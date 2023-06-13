https://ria.ru/20230613/kharkov-1877840080.html

Три улицы в Харькове назвали в честь ликвидированных националистов

Три улицы в Харькове назвали в честь ликвидированных националистов - РИА Новости, 13.06.2023

Три улицы в Харькове назвали в честь ликвидированных националистов

Власти Харькова, одного из крупнейших городов Украины, переименовали ряд улиц в честь военных и националистов, погибших за последние почти два года в ходе... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:44

2023-06-13T16:44

2023-06-13T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти Харькова, одного из крупнейших городов Украины, переименовали ряд улиц в честь военных и националистов, погибших за последние почти два года в ходе российской военной операции против Киева. "Отныне улица Плехановская носит имя лидера "Фрайкора" Георгия Тарасенко (командира националистического подразделения, погибшего под Харьковом в марте 2022 года - ред.), улица Державинская - командира батальона "Волки Да Винчи" Дмитрия Коцюбайла (погибшего под Артемовском в марте 2023 года - ред.), улица Броненосца "Потемкина" - легендарного комбата и нацгвардейца Олега Громадского (погиб в Харькове в первый день боевых действий - ред.)", - написал мэр Харькова Игорь Терехов в своем телеграм-канале. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей".

https://ria.ru/20230605/selo-1876272786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, харьков, ситуация в днр и лнр