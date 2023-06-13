https://ria.ru/20230613/konflikt-1877893355.html
Путин отметил все большую вовлеченность США в украинский конфликт
Путин отметил все большую вовлеченность США в украинский конфликт - РИА Новости, 13.06.2023
Путин отметил все большую вовлеченность США в украинский конфликт
Соединенные штаты все больше и больше напрямую погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис в сфере безопасности, заявил президент... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:23
2023-06-13T19:23
2023-06-13T19:23
специальная военная операция на украине
россия
украина
черное море
владимир путин
турецкий поток
голубой поток
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Соединенные штаты все больше и больше напрямую погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин. "Соединенные штаты все больше и больше, практически напрямую погружаются в этот конфликт и провоцируют серьезный международный кризис в сфере безопасности, потому что корректировка действия беспилотников, которые нападают на наш военный корабль - все-таки серьезные вещи. И они должны знать, что мы об этом знаем", - сказал он на встрече с военными корреспондентами. "Мы еще подумаем, что с этим делать, на будущее, но в целом - вот такая штуковина", - добавил он. В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что Украина безуспешно атаковала катерами-дронами российский корабль "Приазовье" в Чёрном море, он выполнял задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". При этом, по данным ведомства, во время атаки разведку в воздухе вёл стратегический БПЛА США Global Hawk.
https://ria.ru/20230605/nato-1876104596.html
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россия, украина, черное море, владимир путин, турецкий поток, голубой поток
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Черное море, Владимир Путин, Турецкий поток, Голубой поток
Путин отметил все большую вовлеченность США в украинский конфликт
Путин: США все больше погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Соединенные штаты все больше и больше напрямую погружаются в украинский конфликт и провоцируют международный кризис в сфере безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Соединенные штаты все больше и больше, практически напрямую погружаются в этот конфликт и провоцируют серьезный международный кризис в сфере безопасности, потому что корректировка действия беспилотников, которые нападают на наш военный корабль - все-таки серьезные вещи. И они должны знать, что мы об этом знаем", - сказал он на встрече с военными корреспондентами.
"Мы еще подумаем, что с этим делать, на будущее, но в целом - вот такая штуковина", - добавил он.
В воскресенье в Минобороны РФ сообщили, что Украина
безуспешно атаковала катерами-дронами российский корабль "Приазовье" в Чёрном море
, он выполнял задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток". При этом, по данным ведомства, во время атаки разведку в воздухе вёл стратегический БПЛА США
Global Hawk.
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