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Российская косметика активно продается за рубежом, заявил Мантуров - РИА Новости, 13.06.2023
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09:01 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/kosmetika-1877720161.html
Российская косметика активно продается за рубежом, заявил Мантуров
Российская косметика активно продается за рубежом, заявил Мантуров - РИА Новости, 13.06.2023
Российская косметика активно продается за рубежом, заявил Мантуров
Российские бренды парфюмерии и косметики по качеству не уступают западным, сейчас в стране работают более 600 таких компаний, у большинства из них есть... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:01
2023-06-13T09:01
пмэф-2023
экономика
россия
денис мантуров
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские бренды парфюмерии и косметики по качеству не уступают западным, сейчас в стране работают более 600 таких компаний, у большинства из них есть свободные мощности, которые позволяют нарастить производство, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ-2023. В прошлом году ряд косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них - французская L"Oreal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие). "Продукция отечественных производителей не уступает западной по качеству и активно реализуется внутри страны и за рубежом. За прошедший год наши компании успешно перестроились на новые схемы работы, подключили российских производителей сырья и упаковки, инвестировали дополнительные средства в разработку инновационных продуктов. У нас серьезный потенциал в импортозамещении парфюмерии и косметики", - сказал Мантуров. "В отрасли работают более 600 отечественных компаний – от микропредприятий до крупного бизнеса. И при этом у большинства производителей имеются свободные мощности, что позволяет в разы увеличить объем выпускаемой продукции во всех категориях и обеспечить потребителей всеми необходимыми товарами", - добавил Мантуров. По его словам, в мае был утвержден отраслевой план мероприятий по импортозамещению в отраслях парфюмерно-косметической промышленности и бытовой химии с горизонтом планирования до 2026 года. В нем заложены мероприятия, обеспечивающие по некоторым позициям кратный рост доли потребления отечественной продукции. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), giorgio armani
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Денис Мантуров, Петербургский международный экономический форум (фонд), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Giorgio Armani
ПМЭФ-2023
Российская косметика активно продается за рубежом, заявил Мантуров

Вице-премьер Мантуров: российская косметика активно продается в России и за рубежом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПроизводство губной помады
Производство губной помады - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Производство губной помады. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские бренды парфюмерии и косметики по качеству не уступают западным, сейчас в стране работают более 600 таких компаний, у большинства из них есть свободные мощности, которые позволяют нарастить производство, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ-2023.
В прошлом году ряд косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них - французская L"Oreal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие).
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"Продукция отечественных производителей не уступает западной по качеству и активно реализуется внутри страны и за рубежом. За прошедший год наши компании успешно перестроились на новые схемы работы, подключили российских производителей сырья и упаковки, инвестировали дополнительные средства в разработку инновационных продуктов. У нас серьезный потенциал в импортозамещении парфюмерии и косметики", - сказал Мантуров.
"В отрасли работают более 600 отечественных компаний – от микропредприятий до крупного бизнеса. И при этом у большинства производителей имеются свободные мощности, что позволяет в разы увеличить объем выпускаемой продукции во всех категориях и обеспечить потребителей всеми необходимыми товарами", - добавил Мантуров.
По его словам, в мае был утвержден отраслевой план мероприятий по импортозамещению в отраслях парфюмерно-косметической промышленности и бытовой химии с горизонтом планирования до 2026 года. В нем заложены мероприятия, обеспечивающие по некоторым позициям кратный рост доли потребления отечественной продукции.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияДенис МантуровПетербургский международный экономический форум (фонд)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Giorgio Armani
 
 
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