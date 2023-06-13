https://ria.ru/20230613/kinostudiya-1877873975.html
Путин передал в собственность Москвы акции Киностудии имени Горького
Путин передал в собственность Москвы акции Киностудии имени Горького - РИА Новости, 13.06.2023
Путин передал в собственность Москвы акции Киностудии имени Горького
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в собственность Москвы,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:17
2023-06-13T18:17
2023-06-13T18:17
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владимир путин
новости культуры
киностудия имени м. горького
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче акций Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в собственность Москвы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "В целях развития создаваемого в г. Москве кинокластера постановляю: 2. правительству Российской Федерации в двухмесячный срок обеспечить передачу в собственность г. Москвы находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общества "Творческо-производственное объединение "Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького", - говорится в указе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, владимир путин, новости культуры, киностудия имени м. горького
Культура, Москва, Россия, Владимир Путин, Новости культуры, Киностудия имени М. Горького
Путин передал в собственность Москвы акции Киностудии имени Горького
Путин передал Москве принадлежавшие государству акции Киностудии имени Горького