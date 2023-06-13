https://ria.ru/20230613/ipoteka-1877320891.html
Ефимов: 10 тысяч кредитов семейной ипотеки выдали в Москве за 4 месяца
Ефимов: 10 тысяч кредитов семейной ипотеки выдали в Москве за 4 месяца - РИА Новости, 13.06.2023
Ефимов: 10 тысяч кредитов семейной ипотеки выдали в Москве за 4 месяца
В январе-апреле 2023 года в Москве по программе "Семейная ипотека" выдали почти 10 тысяч льготных кредитов на общую сумму свыше 80 миллиардов рублей, что на 5%... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T09:09
2023-06-13T09:09
2023-06-13T09:09
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В январе-апреле 2023 года в Москве по программе "Семейная ипотека" выдали почти 10 тысяч льготных кредитов на общую сумму свыше 80 миллиардов рублей, что на 5% больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Интерес москвичей к льготным ипотечным программам сохраняется на высоком уровне. В январе-апреле два из трех выданных в Москве ипотечных кредита были льготными. Самой популярной льготной программой является "Семейная ипотека": ее доля в количестве и объеме всех выданных в столице за этот период льготных ипотечных кредитов достигла 46%", - отметил вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что на Москву приходится 10% от числа и 18% процентов от объема выданных в Российской Федерации кредитов по программе семейной ипотеки.Как указали в столичном департаменте экономической политики и развития, росту популярности семейной ипотеки способствовало ее распространение с 2023 года на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми без ограничений по дате их рождения. Только за первый квартал текущего года таким семьям было выдано более четырех тысяч льготных займов – каждый третий семейный ипотечный кредит.
https://ria.ru/20230601/kredity-1875411826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. В январе-апреле 2023 года в Москве по программе "Семейная ипотека" выдали почти 10 тысяч льготных кредитов на общую сумму свыше 80 миллиардов рублей, что на 5% больше аналогичного прошлогоднего показателя, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Интерес москвичей к льготным ипотечным программам сохраняется на высоком уровне. В январе-апреле два из трех выданных в Москве ипотечных кредита были льготными. Самой популярной льготной программой является "Семейная ипотека": ее доля в количестве и объеме всех выданных в столице за этот период льготных ипотечных кредитов достигла 46%", - отметил вице-мэр
, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он уточнил, что на Москву приходится 10% от числа и 18% процентов от объема выданных в Российской Федерации кредитов по программе семейной ипотеки.
Как указали в столичном департаменте экономической политики и развития, росту популярности семейной ипотеки способствовало ее распространение с 2023 года на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми без ограничений по дате их рождения. Только за первый квартал текущего года таким семьям было выдано более четырех тысяч льготных займов – каждый третий семейный ипотечный кредит.
Ефимов: в Москве за год действия ИТ-ипотеки выдали свыше 3 тысяч кредитов