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Путин назвал Россию правовым государством - РИА Новости, 13.06.2023
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18:09 13.06.2023 (обновлено: 18:23 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/gosudarstvo-1877871367.html
Путин назвал Россию правовым государством
Путин назвал Россию правовым государством - РИА Новости, 13.06.2023
Путин назвал Россию правовым государством
Россия, в отличие от Украины, правовое государство, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:09
2023-06-13T18:23
владимир путин
россия
украина
политика
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Россия, в отличие от Украины, правовое государство, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы, в отличие от Украины, правовое государство. Это не шутка, это не ирония", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос, будет ли общая программа по выплатам для участников специальной военной операции."Есть определенные права у регионов, есть определенные обязанности у регионов, есть определенные права у федерации. Федерация, как парадоксально это не звучало, в данном случае не может дать прямых указаний в соответствии с распределением полномочий, но рекомендовать мы можем", - сказал Путин.Президент отметил, что федеральные выплаты одинаковы для всех, а что касается региональных выплат, то они дополнительные и принимаются самими регионами."Мы не можем дать прямых указаний, но мы можем рекомендовать выбрать какую-то общую планку… Повторяю еще раз, это не касается федеральных выплат, это чисто региональные выплаты, необязательные вообще, регионы вообще могли ничего не платить, но они делают это добровольно. Но, конечно, здесь лучше иметь какой-то общий подход, я согласен, поработаем с губернаторами", - сказал он.
https://ria.ru/20230613/yuschenko-1877845033.html
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владимир путин, россия, украина, политика
Владимир Путин, Россия, Украина, Политика
Путин назвал Россию правовым государством

Президент Путин: Россия, в отличие от Украины, правовое государство

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Россия, в отличие от Украины, правовое государство, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы, в отличие от Украины, правовое государство. Это не шутка, это не ирония", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами, отвечая на вопрос, будет ли общая программа по выплатам для участников специальной военной операции.
"Есть определенные права у регионов, есть определенные обязанности у регионов, есть определенные права у федерации. Федерация, как парадоксально это не звучало, в данном случае не может дать прямых указаний в соответствии с распределением полномочий, но рекомендовать мы можем", - сказал Путин.
Президент отметил, что федеральные выплаты одинаковы для всех, а что касается региональных выплат, то они дополнительные и принимаются самими регионами.
"Мы не можем дать прямых указаний, но мы можем рекомендовать выбрать какую-то общую планку… Повторяю еще раз, это не касается федеральных выплат, это чисто региональные выплаты, необязательные вообще, регионы вообще могли ничего не платить, но они делают это добровольно. Но, конечно, здесь лучше иметь какой-то общий подход, я согласен, поработаем с губернаторами", - сказал он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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