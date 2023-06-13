https://ria.ru/20230613/khakery-1877898445.html
В Донецке музыкальный телеканал подвергся хакерской атаке
В Донецке музыкальный телеканал подвергся хакерской атаке - РИА Новости, 13.06.2023
В Донецке музыкальный телеканал подвергся хакерской атаке
Музыкальный канал RU TV подвергся хакерской атаке, в течение 20 минут вместо музыкальных клипов телеканал демонстрировал фейковые новости со ссылкой на... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T20:03
2023-06-13T20:03
2023-06-13T20:03
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ДОНЕЦК, 13 июня - РИА Новости. Музыкальный канал RU TV подвергся хакерской атаке, в течение 20 минут вместо музыкальных клипов телеканал демонстрировал фейковые новости со ссылкой на несуществующие СМИ, передает корреспондент РИА Новости. После того, как блок фейковых новостей закончился, вещание канала приостановилось.
https://ria.ru/20230612/khakery-1877677044.html
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донецк, россия
В Донецке музыкальный телеканал подвергся хакерской атаке
В Донецке из-за хакерской атаки музыкальный канал RU TV показывал фейковые новости
ДОНЕЦК, 13 июня - РИА Новости. Музыкальный канал RU TV подвергся хакерской атаке, в течение 20 минут вместо музыкальных клипов телеканал демонстрировал фейковые новости со ссылкой на несуществующие СМИ, передает корреспондент РИА Новости.
После того, как блок фейковых новостей закончился, вещание канала приостановилось.
Оперштаб Кубани сообщил о хакерской атаке на радиостанции в регионе