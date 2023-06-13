https://ria.ru/20230613/inflyatsiya-1877713309.html

Глава АКРА спрогнозировал ускорение инфляции в России

Глава АКРА спрогнозировал ускорение инфляции в России - РИА Новости, 13.06.2023

Глава АКРА спрогнозировал ускорение инфляции в России

Инфляция в России к концу года может ускориться до 5,5%, а к целевому уровню в 4%, скорее всего, опустится лишь в 2025 году, такое мнение в интервью РИА Новости РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T07:24

2023-06-13T07:24

2023-06-13T07:49

пмэф-2023

россия

экономика

михаил сухов

центральный банк рф (цб рф)

петербургский международный экономический форум (фонд)

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Инфляция в России к концу года может ускориться до 5,5%, а к целевому уровню в 4%, скорее всего, опустится лишь в 2025 году, такое мнение в интервью РИА Новости высказал гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России в 2023 году составит 4,5-6,5%, а в дальнейшем будет на уровне 4%. При этом Минэкономразвития ждет к концу года темпы роста цен на уровне 5,3%. На конец мая инфляция составляла в годовом выражении 2,51%."В 2023 году я ожидаю инфляцию порядка 5,5%, и в целом не думаю, что следующие годы инфляция может сильно выйти за рамки 6%", - сказал Сухов в интервью в преддверии ПМЭФ.Экономист добавил, что цель по инфляции в 4% с большой долей вероятности будет достигнута в 2025 году, а не в следующем, как ожидает ЦБ."Причина в том, что долгое время будут сохранять действие ряд факторов инфляционного давления, в том числе государственные расходы, бюджетный дефицит, к этому стоит добавить определенную инфляцию издержек со стороны импорта. При перестройке транспортных каналов дороже становятся затраты на транспорт и на обслуживание финансовых операций", - указал Сухов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230609/inflyatsiya-1877245313.html

https://ria.ru/20230613/vvp-1877710822.html

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россия, экономика, михаил сухов, центральный банк рф (цб рф), петербургский международный экономический форум (фонд), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)