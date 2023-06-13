https://ria.ru/20230613/granitsa-1877852274.html

Путин призвал укреплять границу с Украиной

Путин призвал укреплять границу с Украиной - РИА Новости, 13.06.2023

Путин призвал укреплять границу с Украиной

Надо укреплять границу с Украиной, этот процесс уже идет и достаточно быстро, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:13

2023-06-13T17:13

2023-06-13T17:21

специальная военная операция на украине

украина

владимир путин

россия

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Надо укреплять границу с Украиной, этот процесс уже идет и достаточно быстро, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Здесь о чем можно говорить? Конечно, нужно укреплять границу. И наверняка кто из вас там работает, видите, что этот процесс идет, идет достаточно быстро, эта задача тоже будет решена", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

https://ria.ru/20230613/obstrel-1877778334.html

украина

россия

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2023

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украина, владимир путин, россия