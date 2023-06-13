https://ria.ru/20230613/mishustin-1877817336.html

Мишустин оценил эффективность реализации госпрограмм

Мишустин оценил эффективность реализации госпрограмм - РИА Новости, 13.06.2023

Мишустин оценил эффективность реализации госпрограмм

Средняя оценка эффективности реализации государственных программ в 2022 году составила более 95%, показатель вырос на 2,5% по сравнению с 2021 годом, сообщил... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:20

2023-06-13T15:20

2023-06-13T15:20

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Средняя оценка эффективности реализации государственных программ в 2022 году составила более 95%, показатель вырос на 2,5% по сравнению с 2021 годом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина во вторник. "Следующий вопрос повестки - о реализации в прошлом году 49 государственных программ. По каждой из них были утверждены приоритеты, определяющие цели государственной политики в конкретных сферах. Средняя оценка эффективности госпрограмм составила более 95%, почти на 2,5% больше предыдущего периода. Треть от общего числа выполнена практически полностью", - сказал Мишустин.На реализацию всех мероприятий госпрограмм в целом предусмотрено свыше 19 трлн рублей, уровень исполнения по ним составил 99,2%, отметил премьер. "Важно не снижать заданного темпа и планомерно реализовывать задачи государственных программ, чтобы граждане получали новые или хорошо отремонтированные объекты социальной инфраструктуры, улучшилось для них качество жизни, продолжалось комплексное развитие территорий, в том числе сельских и удаленных", – подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20230613/byudzhet-1877810876.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, михаил мишустин