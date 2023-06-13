https://ria.ru/20230613/marinka-1877799877.html

Американское СМИ рассказало о положении украинской бригады в Марьинке

Американское СМИ рассказало о положении украинской бригады в Марьинке - РИА Новости, 13.06.2023

Американское СМИ рассказало о положении украинской бригады в Марьинке

Десантно-штурмовая бригада ВСУ в Марьинке, откуда Донецк подвергается обстрелам, потеряла значительное количество своих профессиональных бойцов и вынуждена... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:14

2023-06-13T14:14

2023-06-13T14:14

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины

безопасность

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Десантно-штурмовая бригада ВСУ в Марьинке, откуда Донецк подвергается обстрелам, потеряла значительное количество своих профессиональных бойцов и вынуждена набирать малоопытных новобранцев, сообщила газета New York Times со ссылкой на украинского пехотного офицера. Согласно изданию, боевики, которыми движут "патриотизм, фатализм и почти отчаянная бравада с множеством сигарет и нездоровых энергетических напитков", в последнее время были оттеснены к западным границам города. По словам офицера, так много профессиональных солдат бригады погибли или получили ранения, что подразделению пришлось перейти к набору новобранцев, у которых практически нет опыта ведения боевых действий. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости заявил, что после дополнительной переброски чеченских подразделений в Марьинку ее освобождение не затянется. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции ВСУ, это одна из точек, откуда артиллерия противника регулярно обстреливает Донецк.

https://ria.ru/20230613/vsu-1877763935.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, безопасность, ситуация в днр и лнр