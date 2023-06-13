https://ria.ru/20230613/kosmetika-1877720161.html

Российская косметика активно продается за рубежом, заявил Мантуров

Российская косметика активно продается за рубежом, заявил Мантуров - РИА Новости, 13.06.2023

Российская косметика активно продается за рубежом, заявил Мантуров

Российские бренды парфюмерии и косметики по качеству не уступают западным, сейчас в стране работают более 600 таких компаний, у большинства из них есть... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:01

2023-06-13T09:01

2023-06-13T09:01

пмэф-2023

экономика

россия

денис мантуров

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

giorgio armani

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российские бренды парфюмерии и косметики по качеству не уступают западным, сейчас в стране работают более 600 таких компаний, у большинства из них есть свободные мощности, которые позволяют нарастить производство, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в рамках ПМЭФ-2023. В прошлом году ряд косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них - французская L"Oreal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие). "Продукция отечественных производителей не уступает западной по качеству и активно реализуется внутри страны и за рубежом. За прошедший год наши компании успешно перестроились на новые схемы работы, подключили российских производителей сырья и упаковки, инвестировали дополнительные средства в разработку инновационных продуктов. У нас серьезный потенциал в импортозамещении парфюмерии и косметики", - сказал Мантуров. "В отрасли работают более 600 отечественных компаний – от микропредприятий до крупного бизнеса. И при этом у большинства производителей имеются свободные мощности, что позволяет в разы увеличить объем выпускаемой продукции во всех категориях и обеспечить потребителей всеми необходимыми товарами", - добавил Мантуров. По его словам, в мае был утвержден отраслевой план мероприятий по импортозамещению в отраслях парфюмерно-косметической промышленности и бытовой химии с горизонтом планирования до 2026 года. В нем заложены мероприятия, обеспечивающие по некоторым позициям кратный рост доли потребления отечественной продукции. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230519/otel-1872721755.html

https://ria.ru/20230613/biznes-1877699978.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), giorgio armani