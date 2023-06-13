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Мантуров назвал "народный" российский автомобиль - РИА Новости, 13.06.2023
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07:16 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/lada-1877712926.html
Мантуров назвал "народный" российский автомобиль
Мантуров назвал "народный" российский автомобиль - РИА Новости, 13.06.2023
Мантуров назвал "народный" российский автомобиль
"Народный" автомобиль, необходимость создания которого в РФ ранее неоднократно поднималась, уже есть - это Lada Granta; автомобиль дешевле - за 500 тысяч рублей РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T07:16
2023-06-13T07:16
пмэф-2023
россия
авто
денис мантуров
сергей миронов
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Народный" автомобиль, необходимость создания которого в РФ ранее неоднократно поднималась, уже есть - это Lada Granta; автомобиль дешевле - за 500 тысяч рублей - не сможет соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Автопроизводители не раз уже подходили "к снаряду" в смысле решения этой задачи. Но мы обязаны учитывать, что есть требования по безопасности, и пренебрегать этими требованиями точно нельзя ни при каких обстоятельствах… Транспортное средство за 500 тысяч рублей будет представлять собой что-то максимально аскетичное – немногим больше, чем кузов, двигатель и коробка передач. Очевидно, что настолько "пустой" автомобиль без привычных опций безопасности, комфорта и соответствия экологическим нормам не подходит для эксплуатации в наши дни", - сказал он, комментируя тему "народного" автомобиля в преддверии ПМЭФ. "Сейчас "народным" автомобилем, соответствующим необходимым требованиям безопасности, по праву можно назвать Lada Granta, её можно приобрести за 750-850 тысяч рублей в зависимости от комплектации. А с господдержкой для тех категорий граждан, кому она наиболее нужна, стоимость может быть в пределах 680 тысяч рублей", - подчеркнул Мантуров. В мае политик Сергей Миронов предложил создать нацпроект "Народный автомобиль", цена которого с учетом господдержки составит для россиян около 500 тысяч рублей. При этом машина должна быть оснащена бензиновым двигателем объемом около 1,5 литра, мощностью 100-120 лошадиных сил, ручной коробкой передач, повышенным клиренсом, двумя подушками безопасности, кондиционером, антиблокировочной системой (ABS), системой курсовой устойчивости (ESC) и навигацией "Эра-Глонасс". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, авто, денис мантуров, сергей миронов, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta
ПМЭФ-2023, Россия, Авто, Денис Мантуров, Сергей Миронов, Петербургский международный экономический форум (фонд), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Lada Vesta
ПМЭФ-2023
Мантуров назвал "народный" российский автомобиль

Мантуров: "народным" автомобилем в России по праву можно назвать Lada Granta

© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''Автомобиль Lada Granta
Автомобиль Lada Granta - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : ОАО ''АВТОВАЗ''
Автомобиль Lada Granta. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Народный" автомобиль, необходимость создания которого в РФ ранее неоднократно поднималась, уже есть - это Lada Granta; автомобиль дешевле - за 500 тысяч рублей - не сможет соответствовать современным требованиям безопасности и комфорта, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«
"Автопроизводители не раз уже подходили "к снаряду" в смысле решения этой задачи. Но мы обязаны учитывать, что есть требования по безопасности, и пренебрегать этими требованиями точно нельзя ни при каких обстоятельствах… Транспортное средство за 500 тысяч рублей будет представлять собой что-то максимально аскетичное – немногим больше, чем кузов, двигатель и коробка передач. Очевидно, что настолько "пустой" автомобиль без привычных опций безопасности, комфорта и соответствия экологическим нормам не подходит для эксплуатации в наши дни", - сказал он, комментируя тему "народного" автомобиля в преддверии ПМЭФ.
"Сейчас "народным" автомобилем, соответствующим необходимым требованиям безопасности, по праву можно назвать Lada Granta, её можно приобрести за 750-850 тысяч рублей в зависимости от комплектации. А с господдержкой для тех категорий граждан, кому она наиболее нужна, стоимость может быть в пределах 680 тысяч рублей", - подчеркнул Мантуров.
В мае политик Сергей Миронов предложил создать нацпроект "Народный автомобиль", цена которого с учетом господдержки составит для россиян около 500 тысяч рублей. При этом машина должна быть оснащена бензиновым двигателем объемом около 1,5 литра, мощностью 100-120 лошадиных сил, ручной коробкой передач, повышенным клиренсом, двумя подушками безопасности, кондиционером, антиблокировочной системой (ABS), системой курсовой устойчивости (ESC) и навигацией "Эра-Глонасс".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023РоссияАвтоДенис МантуровСергей МироновПетербургский международный экономический форум (фонд)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Lada Vesta
 
 
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