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Американское СМИ рассказало о положении украинской бригады в Марьинке - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:14 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/marinka-1877799877.html
Американское СМИ рассказало о положении украинской бригады в Марьинке
Американское СМИ рассказало о положении украинской бригады в Марьинке - РИА Новости, 13.06.2023
Американское СМИ рассказало о положении украинской бригады в Марьинке
Десантно-штурмовая бригада ВСУ в Марьинке, откуда Донецк подвергается обстрелам, потеряла значительное количество своих профессиональных бойцов и вынуждена... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:14
2023-06-13T14:14
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
безопасность
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Десантно-штурмовая бригада ВСУ в Марьинке, откуда Донецк подвергается обстрелам, потеряла значительное количество своих профессиональных бойцов и вынуждена набирать малоопытных новобранцев, сообщила газета New York Times со ссылкой на украинского пехотного офицера. Согласно изданию, боевики, которыми движут "патриотизм, фатализм и почти отчаянная бравада с множеством сигарет и нездоровых энергетических напитков", в последнее время были оттеснены к западным границам города. По словам офицера, так много профессиональных солдат бригады погибли или получили ранения, что подразделению пришлось перейти к набору новобранцев, у которых практически нет опыта ведения боевых действий. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что после дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку ее освобождение не затянется. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
https://ria.ru/20230613/vsu-1877763935.html
донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, безопасность, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР
Американское СМИ рассказало о положении украинской бригады в Марьинке

NYT: украинская бригада в Марьинке набирает малоопытных бойцов и оттеснена к окраине

© РИА Новости / Михаил КевхиевСтела на входе в Марьинку
Стела на входе в Марьинку - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Михаил Кевхиев
Стела на входе в Марьинку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Десантно-штурмовая бригада ВСУ в Марьинке, откуда Донецк подвергается обстрелам, потеряла значительное количество своих профессиональных бойцов и вынуждена набирать малоопытных новобранцев, сообщила газета New York Times со ссылкой на украинского пехотного офицера.
Согласно изданию, боевики, которыми движут "патриотизм, фатализм и почти отчаянная бравада с множеством сигарет и нездоровых энергетических напитков", в последнее время были оттеснены к западным границам города. По словам офицера, так много профессиональных солдат бригады погибли или получили ранения, что подразделению пришлось перейти к набору новобранцев, у которых практически нет опыта ведения боевых действий.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что после дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку ее освобождение не затянется.
Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.
Украинские солдаты на линии фронта - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Американское СМИ заявило о тяжелых потерях ВСУ при наступлении
Вчера, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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