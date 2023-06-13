https://ria.ru/20230613/konflikt-1877893355.html

Путин отметил все большую вовлеченность США в украинский конфликт

Путин отметил все большую вовлеченность США в украинский конфликт - РИА Новости, 13.06.2023

Путин отметил все большую вовлеченность США в украинский конфликт

Соединенные штаты все больше и больше напрямую погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис в сфере безопасности, заявил президент... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:23

2023-06-13T19:23

2023-06-13T19:23

специальная военная операция на украине

россия

украина

черное море

владимир путин

турецкий поток

голубой поток

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Соединенные штаты все больше и больше напрямую погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин. "Соединенные штаты все больше и больше, практически напрямую погружаются в этот конфликт и провоцируют серьезный международный кризис в сфере безопасности, потому что корректировка действия беспилотников, которые нападают на наш военный корабль - все-таки серьезные вещи. И они должны знать, что мы об этом знаем", - сказал он на встрече с военными корреспондентами. "Мы еще подумаем, что с этим делать, на будущее, но в целом - вот такая штуковина", - добавил он. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что Украина безуспешно атаковала катерами-дронами российский корабль "Приазовье" в Чёрном море, он выполнял задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". При этом, по данным ведомства, во время атаки разведку в воздухе вёл стратегический БПЛА США Global Hawk.

https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html

россия

украина

черное море

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россия, украина, черное море, владимир путин, турецкий поток, голубой поток