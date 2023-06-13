https://ria.ru/20230613/koalitsiya-1877905513.html
"Поделят на ноль". Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада
"Поделят на ноль". Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада - РИА Новости, 13.06.2023
"Поделят на ноль". Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада
В Восточной Европе формируется коалиция стран против президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T21:03
2023-06-13T21:03
2023-06-13T21:13
в мире
украина
восточная европа
владимир зеленский
олег соскин
венгрия
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В Восточной Европе формируется коалиция стран против президента Украины Владимира Зеленского, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин."У Зеленского появляется очень много противников", — отметил политолог.По его словам, все больше государств выступает против поддержки Украины в конфликте с Россией — к Венгрии в ближайшем будущем, после выборов, присоединится Словакия. С течением времени ситуация ухудшится, что создаст много проблем для Зеленского."Если они создадут коалицию, то будут Зеленского делить на ноль", — подытожил Соскин.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине, а также высказывается в пользу скорейшего начала мирных переговоров.
https://ria.ru/20230613/myaso-1877895199.html
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в мире, украина, восточная европа, владимир зеленский, олег соскин, венгрия
В мире, Украина, Восточная Европа, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Венгрия, Специальная военная операция на Украине
"Поделят на ноль". Зеленского предупредили о новой угрозе с Запада
Экс-советник Кучмы Соскин: в Восточной Европе формируется коалиция против Зеленского