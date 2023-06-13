https://ria.ru/20230613/kontrakt-1877858982.html
Путин заявил, что набор контрактников идет неплохо
Путин заявил, что набор контрактников идет неплохо - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил, что набор контрактников идет неплохо
Работа по набору контрактников идет "очень неплохо", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:31
2023-06-13T17:31
2023-06-13T17:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873647981_0:241:3086:1977_1920x0_80_0_0_8a12e80816fdf91a95b701cd0f26b33f.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Работа по набору контрактников идет "очень неплохо", заявил президент России Владимир Путин."Контрактники… в целом работа идет, работа действительно идет очень неплохо", - сказал Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.Президент добавил, что подготовкой контрактников занимается один из заместителей министра обороны, и эта подготовка налажена.
https://ria.ru/20230519/armiya-1872971553.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873647981_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c5dfa872b4af252746e081254a1f190e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что набор контрактников идет неплохо
Президент Путин отметил налаженную работу по набору и подготовке контрактников