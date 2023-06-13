https://ria.ru/20230613/leopard-1877700284.html
СМИ: ВСУ потеряли половину переданных Финляндией БМР Leopard
СМИ: ВСУ потеряли половину переданных Финляндией БМР Leopard - РИА Новости, 13.06.2023
СМИ: ВСУ потеряли половину переданных Финляндией БМР Leopard
Украинские войска потеряли половину бронированных машин разминирования (БМР) Leopard2R, которые Хельсинки ранее передал Киеву, сообщила финская газета Helsingin РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T00:40
2023-06-13T00:40
2023-06-13T04:07
специальная военная операция на украине
в мире
финляндия
украина
leopard 2
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Украинские войска потеряли половину бронированных машин разминирования (БМР) Leopard2R, которые Хельсинки ранее передал Киеву, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.Ранее по неподтвержденным данным сообщалось, что три боевые машины Leopard 2R, которые Финляндия передала Украине, были уничтожены. Хельсинки передал в общей сложности шесть машин разминирования на базе немецкого танка Leopard 2.Как пишет Helsingin Sanomat, факт-чекер издания подтвердил подлинность изображений из Запорожской области, на которых запечатлены уничтоженные финские машины.Министерство обороны Финляндии в понедельник в беседе с YLE в понедельник отказалась комментировать уничтожение на Украине боевых машин, переданных Киеву в рамках военной помощи.Финляндия с февраля 2022 года поставила Украине 16 пакетов военной помощи общей стоимостью около 1,1 миллиарда евро.
https://ria.ru/20230612/ukraina-1877619531.html
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в мире, финляндия, украина, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Финляндия, Украина, Leopard 2
СМИ: ВСУ потеряли половину переданных Финляндией БМР Leopard
Helsingin Sanomat: у ВСУ уничтожены три из шести переданных Финляндией БМР Leopard 2R