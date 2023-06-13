https://ria.ru/20230613/khakery-1877898445.html

В Донецке музыкальный телеканал подвергся хакерской атаке

В Донецке музыкальный телеканал подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 13.06.2023

В Донецке музыкальный телеканал подвергся хакерской атаке

Музыкальный канал RU TV подвергся хакерской атаке, в течение 20 минут вместо музыкальных клипов телеканал демонстрировал фейковые новости со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T20:03

2023-06-13T20:03

2023-06-13T20:03

донецк

россия

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ДОНЕЦК, 13 июня - РИА Новости. Музыкальный канал RU TV подвергся хакерской атаке, в течение 20 минут вместо музыкальных клипов телеканал демонстрировал фейковые новости со ссылкой на несуществующие СМИ, передает корреспондент РИА Новости. После того, как блок фейковых новостей закончился, вещание канала приостановилось.

https://ria.ru/20230612/khakery-1877677044.html

донецк

россия

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2023

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донецк, россия