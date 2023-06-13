https://ria.ru/20230613/gosudarstvo-1877871367.html

Путин назвал Россию правовым государством

Путин назвал Россию правовым государством - РИА Новости, 13.06.2023

Путин назвал Россию правовым государством

Россия, в отличие от Украины, правовое государство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:09

2023-06-13T18:09

2023-06-13T18:23

владимир путин

россия

украина

политика

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Россия, в отличие от Украины, правовое государство, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, в отличие от Украины, правовое государство. Это не шутка, это не ирония", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос, будет ли общая программа по выплатам для участников специальной военной операции."Есть определенные права у регионов, есть определенные обязанности у регионов, есть определенные права у федерации. Федерация, как парадоксально это не звучало, в данном случае не может дать прямых указаний в соответствии с распределением полномочий, но рекомендовать мы можем", - сказал Путин.Президент отметил, что федеральные выплаты одинаковы для всех, а что касается региональных выплат, то они дополнительные и принимаются самими регионами."Мы не можем дать прямых указаний, но мы можем рекомендовать выбрать какую-то общую планку… Повторяю еще раз, это не касается федеральных выплат, это чисто региональные выплаты, необязательные вообще, регионы вообще могли ничего не платить, но они делают это добровольно. Но, конечно, здесь лучше иметь какой-то общий подход, я согласен, поработаем с губернаторами", - сказал он.

https://ria.ru/20230613/yuschenko-1877845033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, украина, политика