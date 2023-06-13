https://ria.ru/20230613/ges-1877848583.html

В трагедии на Каховской ГЭС виновата Украина, заявил Путин

В трагедии на Каховской ГЭС виновата Украина, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

В трагедии на Каховской ГЭС виновата Украина, заявил Путин

В трагедии на Каховской ГЭС виновата украинская сторона, она стремилась к этому, целенаправленно и многократно била HIMARS по гидроэлектростанции, заявил... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:03

2023-06-13T17:03

2023-06-13T17:26

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украина

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владимир путин

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В трагедии на Каховской ГЭС виновата украинская сторона, она стремилась к этому, целенаправленно и многократно била HIMARS по гидроэлектростанции, заявил президент РФ Владимир Путин."Ну, кто виновен – понятно, украинская сторона стремилась к этому. Вы знаете, я не буду сейчас на 100% говорить вещи, в которых я не уверен, так по большому счету мы не фиксировали больших взрывов перед тем, как разрушение произошло, во всяком случае, так мне докладывали. Но они целенаправленно HIMARS били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем дело. Может быть, там была у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз там чем-то добавили незначительным и пошло разрушение", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.Россия точно не была заинтересована в трагедии на Каховской ГЭС, это повлекло тяжелые последствия для новых российских регионов, подчеркнул президент."Но как мы понимаем, мы в этом точно не заинтересованы, потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими – это первое. А второе – ну, к сожалению, скажу странную вещь, но тем не менее, к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению – почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Но вот поскольку такой розлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось", - сказал Путин.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230612/ges-1877692328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о катастрофе на Каховской ГЭС Путин о катастрофе на Каховской ГЭС 2023-06-13T17:03 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, разрушение каховской гэс, в мире, владимир путин