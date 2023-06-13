https://ria.ru/20230613/leopard-1877700284.html

СМИ: ВСУ потеряли половину переданных Финляндией БМР Leopard

СМИ: ВСУ потеряли половину переданных Финляндией БМР Leopard - РИА Новости, 13.06.2023

СМИ: ВСУ потеряли половину переданных Финляндией БМР Leopard

Украинские войска потеряли половину бронированных машин разминирования (БМР) Leopard2R, которые Хельсинки ранее передал Киеву, сообщила финская газета Helsingin РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T00:40

2023-06-13T00:40

2023-06-13T04:07

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Украинские войска потеряли половину бронированных машин разминирования (БМР) Leopard2R, которые Хельсинки ранее передал Киеву, сообщила финская газета Helsingin Sanomat.Ранее по неподтвержденным данным сообщалось, что три боевые машины Leopard 2R, которые Финляндия передала Украине, были уничтожены. Хельсинки передал в общей сложности шесть машин разминирования на базе немецкого танка Leopard 2.Как пишет Helsingin Sanomat, факт-чекер издания подтвердил подлинность изображений из Запорожской области, на которых запечатлены уничтоженные финские машины.Министерство обороны Финляндии в понедельник в беседе с YLE в понедельник отказалась комментировать уничтожение на Украине боевых машин, переданных Киеву в рамках военной помощи.Финляндия с февраля 2022 года поставила Украине 16 пакетов военной помощи общей стоимостью около 1,1 миллиарда евро.

https://ria.ru/20230612/ukraina-1877619531.html

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в мире, финляндия, украина, leopard 2