04e46b0fb3c5c062592914436429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, россия
Михаил Мишустин, Россия
Мишустин призвал поддерживать дружеские отношения с евразийскими соседями

Премьер Мишустин заявил, что Россия ценит добрые отношения с евразийскими соседями

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия ценит добрые отношения с евразийскими соседями, вместе удастся справиться со всеми вызовами, которые стоят перед странами, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы ценим те добрые отношения, которые связывают Россию с нашими евразийскими соседями, со всеми дружественными странами. Нужно их всячески поддерживать. И вместе мы справимся, уверен, со всеми возникающими вызовами", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Путин призвал упрочить финансовый суверенитет ЕАЭС
9 июня, 16:04
 
Михаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала