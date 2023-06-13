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Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам спецоперации
Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам спецоперации
Дальнейшие действия РФ после завершения контрнаступления Украины зависят от того, какая сложится ситуация, у России есть планы разного характера, заявил... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:29
2023-06-13T18:29
2023-06-13T18:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Дальнейшие действия РФ после завершения контрнаступления Украины зависят от того, какая сложится ситуация, у России есть планы разного характера, заявил президент РФ Владимир Путин."Все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления. Это ключевой вопрос. Думаю, что - я с полным основанием об этом говорю - понимая катастрофические, именно катастрофические потери, руководство (Украины), какое бы оно ни было, голова-то на плечах есть, они должны задуматься о том, что делать дальше", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия готовиться отражать следующие атаки или сама пойдет вперед."А мы будем смотреть из того, какова будет ситуация, и исходя из этого предпринимать дальнейшие шаги. У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-делать", - добавил президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, безопасность, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам спецоперации
Путин: территориальные границы спецоперации зависят от потенциала контрнаступления ВСУ
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Дальнейшие действия РФ после завершения контрнаступления Украины зависят от того, какая сложится ситуация, у России есть планы разного характера, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления. Это ключевой вопрос. Думаю, что - я с полным основанием об этом говорю - понимая катастрофические, именно катастрофические потери, руководство (Украины), какое бы оно ни было, голова-то на плечах есть, они должны задуматься о том, что делать дальше", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия готовиться отражать следующие атаки или сама пойдет вперед.
"А мы будем смотреть из того, какова будет ситуация, и исходя из этого предпринимать дальнейшие шаги. У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-делать", - добавил президент.