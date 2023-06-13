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Путин спрогнозировал инфляцию в пять процентов по итогам года - РИА Новости, 13.06.2023
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18:37 13.06.2023 (обновлено: 18:51 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/inflyatsiya-1877881804.html
Путин спрогнозировал инфляцию в пять процентов по итогам года
Путин спрогнозировал инфляцию в пять процентов по итогам года - РИА Новости, 13.06.2023
Путин спрогнозировал инфляцию в пять процентов по итогам года
Инфляция в России по итогам 2023 года будет не слишком низкой, а нормальной - около 5%, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:37
2023-06-13T18:51
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2023 года будет не слишком низкой, а нормальной - около 5%, заявил президент России Владимир Путин."Думаю, по году она выйдет на "пятерочку", так, как прогнозирует Центральный банк, наверное. Но это хорошо, для нас слишком низкая инфляция - не очень большой подарок, а вот это вот будет нормально", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.Инфляция в России в апреле замедлилась в годовом выражении до 2,3%, это был минимум с февраля 2020 года. ЦБ прогнозирует по итогам 2023 года инфляцию в 4,5–6,5%, сохраняет решимость вернуть ее к целевым 4% в 2024 году.
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россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Путин спрогнозировал инфляцию в пять процентов по итогам года

Путин заявил, что инфляция в России по итогам 2023 года будет около пяти процентов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Инфляция в России по итогам 2023 года будет не слишком низкой, а нормальной - около 5%, заявил президент России Владимир Путин.
"Думаю, по году она выйдет на "пятерочку", так, как прогнозирует Центральный банк, наверное. Но это хорошо, для нас слишком низкая инфляция - не очень большой подарок, а вот это вот будет нормально", - сказал Путин во время встречи с военными корреспондентами.
Инфляция в России в апреле замедлилась в годовом выражении до 2,3%, это был минимум с февраля 2020 года. ЦБ прогнозирует по итогам 2023 года инфляцию в 4,5–6,5%, сохраняет решимость вернуть ее к целевым 4% в 2024 году.
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