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Путин передал в собственность Москвы акции Киностудии имени Горького - РИА Новости, 13.06.2023
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Культура
 
18:17 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/kinostudiya-1877873975.html
Путин передал в собственность Москвы акции Киностудии имени Горького
Путин передал в собственность Москвы акции Киностудии имени Горького - РИА Новости, 13.06.2023
Путин передал в собственность Москвы акции Киностудии имени Горького
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в собственность Москвы,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:17
2023-06-13T18:17
культура
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россия
владимир путин
новости культуры
киностудия имени м. горького
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в собственность Москвы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "В целях развития создаваемого в г. Москве кинокластера постановляю: 2. правительству Российской Федерации в двухмесячный срок обеспечить передачу в собственность г. Москвы находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького", - говорится в указе.
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москва, россия, владимир путин, новости культуры, киностудия имени м. горького
Культура, Москва, Россия, Владимир Путин, Новости культуры, Киностудия имени М. Горького
Путин передал в собственность Москвы акции Киностудии имени Горького

Путин передал Москве принадлежавшие государству акции Киностудии имени Горького

© Flickr / jaime.silvaЗдание киностудии имени Горького в Москве
Здание киностудии имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Flickr / jaime.silva
Здание киностудии имени Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в собственность Москвы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"В целях развития создаваемого в г. Москве кинокластера постановляю: 2. правительству Российской Федерации в двухмесячный срок обеспечить передачу в собственность г. Москвы находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького", - говорится в указе.
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КультураМоскваРоссияВладимир ПутинНовости культурыКиностудия имени М. Горького
 
 
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