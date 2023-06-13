https://ria.ru/20230613/malinkovich-1877744225.html

Лидер "Коммунистов России" будет баллотироваться в главы Алтайского края

Лидер "Коммунистов России" будет баллотироваться в главы Алтайского края - РИА Новости, 13.06.2023

Лидер "Коммунистов России" будет баллотироваться в главы Алтайского края

Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сообщил РИА Новости, что примет участие в выборах губернатора Алтайского края. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T10:59

2023-06-13T10:59

2023-06-13T11:00

россия

алтайский край

политика

коммунисты россии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сообщил РИА Новости, что примет участие в выборах губернатора Алтайского края.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября."Решением конференции алтайских коммунистов КПКР лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович был единогласно выдвинут кандидатом на должность губернатора Алтайского края", - говорится в подписанном Малинковичем сообщении партии.Лидер "Коммунистов России" добавил, что его основная цель - "вернуть Алтай в советское время", а в рамках предвыборной борьбы намерен "бить политических конкурентов больно и жестоко, по-сталински".

https://ria.ru/20230525/ekonomika-1874079689.html

россия

алтайский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, алтайский край, политика, коммунисты россии