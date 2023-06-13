Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали заявления Украины о захвате Крыма - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:48 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/krym-1877824001.html
В Госдуме прокомментировали заявления Украины о захвате Крыма
В Госдуме прокомментировали заявления Украины о захвате Крыма - РИА Новости, 13.06.2023
В Госдуме прокомментировали заявления Украины о захвате Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал чушью заявление представителя Владимира Зеленского, что конечной целью украинского контрнаступления... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:48
2023-06-13T15:48
специальная военная операция на украине
россия
киев
украина
михаил шеремет
владимир зеленский
владимир путин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал чушью заявление представителя Владимира Зеленского, что конечной целью украинского контрнаступления является захват Крыма. Ранее замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква в интервью CNN заявил, что конечная цель контрнаступления украинских войск - "отвоевать все территории, включая Крым", на что может потребоваться много месяцев. "Киевский режим строго выполняет указание Вашингтона, который требует воевать до последнего украинца, поэтому они будут заниматься самовнушением, выдумывать задачи, цели и прочую чушь, лишь бы заставить остатки украинского войска идти на убой на передовой", - сказал РИА Новости Шеремет. Депутат призвал здравомыслящих украинских солдат и офицеров развернуть оружие и "изгнать украинских нацистов с территории Украины". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230611/kontrnastuplenie-1877571209.html
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_f42f36b8c7e89bc3f3d0667ae918a395.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, михаил шеремет, владимир зеленский, владимир путин, госдума рф, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Михаил Шеремет, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Госдума РФ, ООН
В Госдуме прокомментировали заявления Украины о захвате Крыма

Депутат Шеремет назвал заявления Украины о Крыме как конечной цели контрнаступления чушью

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал чушью заявление представителя Владимира Зеленского, что конечной целью украинского контрнаступления является захват Крыма.
Ранее замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква в интервью CNN заявил, что конечная цель контрнаступления украинских войск - "отвоевать все территории, включая Крым", на что может потребоваться много месяцев.
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Херш рассказал, чем грозит Украине, НАТО и Байдену контрнаступление ВСУ
11 июня, 22:13
"Киевский режим строго выполняет указание Вашингтона, который требует воевать до последнего украинца, поэтому они будут заниматься самовнушением, выдумывать задачи, цели и прочую чушь, лишь бы заставить остатки украинского войска идти на убой на передовой", - сказал РИА Новости Шеремет.
Депутат призвал здравомыслящих украинских солдат и офицеров развернуть оружие и "изгнать украинских нацистов с территории Украины".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.06.2023
Украина провалила свою главную миссию
11 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаМихаил ШереметВладимир ЗеленскийВладимир ПутинГосдума РФООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала