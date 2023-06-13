https://ria.ru/20230613/gostinitsy-1877828845.html

Правительство выделяет регионам деньги для возведения модульных гостиниц

Правительство выделяет регионам деньги для возведения модульных гостиниц - РИА Новости, 13.06.2023

Правительство выделяет регионам деньги для возведения модульных гостиниц

Правительство выделяет в этом году свыше 3,5 миллиарда рублей на субсидии 38 регионам для возведения модульных гостиниц, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:25

2023-06-13T16:25

2023-06-13T16:25

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михаил мишустин

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Правительство выделяет в этом году свыше 3,5 миллиарда рублей на субсидии 38 регионам для возведения модульных гостиниц, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эти средства помогут инвесторам активнее создавать дополнительные места проживания для путешественников. "Поэтому продолжаем субсидировать возведение модульных некапитальных строений", — сказал он на заседании кабмина. Расселять гостей в в таких местах можно круглый год, а строительство идет гораздо быстрее, что позволяет малому и среднему бизнесу скорее окупать затраты. В прошлом году финансирование получили 174 проекта из 24 регионов, на их реализацию выделили свыше четырех миллиардов рублей. В эксплуатацию было введено около 2,5 тысячи номеров. В этом году инвесторы из 79 регионов подали на конкурс порядка 1,3 тысячи проектов. В 38 субъектов федерации деньги — 3,5 миллиарда рублей — будут распределены сегодня. Финансирование из бюджета получат, в частности, в Челябинской области, Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии.

https://ria.ru/20230512/lemping-1871330454.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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