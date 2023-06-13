https://ria.ru/20230613/ipoteka-1877320891.html

Ефимов: 10 тысяч кредитов семейной ипотеки выдали в Москве за 4 месяца

Ефимов: 10 тысяч кредитов семейной ипотеки выдали в Москве за 4 месяца - РИА Новости, 13.06.2023

Ефимов: 10 тысяч кредитов семейной ипотеки выдали в Москве за 4 месяца

В январе-апреле 2023 года в Москве по программе "Семейная ипотека" выдали почти 10 тысяч льготных кредитов на общую сумму свыше 80 миллиардов рублей, что на 5%... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:09

2023-06-13T09:09

2023-06-13T09:09

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В январе-апреле 2023 года в Москве по программе "Семейная ипотека" выдали почти 10 тысяч льготных кредитов на общую сумму свыше 80 миллиардов рублей, что на 5% больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Интерес москвичей к льготным ипотечным программам сохраняется на высоком уровне. В январе-апреле два из трех выданных в Москве ипотечных кредита были льготными. Самой популярной льготной программой является "Семейная ипотека": ее доля в количестве и объеме всех выданных в столице за этот период льготных ипотечных кредитов достигла 46%", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что на Москву приходится 10% от числа и 18% процентов от объема выданных в Российской Федерации кредитов по программе семейной ипотеки.Как указали в столичном департаменте экономической политики и развития, росту популярности семейной ипотеки способствовало ее распространение с 2023 года на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми без ограничений по дате их рождения. Только за первый квартал текущего года таким семьям было выдано более четырех тысяч льготных займов – каждый третий семейный ипотечный кредит.

https://ria.ru/20230601/kredity-1875411826.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва