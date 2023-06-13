Три улицы в Харькове назвали в честь ликвидированных националистов
В Харькове переименовали улицы в честь националистов Тарасенко, Коцюбайло и Громадского
© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти Харькова, одного из крупнейших городов Украины, переименовали ряд улиц в честь военных и националистов, погибших за последние почти два года в ходе российской военной операции против Киева.
"Отныне улица Плехановская носит имя лидера "Фрайкора" Георгия Тарасенко (командира националистического подразделения, погибшего под Харьковом в марте 2022 года - ред.), улица Державинская - командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла (погибшего под Артемовском в марте 2023 года - ред.), улица Броненосца "Потемкина" - легендарного комбата и нацгвардейца Олега Громадского (погиб в Харькове в первый день боевых действий - ред.)", - написал мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей".