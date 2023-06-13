https://ria.ru/20230613/marshrutka-1877904678.html

В Северной Осетии маршрутку смыло в кювет, один человек погиб

В Северной Осетии маршрутку смыло в кювет, один человек погиб - РИА Новости, 13.06.2023

В Северной Осетии маршрутку смыло в кювет, один человек погиб

Маршрутку смыло в кювет и перевернуло на трассе в Северной Осетии, одна пассажирка погибла и 16 человек пострадали, сообщает ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T20:58

2023-06-13T20:58

2023-06-13T21:43

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика северная осетия - алания

моздок

моздокский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июн - РИА Новости. Маршрутку смыло в кювет и перевернуло на трассе в Северной Осетии, одна пассажирка погибла и 16 человек пострадали, сообщает ГУМЧС России по республике. ДТП произошло на трассе между селами Батако и Зильги. "По имеющейся информации, во время сильного дождя микроавтобус, двигавшийся по маршруту Владикавказ-Моздок, смыло в кювет и перевернуло", - говорится в сообщении. По информации замначальника ГУМЧС России по республике Максима Исаева, в результате ДТП пострадали 17 человек, из них одна женщина погибла. Пассажирам и водителю удалось выбраться из транспортного средства, но добраться до дороги они не могли, так как преградой стал сильный поток воды, вызванный ливнем. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 16 человек. Для извлечения погибшей из-под транспортного средства на место направлена тяжелая техника МЧС России. По сообщению МВД республики, движение транспорта ограничили на размытом ливнем участке дороги "Кавказ" в Северной Осетии, где маршрутку смыло в кювет."В связи с подмывом участка дорожного полотна движение транспортных средств по дороге "Кавказ" Моздок-Малгобек-Хурикау временно ограничено", - говорится в сообщении. На месте несут службу сотрудники Госавтоинспекции, которые совместно с республиканским МЧС обеспечивают безопасность и занимаются организацией дорожного движения.Комитет по транспорту и дорожной инфраструктуре республики проводит аварийно-восстановительные работы.Госавтоинспекция Моздокского района просит водителей учитывать сложившуюся обстановку и выбирать альтернативные маршруты передвижения.По прогнозу МЧС, сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду сохранятся в регионе 14-16 июня.

https://ria.ru/20230531/dtp-1875386117.html

https://ria.ru/20230606/dtp-1876514461.html

россия

моздок

моздокский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Маршрутка в кювете во время потопа в Северной Осетии Маршрутка в кювете во время потопа в Северной Осетии 2023-06-13T20:58 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика северная осетия - алания, моздок, моздокский район