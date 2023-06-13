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Путин: США координировали атаку ВСУ на российский корабль "Приазовье" - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 13.06.2023 (обновлено: 18:58 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/korabl-1877883893.html
Путин: США координировали атаку ВСУ на российский корабль "Приазовье"
Путин: США координировали атаку ВСУ на российский корабль "Приазовье" - РИА Новости, 13.06.2023
Путин: США координировали атаку ВСУ на российский корабль "Приазовье"
Беспилотники пытались атаковать российский военный корабль, который охранял газопровод "Турецкий поток", судя по всему, их действия корректировала разведка США, РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:47
2023-06-13T18:58
специальная военная операция на украине
сша
турецкий поток
украина
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Беспилотники пытались атаковать российский военный корабль, который охранял газопровод "Турецкий поток", судя по всему, их действия корректировала разведка США, заявил президент России Владимир Путин."Вчера или позавчера наш корабль, который охранял "Турецкий поток" - трубу газовую, на него была совершена атака. Четыре беспилотника полупогруженных, три уничтожили, четвертый ход потерял, его потом добили. Сразу после этого - еще четыре беспилотника", - сказал он на встрече с военкорами."В это же время мы видели, в нейтральной зоне висел беспилотный стратегический аппарат стратегической разведки США. Судя по всему, он корректировал действия этих беспилотников", - добавил он.
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сша, турецкий поток, украина, вооруженные силы украины, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Турецкий поток, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия
Путин: США координировали атаку ВСУ на российский корабль "Приазовье"

Путин: США координировали атаку ВСУ на корабль "Приазовье", охранявший "Турецкий поток"

CC BY-SA 3.0 / А.Бричевский / Разведывательный корабль ПриазовьеРазведывательный корабль "Приазовье"
Разведывательный корабль Приазовье - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
CC BY-SA 3.0 / А.Бричевский / Разведывательный корабль Приазовье
Разведывательный корабль "Приазовье". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Беспилотники пытались атаковать российский военный корабль, который охранял газопровод "Турецкий поток", судя по всему, их действия корректировала разведка США, заявил президент России Владимир Путин.
"Вчера или позавчера наш корабль, который охранял "Турецкий поток" - трубу газовую, на него была совершена атака. Четыре беспилотника полупогруженных, три уничтожили, четвертый ход потерял, его потом добили. Сразу после этого - еще четыре беспилотника", - сказал он на встрече с военкорами.
"В это же время мы видели, в нейтральной зоне висел беспилотный стратегический аппарат стратегической разведки США. Судя по всему, он корректировал действия этих беспилотников", - добавил он.
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Минобороны показало видео отражения атаки дронов ВСУ на корабль "Приазовье"
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Специальная военная операция на УкраинеСШАТурецкий потокУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинРоссия
 
 
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