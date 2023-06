https://ria.ru/20230613/knigi-1877788233.html

Автор "Ешь, молись, люби" перенесла выход новой книги из-за русских героев

Автор "Ешь, молись, люби" перенесла выход новой книги из-за русских героев - РИА Новости, 13.06.2023

Автор "Ешь, молись, люби" перенесла выход новой книги из-за русских героев

Элизабет Гилберт перенесла на неопределенный срок выход своей новой книги, пишет The New York Times. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:48

2023-06-13T13:48

2023-06-13T13:48

культура

новости культуры

книги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877781781_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_318f84cd4d447e17fc03eb7990cb5987.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Элизабет Гилберт перенесла на неопределенный срок выход своей новой книги, пишет The New York Times.Решение она приняла после того, как ее раскритиковали в Сети за написание романа, события которого разворачиваются на территории России. В "Снежном лесе" внимание сфокусировано на русской семье, которая выступала против СССР, действие происходит в 1930-ые. Книга Гилберт была анонсирована на прошлой неделе. Выпустить ее планировали 13 февраля 2024 года. Перенос публикации, отмечается в статье, также вызвал споры в Сети. Есть пользователи, которые расценили поведение Гилберт как акт самоцензуры. После начала СВО выступления некоторых российских артистов за рубежом отменили. Однако ситуация с американской писательницей поразительная, считают в The New York Times. Недавно, напомнили журналисты, The Washington Post высоко оценили новый роман Пола Голдберга. События в произведении разворачивались в 1970-ые в Москве, а рассказывалось в нем о диссидентах. Гилберт – одна из самых известных и продаваемых писательниц. Ее мемуары "Ешь, молись, люби" экранизировали – главные роли исполнили Джулия Робертс и Хавьер Бардем.Ранее сообщалось, что на музыкальном фестивале в Италии отменили концерт пианистки Валентины Лисицы, поддержавшей Донбасс.

https://ria.ru/20230609/muzyka-1877304521.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги