https://ria.ru/20230613/gostinitsy-1877828845.html
Правительство выделяет регионам деньги для возведения модульных гостиниц
Правительство выделяет регионам деньги для возведения модульных гостиниц - РИА Новости, 13.06.2023
Правительство выделяет регионам деньги для возведения модульных гостиниц
Правительство выделяет в этом году свыше 3,5 миллиарда рублей на субсидии 38 регионам для возведения модульных гостиниц, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:25
2023-06-13T16:25
2023-06-13T16:25
туризм
туризм
новости - туризм
михаил мишустин
гостиницы
отели
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство выделяет в этом году свыше 3,5 миллиарда рублей на субсидии 38 регионам для возведения модульных гостиниц, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эти средства помогут инвесторам активнее создавать дополнительные места проживания для путешественников. "Поэтому продолжаем субсидировать возведение модульных некапитальных строений", — сказал он на заседании кабмина. Расселять гостей в в таких местах можно круглый год, а строительство идет гораздо быстрее, что позволяет малому и среднему бизнесу скорее окупать затраты. В прошлом году финансирование получили 174 проекта из 24 регионов, на их реализацию выделили свыше четырех миллиардов рублей. В эксплуатацию было введено около 2,5 тысячи номеров. В этом году инвесторы из 79 регионов подали на конкурс порядка 1,3 тысячи проектов. В 38 субъектов федерации деньги — 3,5 миллиарда рублей — будут распределены сегодня. Финансирование из бюджета получат, в частности, в Челябинской области, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, михаил мишустин, гостиницы, отели
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Михаил Мишустин, Гостиницы, Отели
Правительство выделяет регионам деньги для возведения модульных гостиниц
Правительство в этом году выделит регионам свыше 3,5 миллиарда рублей для модульных отелей
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство выделяет в этом году свыше 3,5 миллиарда рублей на субсидии 38 регионам для возведения модульных гостиниц, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Эти средства помогут инвесторам активнее создавать дополнительные места проживания для путешественников. "Поэтому продолжаем субсидировать возведение модульных некапитальных строений", — сказал он на заседании кабмина.
Расселять гостей в в таких местах можно круглый год, а строительство идет гораздо быстрее, что позволяет малому и среднему бизнесу скорее окупать затраты.
В прошлом году финансирование получили 174 проекта из 24 регионов, на их реализацию выделили свыше четырех миллиардов рублей. В эксплуатацию было введено около 2,5 тысячи номеров.
В этом году инвесторы из 79 регионов подали на конкурс порядка 1,3 тысячи проектов. В 38 субъектов федерации деньги — 3,5 миллиарда рублей — будут распределены сегодня. Финансирование из бюджета получат, в частности, в Челябинской области
, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии.
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