https://ria.ru/20230613/krym-1877824001.html

В Госдуме прокомментировали заявления Украины о захвате Крыма

В Госдуме прокомментировали заявления Украины о захвате Крыма - РИА Новости, 13.06.2023

В Госдуме прокомментировали заявления Украины о захвате Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал чушью заявление представителя Владимира Зеленского, что конечной целью украинского контрнаступления... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:48

2023-06-13T15:48

2023-06-13T15:48

специальная военная операция на украине

россия

киев

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владимир зеленский

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госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал чушью заявление представителя Владимира Зеленского, что конечной целью украинского контрнаступления является захват Крыма. Ранее замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква в интервью CNN заявил, что конечная цель контрнаступления украинских войск - "отвоевать все территории, включая Крым", на что может потребоваться много месяцев. "Киевский режим строго выполняет указание Вашингтона, который требует воевать до последнего украинца, поэтому они будут заниматься самовнушением, выдумывать задачи, цели и прочую чушь, лишь бы заставить остатки украинского войска идти на убой на передовой", - сказал РИА Новости Шеремет. Депутат призвал здравомыслящих украинских солдат и офицеров развернуть оружие и "изгнать украинских нацистов с территории Украины". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230611/kontrnastuplenie-1877571209.html

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

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россия, киев, украина, михаил шеремет, владимир зеленский, владимир путин, госдума рф, оон