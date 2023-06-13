https://ria.ru/20230613/koalitsiya-1877905513.html

"Поделят на ноль". Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада

"Поделят на ноль". Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада - РИА Новости, 13.06.2023

"Поделят на ноль". Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада

В Восточной Европе формируется коалиция стран против президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T21:03

2023-06-13T21:03

2023-06-13T21:13

в мире

украина

восточная европа

владимир зеленский

олег соскин

венгрия

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Восточной Европе формируется коалиция стран против президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин."У Зеленского появляется очень много противников", — отметил политолог.По его словам, все больше государств выступает против поддержки Украины в конфликте с Россией — к Венгрии в ближайшем будущем, после выборов, присоединится Словакия. С течением времени ситуация ухудшится, что создаст много проблем для Зеленского."Если они создадут коалицию, то будут Зеленского делить на ноль", — подытожил Соскин.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине, а также высказывается в пользу скорейшего начала мирных переговоров.

https://ria.ru/20230613/myaso-1877895199.html

украина

восточная европа

венгрия

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в мире, украина, восточная европа, владимир зеленский, олег соскин, венгрия