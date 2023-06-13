https://ria.ru/20230613/lovushka-1877811593.html

Польский генерал раскрыл, какая смертельная ловушка ждет ВСУ

Польский генерал раскрыл, какая смертельная ловушка ждет ВСУ - РИА Новости, 13.06.2023

Польский генерал раскрыл, какая смертельная ловушка ждет ВСУ

Контрудар российской армии во время наступления ВСУ представляет собой самую опасную угрозу для украинцев, заявил бывший генерал сухопутных войск Польши... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:00

2023-06-13T15:00

2023-06-13T15:00

польша

вальдемар скшипчак

вооруженные силы украины

в мире

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Контрудар российской армии во время наступления ВСУ представляет собой самую опасную угрозу для украинцев, заявил бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак в интервью wPolityce."Они продвинулись на 1300 метров и радуются. Что это за контрнаступление? Это топтание на месте. Они даже не преодолели российские позиции", — указал военный.По его словам, ВСУ не смогли добиться каких-либо успехов во время своего контрнаступления, поскольку используют неправильную стратегию против российских войск. Он также утверждает, что российская армия приготовила серьезную ловушку для атакующих."Самая большая угроза для украинцев – это не оборонительные позиции русских, на которых ВСУ уже оставили много танков и „Брэдли”, а контрудар русской армии – где-то в тылу российские танки и боевые машины ждут, когда украинцы прорвут российскую оборону, вот тогда они нанесут удар", — предупредил генерал.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

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польша, вальдемар скшипчак, вооруженные силы украины, в мире, украина, вооруженные силы рф