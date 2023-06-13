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Маск оценил потерю ВСУ немецких танков Leopard 2 - РИА Новости, 13.06.2023
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02:39 13.06.2023 (обновлено: 08:45 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/mask-1877703936.html
Маск оценил потерю ВСУ немецких танков Leopard 2
Маск оценил потерю ВСУ немецких танков Leopard 2 - РИА Новости, 13.06.2023
Маск оценил потерю ВСУ немецких танков Leopard 2
Американский миллиардер Илон Маск заявил в своем Twitter, что небольшое количество танков, таких как Leopard 2, можно уничтожить противотанковым оружием и... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T02:39
2023-06-13T08:45
в мире
украина
германия
илон маск
андрей мельник
вооруженные силы украины
leopard 2
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в своем Twitter, что небольшое количество танков, таких как Leopard 2, можно уничтожить противотанковым оружием и минами.Один из пользователей соцсети опубликовал пост про замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, который потребовал от Германии поставить больше Leopard 2, отметив, что, "судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья". Он предположил, что украинские военные недостаточно подготовлены для их использования, выразив мнение, что возможные новые поставки будут напрасными."Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами", - написал Маск в комментарии под его постом. По мнению бизнесмена, их должно быть "либо много", либо "не быть" вообще.По заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на конец мая страны Запада поставили Киеву около 60 танков Leopard 2. В феврале министерство экономики Германии одобрило также экспорт на Украину до 178 танков Leopard 1A5В субботу в Минобороны России сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard 2, в воскресенье были уничтожены еще три машины. В прошлый четверг ведомство отчиталось об уничтожении трех немецких танков, а в прошлый вторник – восьми.
https://ria.ru/20230613/leopard-1877700284.html
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в мире, украина, германия, илон маск, андрей мельник, вооруженные силы украины, leopard 2
В мире, Украина, Германия, Илон Маск, Андрей Мельник, Вооруженные силы Украины, Leopard 2
Маск оценил потерю ВСУ немецких танков Leopard 2

Илон Маск заявил об уязвимости небольшого количества Leopard 2 для ПТРК и мин

© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2A6
Немецкие танки Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкие танки Leopard 2A6. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил в своем Twitter, что небольшое количество танков, таких как Leopard 2, можно уничтожить противотанковым оружием и минами.
Один из пользователей соцсети опубликовал пост про замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, который потребовал от Германии поставить больше Leopard 2, отметив, что, "судя по роликам в Twitter за последние дни, их разрывают в клочья". Он предположил, что украинские военные недостаточно подготовлены для их использования, выразив мнение, что возможные новые поставки будут напрасными.
"Небольшое количество танков легко уничтожается противотанковым оружием и минами", - написал Маск в комментарии под его постом. По мнению бизнесмена, их должно быть "либо много", либо "не быть" вообще.
По заявлению министра обороны Украины Алексея Резникова, по состоянию на конец мая страны Запада поставили Киеву около 60 танков Leopard 2. В феврале министерство экономики Германии одобрило также экспорт на Украину до 178 танков Leopard 1A5
В субботу в Минобороны России сообщили, что при попытках наступления на Южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard 2, в воскресенье были уничтожены еще три машины. В прошлый четверг ведомство отчиталось об уничтожении трех немецких танков, а в прошлый вторник – восьми.
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
СМИ: ВСУ потеряли половину переданных Финляндией БМР Leopard
00:40
 
В миреУкраинаГерманияИлон МаскАндрей МельникВооруженные силы УкраиныLeopard 2
 
 
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