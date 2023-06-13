https://ria.ru/20230613/granitsa-1877917396.html

Пограничники задержали двоих эстонцев, по ошибке пересекших границу России

Пограничники задержали двоих эстонцев, по ошибке пересекших границу России - РИА Новости, 13.06.2023

Пограничники задержали двоих эстонцев, по ошибке пересекших границу России

Российские пограничники во вторник задержали сотрудников департамента полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA), которые по ошибке пересекли российскую... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T23:46

2023-06-13T23:46

2023-06-13T23:46

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алар карис

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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн - РИА Новости. Российские пограничники во вторник задержали сотрудников департамента полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA), которые по ошибке пересекли российскую границу, сообщила пресс-служба департамента. "Во вторник российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистиков PPA, которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу с Россией на квадроцикле. Они находились возле пограничного пункта Саатсе, где знакомились с участком границы, на котором планируются работы по уходу", - говорится в сообщении. По данным PPA, сотрудники департамента, которые не являются полицейскими чиновниками, а работают на основании трудового договора, ошиблись в выборе дороги и заехали на несколько метров вглубь территории России. При задержании работники PPA сопротивления не оказали, и российские пограничники в их отношении силу не применяли. "Сегодняшний инцидент - человеческая ошибка. В настоящее время мы делаем все от нас зависящее, чтобы наши работники как можно скорее вернулись в Эстонию", - приводит пресс-служба слова префекта Лыунаской префектуры полиции Валло Коппеля. Инцидент прокомментировал президент Эстонии Алар Карис, который подчеркнул, что это человеческая ошибка и что важно правильно обозначить границу, чтобы местные жители и сотрудники PPA не пересекали границу по ошибке. "То, что произошло сегодня - это человеческая ошибка, решением которой является объяснение с эстонской стороны и освобождение задержанных. Надеюсь, что два логистика PPA, которые пересекли границу на погранпункте Саатсе во время работ по техническому обслуживанию границы, быстро вернутся домой к своим семьям и коллегам", - цитирует президента его канцелярия.

https://ria.ru/20230505/zaderzhanie-1869917536.html

https://ria.ru/20230419/granitsa-1866441696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, эстония, алар карис