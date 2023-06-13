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В Донецке музыкальный телеканал подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 13.06.2023
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20:03 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/khakery-1877898445.html
В Донецке музыкальный телеканал подвергся хакерской атаке
В Донецке музыкальный телеканал подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 13.06.2023
В Донецке музыкальный телеканал подвергся хакерской атаке
Музыкальный канал RU TV подвергся хакерской атаке, в течение 20 минут вместо музыкальных клипов телеканал демонстрировал фейковые новости со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T20:03
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донецк
россия
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ДОНЕЦК, 13 июня - РИА Новости. Музыкальный канал RU TV подвергся хакерской атаке, в течение 20 минут вместо музыкальных клипов телеканал демонстрировал фейковые новости со ссылкой на несуществующие СМИ, передает корреспондент РИА Новости. После того, как блок фейковых новостей закончился, вещание канала приостановилось.
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Новости
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донецк, россия
Донецк, Россия
В Донецке музыкальный телеканал подвергся хакерской атаке

В Донецке из-за хакерской атаки музыкальный канал RU TV показывал фейковые новости

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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ДОНЕЦК, 13 июня - РИА Новости. Музыкальный канал RU TV подвергся хакерской атаке, в течение 20 минут вместо музыкальных клипов телеканал демонстрировал фейковые новости со ссылкой на несуществующие СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
После того, как блок фейковых новостей закончился, вещание канала приостановилось.
Анапа - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Оперштаб Кубани сообщил о хакерской атаке на радиостанции в регионе
12 июня, 18:57
 
ДонецкРоссия
 
 
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