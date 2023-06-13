https://ria.ru/20230613/legion-1877827975.html

Украинец обвинил французский Иностранный легион в поддержке России

Украинец обвинил французский Иностранный легион в поддержке России - РИА Новости, 13.06.2023

Украинец обвинил французский Иностранный легион в поддержке России

Бывший боец французского Иностранного легиона с Украины Михаил Жердин обвинил руководство войскового соединения в поддержке пророссийских взглядов и президента... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:06

2023-06-13T16:06

2023-06-13T17:24

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ПАРИЖ, 13 июн — РИА Новости. Бывший боец французского Иностранного легиона с Украины Михаил Жердин обвинил руководство войскового соединения в поддержке пророссийских взглядов и президента Владимира Путина, сообщила французская газета Liberation."Фанаты Путина стали своего рода сектой в легионе. Мы (легион. — Прим. ред.) должны очиститься", — заявил он газете, говоря о причинах своего увольнения. Он отметил, что атмосфера в легионе стала напряженной в 2014 году, когда некоторые солдаты с радостью восприняли присоединение Крыма к России. Бывший военнослужащий объяснил свое увольнение пророссийскими настроениями в легионе, в том числе среди руководителей полка, в котором он проходил службу. А советские и российские атрибуты, в том числе с изображением президента Путина, очень популярны у солдат легиона. "Он долго терпел портреты Путина и Сталина в танкоремонтной мастерской, сквозь зубы реагировал на майку, прославляющую хозяина Кремля, у своего коллеги по кухне. Но когда старший прапорщик К. (фамилия сокращена автором статьи. — Прим. ред.) в ротном клубе вывесил флаг Новороссии, символ сепаратистов в Донбассе, он не выдержал", — говорится в статье.По словам Жердина, его попытки избавиться от флага Новороссии в клубе легиона привели к осложнению отношений с командирами полка. "Я понял, что они настроен пророссийски", — отметил бывший легионер.При этом в тексте статьи не указываются имена пророссийски настроенных военных. Окончательно ситуация изменилась с началом спецоперации. Тогда нескольких украинских легионеров отпустили домой, чтобы урегулировать семейные вопросы. Жердин считает, что его руководство намеренно не выдало ему необходимый пакет документов, поэтому он не смог вовремя вернуться, из-за чего подвергся аресту во Франции. Попытки продолжить службу в легионе не принесли результатов, и контракт с ним разорвали. Жердин служил во французском Иностранном легионе с 2011 года, принимал участие в операциях в Африке, продолжил карьеру полковым поваром. В 2022 году контракт с Жердиным разорвали по причине "явного недоверия к командованию" со стороны легионера. Тогда же сатирическое издание Le Canard enchaîné сообщило, что увольнение связано с тем, что он пережарил бургеры во время работы на кухне. Сам Жердин намерен через суд добиться компенсации. Французский Иностранный легион появился в 1831 году. В нем службу проходят несколько тысяч человек более чем из ста стран мира. Минимальный контракт составляет пять лет.

https://ria.ru/20230426/naemnik-1867831227.html

https://ria.ru/20230331/naemniki-1862156179.html

https://ria.ru/20220709/naemniki-1801348277.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир путин, франция, ситуация в днр и лнр