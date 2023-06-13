https://ria.ru/20230613/ges-1877747721.html

Число погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек

Число погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек - РИА Новости, 13.06.2023

Число погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек

Число погибших в результате наводнения в Херсонской области выросло до 17 человек, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:16

2023-06-13T11:16

2023-06-13T14:17

специальная военная операция на украине

херсонская область

разрушение каховской гэс

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Число погибших в результате наводнения в Херсонской области выросло до 17 человек, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале."К сожалению, растет число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алешках", — говорится в публикации.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев. Президент России Владимир Путин назвал происшедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.

https://ria.ru/20230612/ges-1877692328.html

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , разрушение каховской гэс, происшествия