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Лидер "Коммунистов России" будет баллотироваться в главы Алтайского края
Лидер "Коммунистов России" будет баллотироваться в главы Алтайского края - РИА Новости, 13.06.2023
Лидер "Коммунистов России" будет баллотироваться в главы Алтайского края
Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сообщил РИА Новости, что примет участие в выборах губернатора Алтайского края. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T10:59
2023-06-13T10:59
2023-06-13T11:00
россия
алтайский край
политика
коммунисты россии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сообщил РИА Новости, что примет участие в выборах губернатора Алтайского края.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября."Решением конференции алтайских коммунистов КПКР лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович был единогласно выдвинут кандидатом на должность губернатора Алтайского края", - говорится в подписанном Малинковичем сообщении партии.Лидер "Коммунистов России" добавил, что его основная цель - "вернуть Алтай в советское время", а в рамках предвыборной борьбы намерен "бить политических конкурентов больно и жестоко, по-сталински".
https://ria.ru/20230525/ekonomika-1874079689.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, алтайский край, политика, коммунисты россии
Россия, Алтайский край, Политика, Коммунисты России
Лидер "Коммунистов России" будет баллотироваться в главы Алтайского края
Глава "Коммунистов России" Малинкович будет баллотироваться в губернаторы Алтайского края
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович сообщил РИА Новости, что примет участие в выборах губернатора Алтайского края.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
"Решением конференции алтайских коммунистов КПКР лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович был единогласно выдвинут кандидатом на должность губернатора Алтайского края", - говорится в подписанном Малинковичем сообщении партии.
Лидер "Коммунистов России" добавил, что его основная цель - "вернуть Алтай в советское время", а в рамках предвыборной борьбы намерен "бить политических конкурентов больно и жестоко, по-сталински".
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