https://ria.ru/20230613/konfiskatsiya-1877895339.html
МИД предупредил Канаду о серьезных последствиях из-за конфискации Ан-124
МИД предупредил Канаду о серьезных последствиях из-за конфискации Ан-124 - РИА Новости, 13.06.2023
МИД предупредил Канаду о серьезных последствиях из-за конфискации Ан-124
Решение Канады конфисковать российский самолет Ан-124 будет иметь серьезные последствия для российско-канадских отношений, Россия оставляет за собой право на... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:33
2023-06-13T19:33
2023-06-13T19:41
россия
канада
москва
мария захарова
джастин трюдо
киев
волга-днепр
ан-124
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584686204_0:47:1136:686_1920x0_80_0_0_8011ef98039d96b1d61f6868adde5f41.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Решение Канады конфисковать российский самолет Ан-124 будет иметь серьезные последствия для российско-канадских отношений, Россия оставляет за собой право на ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Объявленный премьер-министром Канады Джастином Трюдо в ходе его поездки в Киев запуск процедуры конфискации со ссылкой на внутреннее санкционное законодательство принадлежащего российской компании "Волга-Днепр" грузового самолета Ан-124, незаконно удерживаемого с февраля 2022 года в аэропорту Торонто, расцениваем как циничное беззастенчивое воровство", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По ее словам, российская сторона предупреждает, что "практическая реализация данного решения будет иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, и без того балансирующих на грани разрыва по вине официальной Оттавы"."Попытки прикрыть местными судебными процедурами эту незаконную и постыдную акцию не придадут ей даже видимости легитимности. Оставляем за собой право на ответные меры, руководствуясь принципом взаимности", - добавила она.На прошлой неделе находившийся с визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо объявил о конфискации российского самолета Ан-124 и начале процесса его передачи Украине.
https://ria.ru/20230527/aktivy-1874534543.html
россия
канада
москва
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584686204_80:0:1056:732_1920x0_80_0_0_6fe577299a380b91ec2378bf8f3f7168.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, канада, москва, мария захарова, джастин трюдо, киев, волга-днепр , ан-124
Россия, Канада, Москва, Мария Захарова, Джастин Трюдо, Киев, Волга-Днепр , Ан-124
МИД предупредил Канаду о серьезных последствиях из-за конфискации Ан-124
Захарова сообщила, что Россия оставляет право на ответ из-за конфискации Канадой Ан-124