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Путин призвал укреплять границу с Украиной - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 13.06.2023 (обновлено: 17:21 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/granitsa-1877852274.html
Путин призвал укреплять границу с Украиной
Путин призвал укреплять границу с Украиной - РИА Новости, 13.06.2023
Путин призвал укреплять границу с Украиной
Надо укреплять границу с Украиной, этот процесс уже идет и достаточно быстро, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:13
2023-06-13T17:21
специальная военная операция на украине
украина
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Надо укреплять границу с Украиной, этот процесс уже идет и достаточно быстро, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Здесь о чем можно говорить? Конечно, нужно укреплять границу. И наверняка кто из вас там работает, видите, что этот процесс идет, идет достаточно быстро, эта задача тоже будет решена", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
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украина, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Россия
Путин призвал укреплять границу с Украиной

Путин заявил, что процесс укрепления границы с Украиной идет достаточно быстро

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль "Тигр-М" на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
Бронеавтомобиль Тигр-М на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Бронеавтомобиль "Тигр-М" на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Надо укреплять границу с Украиной, этот процесс уже идет и достаточно быстро, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Здесь о чем можно говорить? Конечно, нужно укреплять границу. И наверняка кто из вас там работает, видите, что этот процесс идет, идет достаточно быстро, эта задача тоже будет решена", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ПутинРоссия
 
 
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