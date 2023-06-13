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Мишустин оценил эффективность реализации госпрограмм - РИА Новости, 13.06.2023
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15:20 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/mishustin-1877817336.html
Мишустин оценил эффективность реализации госпрограмм
Мишустин оценил эффективность реализации госпрограмм - РИА Новости, 13.06.2023
Мишустин оценил эффективность реализации госпрограмм
Средняя оценка эффективности реализации государственных программ в 2022 году составила более 95%, показатель вырос на 2,5% по сравнению с 2021 годом, сообщил... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:20
2023-06-13T15:20
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Средняя оценка эффективности реализации государственных программ в 2022 году составила более 95%, показатель вырос на 2,5% по сравнению с 2021 годом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник. &quot;Следующий вопрос повестки - о реализации в прошлом году 49 государственных программ. По каждой из них были утверждены приоритеты, определяющие цели государственной политики в конкретных сферах. Средняя оценка эффективности госпрограмм составила более 95%, почти на 2,5% больше предыдущего периода. Треть от общего числа выполнена практически полностью&quot;, - сказал Мишустин.На реализацию всех мероприятий госпрограмм в целом предусмотрено свыше 19 трлн рублей, уровень исполнения по ним составил 99,2%, отметил премьер. "Важно не снижать заданного темпа и планомерно реализовывать задачи государственных программ, чтобы граждане получали новые или хорошо отремонтированные объекты социальной инфраструктуры, улучшилось для них качество жизни, продолжалось комплексное развитие территорий, в том числе сельских и удаленных", – подчеркнул Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин оценил эффективность реализации госпрограмм

Мишустин: средняя оценка эффективности реализации госпрограмм составила более 95 процентов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Средняя оценка эффективности реализации государственных программ в 2022 году составила более 95%, показатель вырос на 2,5% по сравнению с 2021 годом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник.
«

"Следующий вопрос повестки - о реализации в прошлом году 49 государственных программ. По каждой из них были утверждены приоритеты, определяющие цели государственной политики в конкретных сферах. Средняя оценка эффективности госпрограмм составила более 95%, почти на 2,5% больше предыдущего периода. Треть от общего числа выполнена практически полностью", - сказал Мишустин.

На реализацию всех мероприятий госпрограмм в целом предусмотрено свыше 19 трлн рублей, уровень исполнения по ним составил 99,2%, отметил премьер.
«
"Важно не снижать заданного темпа и планомерно реализовывать задачи государственных программ, чтобы граждане получали новые или хорошо отремонтированные объекты социальной инфраструктуры, улучшилось для них качество жизни, продолжалось комплексное развитие территорий, в том числе сельских и удаленных", – подчеркнул Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Плановые задачи бюджета в 2022 году реализованы, заявил Мишустин
Вчера, 14:58
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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