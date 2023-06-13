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ВТБ Лизинг: России под силу нарастить долю лизинга в ВВП до 3-5% - РИА Новости, 13.06.2023
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14:00 13.06.2023 (обновлено: 18:41 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/lizing-1877795946.html
ВТБ Лизинг: России под силу нарастить долю лизинга в ВВП до 3-5%
ВТБ Лизинг: России под силу нарастить долю лизинга в ВВП до 3-5% - РИА Новости, 13.06.2023
ВТБ Лизинг: России под силу нарастить долю лизинга в ВВП до 3-5%
России под силу нарастить долю лизинга в ВВП страны до 3-5% в среднесрочной перспективе, заявил в интервью газете "Коммерсантъ" гендиректор ВТБ Лизинг Антон... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:00
2023-06-13T18:41
втб
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. России под силу нарастить долю лизинга в ВВП страны до 3-5% в среднесрочной перспективе, заявил в интервью газете "Коммерсантъ" гендиректор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.По его словам, потенциал для развития и более уверенного проникновения лизинга в ВВП страны несет в себе лизинг для граждан."В России есть пять ключевых типов имущества, которые традиционно финансируются при помощи лизинга. Это транспортные средства, железнодорожная техника, воздушный и водный транспорт, оборудование в сфере нефти и газа. Сейчас еще активно развивается лизинг средств производства. Но есть ряд областей, которые не пользуются лизингом. Например, едва ли не самый крупный сегмент – лизинг для физических лиц. Это связано с особенностями налогообложения: физические лица, в отличие от юридических, не могут получить полный вычет НДС, который уплачивается в составе лизингового платежа. Потенциально это может быть самый крупный новый сегмент с долей в отрасли до 30% по европейским аналогам, но для этого нужно освободить клиентов от НДС", - убежден Мусатов.Он уточнил, что нарастить проникновение лизинга в ВВП можно "за счет изменения психологии потребления"."Если раньше факторами успеха и благосостояния было владение домом, автомобилем и другими благами, то сегодня на первый план выходит потребительская мобильность. Людям становится важнее, чтобы дом, авто или актив были в нужном месте и в нужное время. Поэтому лизинг и шеринг так популярны. Не последнюю роль могли бы сыграть и программы поддержки, например, субсидирование техники и оборудования для таких отраслей, как промышленная, добывающая, строительная, создание специальных условий для физических лиц и льготные ставки для малого бизнеса. Отдельно стоит рассматривать лизинг инновационных технологий", - пояснил Мусатов.Он добавил, что в среднесрочной перспективе России под силу нарастить проникновение лизинга в ВВП страны до 3-5%.
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втб, втб лизинг
ВТБ, ВТБ Лизинг

ВТБ Лизинг: России под силу нарастить долю лизинга в ВВП до 3-5%

© ВТБ Лизинг/ВконтактеВТБ Лизинг
ВТБ Лизинг
© ВТБ Лизинг/Вконтакте
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. России под силу нарастить долю лизинга в ВВП страны до 3-5% в среднесрочной перспективе, заявил в интервью газете "Коммерсантъ" гендиректор ВТБ Лизинг Антон Мусатов.
По его словам, потенциал для развития и более уверенного проникновения лизинга в ВВП страны несет в себе лизинг для граждан.
"В России есть пять ключевых типов имущества, которые традиционно финансируются при помощи лизинга. Это транспортные средства, железнодорожная техника, воздушный и водный транспорт, оборудование в сфере нефти и газа. Сейчас еще активно развивается лизинг средств производства. Но есть ряд областей, которые не пользуются лизингом. Например, едва ли не самый крупный сегмент – лизинг для физических лиц. Это связано с особенностями налогообложения: физические лица, в отличие от юридических, не могут получить полный вычет НДС, который уплачивается в составе лизингового платежа. Потенциально это может быть самый крупный новый сегмент с долей в отрасли до 30% по европейским аналогам, но для этого нужно освободить клиентов от НДС", - убежден Мусатов.
Он уточнил, что нарастить проникновение лизинга в ВВП можно "за счет изменения психологии потребления".
«
"Если раньше факторами успеха и благосостояния было владение домом, автомобилем и другими благами, то сегодня на первый план выходит потребительская мобильность. Людям становится важнее, чтобы дом, авто или актив были в нужном месте и в нужное время. Поэтому лизинг и шеринг так популярны. Не последнюю роль могли бы сыграть и программы поддержки, например, субсидирование техники и оборудования для таких отраслей, как промышленная, добывающая, строительная, создание специальных условий для физических лиц и льготные ставки для малого бизнеса. Отдельно стоит рассматривать лизинг инновационных технологий", - пояснил Мусатов.
Он добавил, что в среднесрочной перспективе России под силу нарастить проникновение лизинга в ВВП страны до 3-5%.
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