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Пограничники задержали двоих эстонцев, по ошибке пересекших границу России - РИА Новости, 13.06.2023
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23:46 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/granitsa-1877917396.html
Пограничники задержали двоих эстонцев, по ошибке пересекших границу России
Пограничники задержали двоих эстонцев, по ошибке пересекших границу России - РИА Новости, 13.06.2023
Пограничники задержали двоих эстонцев, по ошибке пересекших границу России
Российские пограничники во вторник задержали сотрудников департамента полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA), которые по ошибке пересекли российскую... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T23:46
2023-06-13T23:46
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн - РИА Новости. Российские пограничники во вторник задержали сотрудников департамента полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA), которые по ошибке пересекли российскую границу, сообщила пресс-служба департамента. "Во вторник российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистиков PPA, которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу с Россией на квадроцикле. Они находились возле пограничного пункта Саатсе, где знакомились с участком границы, на котором планируются работы по уходу", - говорится в сообщении. По данным PPA, сотрудники департамента, которые не являются полицейскими чиновниками, а работают на основании трудового договора, ошиблись в выборе дороги и заехали на несколько метров вглубь территории России. При задержании работники PPA сопротивления не оказали, и российские пограничники в их отношении силу не применяли. "Сегодняшний инцидент - человеческая ошибка. В настоящее время мы делаем все от нас зависящее, чтобы наши работники как можно скорее вернулись в Эстонию", - приводит пресс-служба слова префекта Лыунаской префектуры полиции Валло Коппеля. Инцидент прокомментировал президент Эстонии Алар Карис, который подчеркнул, что это человеческая ошибка и что важно правильно обозначить границу, чтобы местные жители и сотрудники PPA не пересекали границу по ошибке. "То, что произошло сегодня - это человеческая ошибка, решением которой является объяснение с эстонской стороны и освобождение задержанных. Надеюсь, что два логистика PPA, которые пересекли границу на погранпункте Саатсе во время работ по техническому обслуживанию границы, быстро вернутся домой к своим семьям и коллегам", - цитирует президента его канцелярия.
https://ria.ru/20230505/zaderzhanie-1869917536.html
https://ria.ru/20230419/granitsa-1866441696.html
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в мире, россия, эстония, алар карис
В мире, Россия, Эстония, Алар Карис
Пограничники задержали двоих эстонцев, по ошибке пересекших границу России

Пограничники задержали двух эстонских полицейских, по ошибке пересекших российскую границу

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкРоссийские пограничники
Российские пограничники - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Российские пограничники. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 13 июн - РИА Новости. Российские пограничники во вторник задержали сотрудников департамента полиции и пограничной охраны Эстонии (PPA), которые по ошибке пересекли российскую границу, сообщила пресс-служба департамента.
«
"Во вторник российские пограничники возле пограничного пункта Саатсе задержали двоих логистиков PPA, которые в ходе подготовки работ по обслуживанию границы по ошибке пересекли границу с Россией на квадроцикле. Они находились возле пограничного пункта Саатсе, где знакомились с участком границы, на котором планируются работы по уходу", - говорится в сообщении.
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По данным PPA, сотрудники департамента, которые не являются полицейскими чиновниками, а работают на основании трудового договора, ошиблись в выборе дороги и заехали на несколько метров вглубь территории России. При задержании работники PPA сопротивления не оказали, и российские пограничники в их отношении силу не применяли.
«
"Сегодняшний инцидент - человеческая ошибка. В настоящее время мы делаем все от нас зависящее, чтобы наши работники как можно скорее вернулись в Эстонию", - приводит пресс-служба слова префекта Лыунаской префектуры полиции Валло Коппеля.
Инцидент прокомментировал президент Эстонии Алар Карис, который подчеркнул, что это человеческая ошибка и что важно правильно обозначить границу, чтобы местные жители и сотрудники PPA не пересекали границу по ошибке.
«
"То, что произошло сегодня - это человеческая ошибка, решением которой является объяснение с эстонской стороны и освобождение задержанных. Надеюсь, что два логистика PPA, которые пересекли границу на погранпункте Саатсе во время работ по техническому обслуживанию границы, быстро вернутся домой к своим семьям и коллегам", - цитирует президента его канцелярия.
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