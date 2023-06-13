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Польский генерал раскрыл, какая смертельная ловушка ждет ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023
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15:00 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/lovushka-1877811593.html
Польский генерал раскрыл, какая смертельная ловушка ждет ВСУ
Польский генерал раскрыл, какая смертельная ловушка ждет ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023
Польский генерал раскрыл, какая смертельная ловушка ждет ВСУ
Контрудар российской армии во время наступления ВСУ представляет собой самую опасную угрозу для украинцев, заявил бывший генерал сухопутных войск Польши... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:00
2023-06-13T15:00
польша
вальдемар скшипчак
вооруженные силы украины
в мире
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Контрудар российской армии во время наступления ВСУ представляет собой самую опасную угрозу для украинцев, заявил бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак в интервью wPolityce.&quot;Они продвинулись на 1300 метров и радуются. Что это за контрнаступление? Это топтание на месте. Они даже не преодолели российские позиции&quot;, — указал военный.По его словам, ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов во время своего контрнаступления, поскольку используют неправильную стратегию против российских войск. Он также утверждает, что российская армия приготовила серьезную ловушку для атакующих.&quot;Самая большая угроза для украинцев – это не оборонительные позиции русских, на которых ВСУ уже оставили много танков и „Брэдли”, а контрудар русской армии – где-то в тылу российские танки и боевые машины ждут, когда украинцы прорвут российскую оборону, вот тогда они нанесут удар&quot;, — предупредил генерал.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230612/doktrina-1877665914.html
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польша, вальдемар скшипчак, вооруженные силы украины, в мире, украина, вооруженные силы рф
Польша, Вальдемар Скшипчак, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
Польский генерал раскрыл, какая смертельная ловушка ждет ВСУ

Польский генерал Скшипчак назвал контрудар российской армии смертельной угрозой для ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСамоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" в зоне проведения спецоперации
Самоходные артиллерийские установки 2С3 Акация в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Контрудар российской армии во время наступления ВСУ представляет собой самую опасную угрозу для украинцев, заявил бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак в интервью wPolityce.
«

"Они продвинулись на 1300 метров и радуются. Что это за контрнаступление? Это топтание на месте. Они даже не преодолели российские позиции", — указал военный.

По его словам, ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов во время своего контрнаступления, поскольку используют неправильную стратегию против российских войск. Он также утверждает, что российская армия приготовила серьезную ловушку для атакующих.
«

"Самая большая угроза для украинцев – это не оборонительные позиции русских, на которых ВСУ уже оставили много танков и „Брэдли”, а контрудар русской армии – где-то в тылу российские танки и боевые машины ждут, когда украинцы прорвут российскую оборону, вот тогда они нанесут удар", — предупредил генерал.

Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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ПольшаВальдемар СкшипчакВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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