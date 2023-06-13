https://ria.ru/20230613/granitsy-1877878980.html

Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам спецоперации

Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023

Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам спецоперации

Дальнейшие действия РФ после завершения контрнаступления Украины зависят от того, какая сложится ситуация, у России есть планы разного характера, заявил... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:29

2023-06-13T18:29

2023-06-13T18:45

специальная военная операция на украине

россия

украина

безопасность

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Дальнейшие действия РФ после завершения контрнаступления Украины зависят от того, какая сложится ситуация, у России есть планы разного характера, заявил президент РФ Владимир Путин."Все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления. Это ключевой вопрос. Думаю, что - я с полным основанием об этом говорю - понимая катастрофические, именно катастрофические потери, руководство (Украины), какое бы оно ни было, голова-то на плечах есть, они должны задуматься о том, что делать дальше", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия готовиться отражать следующие атаки или сама пойдет вперед."А мы будем смотреть из того, какова будет ситуация, и исходя из этого предпринимать дальнейшие шаги. У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-делать", - добавил президент.

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, безопасность, владимир путин, ситуация в днр и лнр