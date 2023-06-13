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Три улицы в Харькове назвали в честь ликвидированных националистов - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:44 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/kharkov-1877840080.html
Три улицы в Харькове назвали в честь ликвидированных националистов
Три улицы в Харькове назвали в честь ликвидированных националистов - РИА Новости, 13.06.2023
Три улицы в Харькове назвали в честь ликвидированных националистов
Власти Харькова, одного из крупнейших городов Украины, переименовали ряд улиц в честь военных и националистов, погибших за последние почти два года в ходе... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:44
2023-06-13T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти Харькова, одного из крупнейших городов Украины, переименовали ряд улиц в честь военных и националистов, погибших за последние почти два года в ходе российской военной операции против Киева. "Отныне улица Плехановская носит имя лидера "Фрайкора" Георгия Тарасенко (командира националистического подразделения, погибшего под Харьковом в марте 2022 года - ред.), улица Державинская - командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла (погибшего под Артемовском в марте 2023 года - ред.), улица Броненосца "Потемкина" - легендарного комбата и нацгвардейца Олега Громадского (погиб в Харькове в первый день боевых действий - ред.)", - написал мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей".
https://ria.ru/20230605/selo-1876272786.html
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в мире, украина, харьков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Ситуация в ДНР и ЛНР
Три улицы в Харькове назвали в честь ликвидированных националистов

В Харькове переименовали улицы в честь националистов Тарасенко, Коцюбайло и Громадского

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на одной из улиц Харькова
Мужчина на одной из улиц Харькова - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Мужчина на одной из улиц Харькова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти Харькова, одного из крупнейших городов Украины, переименовали ряд улиц в честь военных и националистов, погибших за последние почти два года в ходе российской военной операции против Киева.
"Отныне улица Плехановская носит имя лидера "Фрайкора" Георгия Тарасенко (командира националистического подразделения, погибшего под Харьковом в марте 2022 года - ред.), улица Державинская - командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла (погибшего под Артемовском в марте 2023 года - ред.), улица Броненосца "Потемкина" - легендарного комбата и нацгвардейца Олега Громадского (погиб в Харькове в первый день боевых действий - ред.)", - написал мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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