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"Поделят на ноль". Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:03 13.06.2023 (обновлено: 21:13 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/koalitsiya-1877905513.html
"Поделят на ноль". Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада
"Поделят на ноль". Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада - РИА Новости, 13.06.2023
"Поделят на ноль". Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада
В Восточной Европе формируется коалиция стран против президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T21:03
2023-06-13T21:13
в мире
украина
восточная европа
владимир зеленский
олег соскин
венгрия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Восточной Европе формируется коалиция стран против президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин.&quot;У Зеленского появляется очень много противников&quot;, — отметил политолог.По его словам, все больше государств выступает против поддержки Украины в конфликте с Россией — к Венгрии в ближайшем будущем, после выборов, присоединится Словакия. С течением времени ситуация ухудшится, что создаст много проблем для Зеленского."Если они создадут коалицию, то будут Зеленского делить на ноль", — подытожил Соскин.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине, а также высказывается в пользу скорейшего начала мирных переговоров.
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в мире, украина, восточная европа, владимир зеленский, олег соскин, венгрия
В мире, Украина, Восточная Европа, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Венгрия, Специальная военная операция на Украине
"Поделят на ноль". Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада

Экс-советник Кучмы Соскин: в Восточной Европе формируется коалиция против Зеленского

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Восточной Европе формируется коалиция стран против президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин.
«

"У Зеленского появляется очень много противников", — отметил политолог.

По его словам, все больше государств выступает против поддержки Украины в конфликте с Россией — к Венгрии в ближайшем будущем, после выборов, присоединится Словакия. С течением времени ситуация ухудшится, что создаст много проблем для Зеленского.
"Если они создадут коалицию, то будут Зеленского делить на ноль", — подытожил Соскин.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине, а также высказывается в пользу скорейшего начала мирных переговоров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВосточная ЕвропаВладимир ЗеленскийОлег СоскинВенгрия
 
 
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