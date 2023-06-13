https://ria.ru/20230613/ges-1877747721.html
Число погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек
Число погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек - РИА Новости, 13.06.2023
Число погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек
Число погибших в результате наводнения в Херсонской области выросло до 17 человек, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:16
2023-06-13T11:16
2023-06-13T14:17
специальная военная операция на украине
херсонская область
разрушение каховской гэс
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн — РИА Новости. Число погибших в результате наводнения в Херсонской области выросло до 17 человек, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале."К сожалению, растет число жертв диверсии нацистов. На утро подтверждено 12 погибших в Голой Пристани и пять в Алешках", — говорится в публикации.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. При этом сама дамба водохранилища не пострадала. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение объекта на Киев. Президент России Владимир Путин назвал происшедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. СК возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция — шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
https://ria.ru/20230612/ges-1877692328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , разрушение каховской гэс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС, Происшествия
Число погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек
Число погибших от последствий разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек