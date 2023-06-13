https://ria.ru/20230613/lizing-1877795946.html

ВТБ Лизинг: России под силу нарастить долю лизинга в ВВП до 3-5%

ВТБ Лизинг: России под силу нарастить долю лизинга в ВВП до 3-5% - РИА Новости, 13.06.2023

ВТБ Лизинг: России под силу нарастить долю лизинга в ВВП до 3-5%

России под силу нарастить долю лизинга в ВВП страны до 3-5% в среднесрочной перспективе, заявил в интервью газете "Коммерсантъ" гендиректор ВТБ Лизинг Антон... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:00

2023-06-13T14:00

2023-06-13T18:41

втб

втб лизинг

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. России под силу нарастить долю лизинга в ВВП страны до 3-5% в среднесрочной перспективе, заявил в интервью газете "Коммерсантъ" гендиректор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.По его словам, потенциал для развития и более уверенного проникновения лизинга в ВВП страны несет в себе лизинг для граждан."В России есть пять ключевых типов имущества, которые традиционно финансируются при помощи лизинга. Это транспортные средства, железнодорожная техника, воздушный и водный транспорт, оборудование в сфере нефти и газа. Сейчас еще активно развивается лизинг средств производства. Но есть ряд областей, которые не пользуются лизингом. Например, едва ли не самый крупный сегмент – лизинг для физических лиц. Это связано с особенностями налогообложения: физические лица, в отличие от юридических, не могут получить полный вычет НДС, который уплачивается в составе лизингового платежа. Потенциально это может быть самый крупный новый сегмент с долей в отрасли до 30% по европейским аналогам, но для этого нужно освободить клиентов от НДС", - убежден Мусатов.Он уточнил, что нарастить проникновение лизинга в ВВП можно "за счет изменения психологии потребления"."Если раньше факторами успеха и благосостояния было владение домом, автомобилем и другими благами, то сегодня на первый план выходит потребительская мобильность. Людям становится важнее, чтобы дом, авто или актив были в нужном месте и в нужное время. Поэтому лизинг и шеринг так популярны. Не последнюю роль могли бы сыграть и программы поддержки, например, субсидирование техники и оборудования для таких отраслей, как промышленная, добывающая, строительная, создание специальных условий для физических лиц и льготные ставки для малого бизнеса. Отдельно стоит рассматривать лизинг инновационных технологий", - пояснил Мусатов.Он добавил, что в среднесрочной перспективе России под силу нарастить проникновение лизинга в ВВП страны до 3-5%.

https://ria.ru/20230317/reyting-1858641223.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, втб лизинг