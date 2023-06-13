https://ria.ru/20230613/konfiskatsiya-1877895339.html

МИД предупредил Канаду о серьезных последствиях из-за конфискации Ан-124

МИД предупредил Канаду о серьезных последствиях из-за конфискации Ан-124 - РИА Новости, 13.06.2023

МИД предупредил Канаду о серьезных последствиях из-за конфискации Ан-124

Решение Канады конфисковать российский самолет Ан-124 будет иметь серьезные последствия для российско-канадских отношений, Россия оставляет за собой право на... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:33

2023-06-13T19:33

2023-06-13T19:41

россия

канада

москва

мария захарова

джастин трюдо

киев

волга-днепр

ан-124

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Решение Канады конфисковать российский самолет Ан-124 будет иметь серьезные последствия для российско-канадских отношений, Россия оставляет за собой право на ответные меры, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Объявленный премьер-министром Канады Джастином Трюдо в ходе его поездки в Киев запуск процедуры конфискации со ссылкой на внутреннее санкционное законодательство принадлежащего российской компании "Волга-Днепр" грузового самолета Ан-124, незаконно удерживаемого с февраля 2022 года в аэропорту Торонто, расцениваем как циничное беззастенчивое воровство", - заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.По ее словам, российская сторона предупреждает, что "практическая реализация данного решения будет иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, и без того балансирующих на грани разрыва по вине официальной Оттавы"."Попытки прикрыть местными судебными процедурами эту незаконную и постыдную акцию не придадут ей даже видимости легитимности. Оставляем за собой право на ответные меры, руководствуясь принципом взаимности", - добавила она.На прошлой неделе находившийся с визитом в Киеве премьер Канады Джастин Трюдо объявил о конфискации российского самолета Ан-124 и начале процесса его передачи Украине.

https://ria.ru/20230527/aktivy-1874534543.html

россия

канада

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россия, канада, москва, мария захарова, джастин трюдо, киев, волга-днепр , ан-124