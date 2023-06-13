https://ria.ru/20230613/granitsa-1877852274.html
Путин призвал укреплять границу с Украиной
Путин призвал укреплять границу с Украиной - РИА Новости, 13.06.2023
Путин призвал укреплять границу с Украиной
Надо укреплять границу с Украиной, этот процесс уже идет и достаточно быстро, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:13
2023-06-13T17:13
2023-06-13T17:21
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Надо укреплять границу с Украиной, этот процесс уже идет и достаточно быстро, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Здесь о чем можно говорить? Конечно, нужно укреплять границу. И наверняка кто из вас там работает, видите, что этот процесс идет, идет достаточно быстро, эта задача тоже будет решена", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20230613/obstrel-1877778334.html
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украина, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Россия
Путин призвал укреплять границу с Украиной
Путин заявил, что процесс укрепления границы с Украиной идет достаточно быстро
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Надо укреплять границу с Украиной, этот процесс уже идет и достаточно быстро, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Здесь о чем можно говорить? Конечно, нужно укреплять границу. И наверняка кто из вас там работает, видите, что этот процесс идет, идет достаточно быстро, эта задача тоже будет решена", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
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