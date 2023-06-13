https://ria.ru/20230613/korabl-1877883893.html

Путин: США координировали атаку ВСУ на российский корабль "Приазовье"

Путин: США координировали атаку ВСУ на российский корабль "Приазовье" - РИА Новости, 13.06.2023

Путин: США координировали атаку ВСУ на российский корабль "Приазовье"

Беспилотники пытались атаковать российский военный корабль, который охранял газопровод "Турецкий поток", судя по всему, их действия корректировала разведка США, РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:47

2023-06-13T18:47

2023-06-13T18:58

специальная военная операция на украине

сша

турецкий поток

украина

вооруженные силы украины

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Беспилотники пытались атаковать российский военный корабль, который охранял газопровод "Турецкий поток", судя по всему, их действия корректировала разведка США, заявил президент России Владимир Путин."Вчера или позавчера наш корабль, который охранял "Турецкий поток" - трубу газовую, на него была совершена атака. Четыре беспилотника полупогруженных, три уничтожили, четвертый ход потерял, его потом добили. Сразу после этого - еще четыре беспилотника", - сказал он на встрече с военкорами."В это же время мы видели, в нейтральной зоне висел беспилотный стратегический аппарат стратегической разведки США. Судя по всему, он корректировал действия этих беспилотников", - добавил он.

https://ria.ru/20230611/bpla-1877529971.html

сша

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, турецкий поток, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия