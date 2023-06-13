https://ria.ru/20230613/marinka-1877799877.html
Американское СМИ рассказало о положении украинской бригады в Марьинке
Американское СМИ рассказало о положении украинской бригады в Марьинке - РИА Новости, 13.06.2023
Американское СМИ рассказало о положении украинской бригады в Марьинке
Десантно-штурмовая бригада ВСУ в Марьинке, откуда Донецк подвергается обстрелам, потеряла значительное количество своих профессиональных бойцов и вынуждена... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:14
2023-06-13T14:14
2023-06-13T14:14
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Десантно-штурмовая бригада ВСУ в Марьинке, откуда Донецк подвергается обстрелам, потеряла значительное количество своих профессиональных бойцов и вынуждена набирать малоопытных новобранцев, сообщила газета New York Times со ссылкой на украинского пехотного офицера. Согласно изданию, боевики, которыми движут "патриотизм, фатализм и почти отчаянная бравада с множеством сигарет и нездоровых энергетических напитков", в последнее время были оттеснены к западным границам города. По словам офицера, так много профессиональных солдат бригады погибли или получили ранения, что подразделению пришлось перейти к набору новобранцев, у которых практически нет опыта ведения боевых действий. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что после дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку ее освобождение не затянется. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
https://ria.ru/20230613/vsu-1877763935.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Американское СМИ рассказало о положении украинской бригады в Марьинке
NYT: украинская бригада в Марьинке набирает малоопытных бойцов и оттеснена к окраине