https://ria.ru/20230613/kontrakt-1877858982.html

Путин заявил, что набор контрактников идет неплохо

Путин заявил, что набор контрактников идет неплохо - РИА Новости, 13.06.2023

Путин заявил, что набор контрактников идет неплохо

Работа по набору контрактников идет "очень неплохо", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:31

2023-06-13T17:31

2023-06-13T17:52

специальная военная операция на украине

владимир путин

безопасность

россия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873647981_0:241:3086:1977_1920x0_80_0_0_8a12e80816fdf91a95b701cd0f26b33f.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Работа по набору контрактников идет "очень неплохо", заявил президент России Владимир Путин."Контрактники… в целом работа идет, работа действительно идет очень неплохо", - сказал Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.Президент добавил, что подготовкой контрактников занимается один из заместителей министра обороны, и эта подготовка налажена.

https://ria.ru/20230519/armiya-1872971553.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр