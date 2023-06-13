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Путин заявил, что набор контрактников идет неплохо - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:31 13.06.2023 (обновлено: 17:52 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/kontrakt-1877858982.html
Путин заявил, что набор контрактников идет неплохо
Путин заявил, что набор контрактников идет неплохо - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил, что набор контрактников идет неплохо
Работа по набору контрактников идет "очень неплохо", заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:31
2023-06-13T17:52
специальная военная операция на украине
владимир путин
безопасность
россия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Работа по набору контрактников идет "очень неплохо", заявил президент России Владимир Путин."Контрактники… в целом работа идет, работа действительно идет очень неплохо", - сказал Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.Президент добавил, что подготовкой контрактников занимается один из заместителей министра обороны, и эта подготовка налажена.
https://ria.ru/20230519/armiya-1872971553.html
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владимир путин, безопасность, россия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что набор контрактников идет неплохо

Президент Путин отметил налаженную работу по набору и подготовке контрактников

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкВоеннослужащие-контрактники возле автобуса в Волгограде перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
Военнослужащие-контрактники возле автобуса в Волгограде перед отправкой в зону проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Военнослужащие-контрактники возле автобуса в Волгограде перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Работа по набору контрактников идет "очень неплохо", заявил президент России Владимир Путин.
"Контрактники… в целом работа идет, работа действительно идет очень неплохо", - сказал Путин в ходе встречи с военными корреспондентами.
Президент добавил, что подготовкой контрактников занимается один из заместителей министра обороны, и эта подготовка налажена.
Сумка призывника в областном сборном пункте военного комиссариата - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинБезопасностьРоссияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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