Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 13.06.2023 (обновлено: 18:45 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/granitsy-1877878980.html
Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам спецоперации
Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам спецоперации - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам спецоперации
Дальнейшие действия РФ после завершения контрнаступления Украины зависят от того, какая сложится ситуация, у России есть планы разного характера, заявил... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:29
2023-06-13T18:45
специальная военная операция на украине
россия
украина
безопасность
владимир путин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877850459_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_7485d6930d1e2a323d2b66047d230ed0.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Дальнейшие действия РФ после завершения контрнаступления Украины зависят от того, какая сложится ситуация, у России есть планы разного характера, заявил президент РФ Владимир Путин."Все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления. Это ключевой вопрос. Думаю, что - я с полным основанием об этом говорю - понимая катастрофические, именно катастрофические потери, руководство (Украины), какое бы оно ни было, голова-то на плечах есть, они должны задуматься о том, что делать дальше", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия готовиться отражать следующие атаки или сама пойдет вперед."А мы будем смотреть из того, какова будет ситуация, и исходя из этого предпринимать дальнейшие шаги. У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-делать", - добавил президент.
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877850459_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7db19b16fd5f422294009d15bc07cf6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, безопасность, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Безопасность, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин заявил о нескольких планах по территориальным границам спецоперации

Путин: территориальные границы спецоперации зависят от потенциала контрнаступления ВСУ

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Дальнейшие действия РФ после завершения контрнаступления Украины зависят от того, какая сложится ситуация, у России есть планы разного характера, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все будет зависеть от потенциалов, которые сложатся на момент окончания этого так называемого контрнаступления. Это ключевой вопрос. Думаю, что - я с полным основанием об этом говорю - понимая катастрофические, именно катастрофические потери, руководство (Украины), какое бы оно ни было, голова-то на плечах есть, они должны задуматься о том, что делать дальше", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия готовиться отражать следующие атаки или сама пойдет вперед.
"А мы будем смотреть из того, какова будет ситуация, и исходя из этого предпринимать дальнейшие шаги. У нас есть планы разного характера в зависимости от той ситуации, которая сложится тогда, когда мы посчитаем нужным что-делать", - добавил президент.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаБезопасностьВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала