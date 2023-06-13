Рейтинг@Mail.ru
Число погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:16 13.06.2023 (обновлено: 14:17 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/ges-1877747721.html
Число погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек
Число погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек - РИА Новости, 13.06.2023
Число погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек
Число погибших в результате наводнения в Херсонской области выросло до 17 человек, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:16
2023-06-13T14:17
специальная военная операция на украине
херсонская область
разрушение каховской гэс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877387562_0:61:1163:715_1920x0_80_0_0_127ade42dee35952c3b2307e09f00de5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Число погибших в результате наводнения в Херсонской области выросло до 17 человек, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале."К сожалению, растет число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алешках", — говорится в публикации.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев. Президент России Владимир Путин назвал происшедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230612/ges-1877692328.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877387562_65:0:1098:775_1920x0_80_0_0_3ab7491ffe8b8b7211c6b377d2126e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , разрушение каховской гэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Число погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек

Число погибших от последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЗатопленное село Корсунка в Херсонской области
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Затопленное село Корсунка в Херсонской области
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Число погибших в результате наводнения в Херсонской области выросло до 17 человек, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.
"К сожалению, растет число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алешках", — говорится в публикации.
В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев.
Президент России Владимир Путин назвал происшедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.
Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Разрушенная плотина Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
Мэр Новой Каховки заявил, что Киев добивался разрушения ГЭС с прошлого лета
12 июня, 22:00
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРазрушение Каховской ГЭСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала