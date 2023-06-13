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МИД предупредил Канаду о серьезных последствиях из-за конфискации Ан-124 - РИА Новости, 13.06.2023
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19:33 13.06.2023 (обновлено: 19:41 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/konfiskatsiya-1877895339.html
МИД предупредил Канаду о серьезных последствиях из-за конфискации Ан-124
МИД предупредил Канаду о серьезных последствиях из-за конфискации Ан-124 - РИА Новости, 13.06.2023
МИД предупредил Канаду о серьезных последствиях из-за конфискации Ан-124
Решение Канады конфисковать российский самолет Ан-124 будет иметь серьезные последствия для российско-канадских отношений, Россия оставляет за собой право на... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T19:33
2023-06-13T19:41
россия
канада
москва
мария захарова
джастин трюдо
киев
волга-днепр
ан-124
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Решение Канады конфисковать российский самолет Ан-124 будет иметь серьезные последствия для российско-канадских отношений, Россия оставляет за собой право на ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Объявленный премьер-министром Канады Джастином Трюдо в ходе его поездки в Киев запуск процедуры конфискации со ссылкой на внутреннее санкционное законодательство принадлежащего российской компании "Волга-Днепр" грузового самолета Ан-124, незаконно удерживаемого с февраля 2022 года в аэропорту Торонто, расцениваем как циничное беззастенчивое воровство", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По ее словам, российская сторона предупреждает, что "практическая реализация данного решения будет иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, и без того балансирующих на грани разрыва по вине официальной Оттавы"."Попытки прикрыть местными судебными процедурами эту незаконную и постыдную акцию не придадут ей даже видимости легитимности. Оставляем за собой право на ответные меры, руководствуясь принципом взаимности", - добавила она.На прошлой неделе находившийся с визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо объявил о конфискации российского самолета Ан-124 и начале процесса его передачи Украине.
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россия, канада, москва, мария захарова, джастин трюдо, киев, волга-днепр , ан-124
Россия, Канада, Москва, Мария Захарова, Джастин Трюдо, Киев, Волга-Днепр , Ан-124
МИД предупредил Канаду о серьезных последствиях из-за конфискации Ан-124

Захарова сообщила, что Россия оставляет право на ответ из-за конфискации Канадой Ан-124

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСамолет Ан-124
Самолет Ан-124 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Самолет Ан-124. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Решение Канады конфисковать российский самолет Ан-124 будет иметь серьезные последствия для российско-канадских отношений, Россия оставляет за собой право на ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Объявленный премьер-министром Канады Джастином Трюдо в ходе его поездки в Киев запуск процедуры конфискации со ссылкой на внутреннее санкционное законодательство принадлежащего российской компании "Волга-Днепр" грузового самолета Ан-124, незаконно удерживаемого с февраля 2022 года в аэропорту Торонто, расцениваем как циничное беззастенчивое воровство", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
По ее словам, российская сторона предупреждает, что "практическая реализация данного решения будет иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, и без того балансирующих на грани разрыва по вине официальной Оттавы".
"Попытки прикрыть местными судебными процедурами эту незаконную и постыдную акцию не придадут ей даже видимости легитимности. Оставляем за собой право на ответные меры, руководствуясь принципом взаимности", - добавила она.
На прошлой неделе находившийся с визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо объявил о конфискации российского самолета Ан-124 и начале процесса его передачи Украине.
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РоссияКанадаМоскваМария ЗахароваДжастин ТрюдоКиевВолга-ДнепрАн-124
 
 
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