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Автор "Ешь, молись, люби" перенесла выход новой книги из-за русских героев - РИА Новости, 13.06.2023
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Культура
 
13:48 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/knigi-1877788233.html
Автор "Ешь, молись, люби" перенесла выход новой книги из-за русских героев
Автор "Ешь, молись, люби" перенесла выход новой книги из-за русских героев - РИА Новости, 13.06.2023
Автор "Ешь, молись, люби" перенесла выход новой книги из-за русских героев
Элизабет Гилберт перенесла на неопределенный срок выход своей новой книги, пишет The New York Times. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:48
2023-06-13T13:48
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Элизабет Гилберт перенесла на неопределенный срок выход своей новой книги, пишет The New York Times.Решение она приняла после того, как ее раскритиковали в Сети за написание романа, события которого разворачиваются на территории России. В "Снежном лесе" внимание сфокусировано на русской семье, которая выступала против СССР, действие происходит в 1930-ые. Книга Гилберт была анонсирована на прошлой неделе. Выпустить ее планировали 13 февраля 2024 года. Перенос публикации, отмечается в статье, также вызвал споры в Сети. Есть пользователи, которые расценили поведение Гилберт как акт самоцензуры. После начала СВО выступления некоторых российских артистов за рубежом отменили. Однако ситуация с американской писательницей поразительная, считают в The New York Times. Недавно, напомнили журналисты, The Washington Post высоко оценили новый роман Пола Голдберга. События в произведении разворачивались в 1970-ые в Москве, а рассказывалось в нем о диссидентах. Гилберт – одна из самых известных и продаваемых писательниц. Ее мемуары "Ешь, молись, люби" экранизировали – главные роли исполнили Джулия Робертс и Хавьер Бардем.Ранее сообщалось, что на музыкальном фестивале в Италии отменили концерт пианистки Валентины Лисицы, поддержавшей Донбасс.
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новости культуры, книги
Культура, Новости культуры, Книги
Автор "Ешь, молись, люби" перенесла выход новой книги из-за русских героев

Автор "Ешь, молись, люби" Гилберт перенесла выход новой книги из-за русских героев

© AP Photo / Evan AgostiniАмериканская писательница Элизабет Гилберт
Американская писательница Элизабет Гилберт - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Evan Agostini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Элизабет Гилберт перенесла на неопределенный срок выход своей новой книги, пишет The New York Times.
Решение она приняла после того, как ее раскритиковали в Сети за написание романа, события которого разворачиваются на территории России. В "Снежном лесе" внимание сфокусировано на русской семье, которая выступала против СССР, действие происходит в 1930-ые.
Книга Гилберт была анонсирована на прошлой неделе. Выпустить ее планировали 13 февраля 2024 года.
Перенос публикации, отмечается в статье, также вызвал споры в Сети. Есть пользователи, которые расценили поведение Гилберт как акт самоцензуры.
После начала СВО выступления некоторых российских артистов за рубежом отменили. Однако ситуация с американской писательницей поразительная, считают в The New York Times. Недавно, напомнили журналисты, The Washington Post высоко оценили новый роман Пола Голдберга. События в произведении разворачивались в 1970-ые в Москве, а рассказывалось в нем о диссидентах.
Гилберт – одна из самых известных и продаваемых писательниц. Ее мемуары "Ешь, молись, люби" экранизировали – главные роли исполнили Джулия Робертс и Хавьер Бардем.
Ранее сообщалось, что на музыкальном фестивале в Италии отменили концерт пианистки Валентины Лисицы, поддержавшей Донбасс.
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