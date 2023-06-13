Рейтинг@Mail.ru
Глава АКРА спрогнозировал ускорение инфляции в России - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:24 13.06.2023 (обновлено: 07:49 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/inflyatsiya-1877713309.html
Глава АКРА спрогнозировал ускорение инфляции в России
Глава АКРА спрогнозировал ускорение инфляции в России - РИА Новости, 13.06.2023
Глава АКРА спрогнозировал ускорение инфляции в России
Инфляция в России к концу года может ускориться до 5,5%, а к целевому уровню в 4%, скорее всего, опустится лишь в 2025 году, такое мнение в интервью РИА Новости РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T07:24
2023-06-13T07:49
пмэф-2023
россия
экономика
михаил сухов
центральный банк рф (цб рф)
петербургский международный экономический форум (фонд)
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861866642_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_79106b1ecd6c2accd00bf5351ea22d36.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Инфляция в России к концу года может ускориться до 5,5%, а к целевому уровню в 4%, скорее всего, опустится лишь в 2025 году, такое мнение в интервью РИА Новости высказал гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России в 2023 году составит 4,5-6,5%, а в дальнейшем будет на уровне 4%. При этом Минэкономразвития ждет к концу года темпы роста цен на уровне 5,3%. На конец мая инфляция составляла в годовом выражении 2,51%."В 2023 году я ожидаю инфляцию порядка 5,5%, и в целом не думаю, что следующие годы инфляция может сильно выйти за рамки 6%", - сказал Сухов в интервью в преддверии ПМЭФ.Экономист добавил, что цель по инфляции в 4% с большой долей вероятности будет достигнута в 2025 году, а не в следующем, как ожидает ЦБ."Причина в том, что долгое время будут сохранять действие ряд факторов инфляционного давления, в том числе государственные расходы, бюджетный дефицит, к этому стоит добавить определенную инфляцию издержек со стороны импорта. При перестройке транспортных каналов дороже становятся затраты на транспорт и на обслуживание финансовых операций", - указал Сухов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230609/inflyatsiya-1877245313.html
https://ria.ru/20230613/vvp-1877710822.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861866642_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_5b71ae1fc2e776598e45647f85b0f111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, михаил сухов, центральный банк рф (цб рф), петербургский международный экономический форум (фонд), национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Михаил Сухов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Петербургский международный экономический форум (фонд), Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
ПМЭФ-2023
Глава АКРА спрогнозировал ускорение инфляции в России

Глава АКРА Сухов: инфляция в России к концу года может ускориться до 5,5 процента

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГипермаркет "Лента Эконом"
Гипермаркет Лента Эконом - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Гипермаркет "Лента Эконом". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Инфляция в России к концу года может ускориться до 5,5%, а к целевому уровню в 4%, скорее всего, опустится лишь в 2025 году, такое мнение в интервью РИА Новости высказал гендиректор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.
Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России в 2023 году составит 4,5-6,5%, а в дальнейшем будет на уровне 4%. При этом Минэкономразвития ждет к концу года темпы роста цен на уровне 5,3%. На конец мая инфляция составляла в годовом выражении 2,51%.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
Центробанк планирует вернуть к 2024 году четырехпроцентную инфляцию
9 июня, 15:26
"В 2023 году я ожидаю инфляцию порядка 5,5%, и в целом не думаю, что следующие годы инфляция может сильно выйти за рамки 6%", - сказал Сухов в интервью в преддверии ПМЭФ.
Экономист добавил, что цель по инфляции в 4% с большой долей вероятности будет достигнута в 2025 году, а не в следующем, как ожидает ЦБ.
"Причина в том, что долгое время будут сохранять действие ряд факторов инфляционного давления, в том числе государственные расходы, бюджетный дефицит, к этому стоит добавить определенную инфляцию издержек со стороны импорта. При перестройке транспортных каналов дороже становятся затраты на транспорт и на обслуживание финансовых операций", - указал Сухов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Листы с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Глава АКРА спрогнозировал рост российского ВВП
06:23
 
ПМЭФ-2023РоссияЭкономикаМихаил СуховЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Петербургский международный экономический форум (фонд)Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала