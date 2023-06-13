https://ria.ru/20230613/gaz-1877803660.html

Россия ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа

Россия ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа - РИА Новости, 13.06.2023

Россия ратифицировала соглашение с Китаем о поставках газа

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:28

2023-06-13T14:28

2023-06-13T14:28

экономика

россия

дальнереченск

китай

владимир путин

анастасия бондаренко

михаил мишустин

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814587966_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_97697ed2bd67fd96fa509e2426a4fa87.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Китаем о сотрудничестве в сфере поставок природного газа по дальневосточному маршруту. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Межправительственное соглашение, подписанное 31 января 2023 года, предполагает строительство трансграничного участка газопровода. Он начинается на газоизмерительной станции (ГИС) в России в районе Дальнереченска, проходит через реку Уссури и заканчивается на стартовой станции "Хулинь" в Китае (не включает в себя ГИС и стартовую станцию).Соглашение "определяет основные условия по проектированию, строительству и эксплуатации газотранспортной инфраструктуры и поставок природного газа по дальневосточному маршруту, включая трансграничный участок газопровода", сообщала замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко. По соглашению определены три уполномоченные организации: с российской стороны это "Газпром", с китайской - Китайская национальная нефтегазовая корпорация и Китайская национальная трубопроводная компания, также отмечала она.Кроме того, соглашением предусматриваются и регламентируются порядок пропуска через границу персонала и техники без оформления виз, порядок осуществления таможенных операций при перемещении транспортных и технических средств, установка временного грузопассажирского двустороннего пункта пропуска, освобождение от уплаты вывозных таможенных пошлин и таможенных сборов. Замминистра подчеркивала, что отдельно в соглашении отмечена приоритетность расчетов в рублях и юанях.Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, с выходом газопровода на полную мощность поставки российского газа в Китай вырастут на 10 миллиардов кубометров в год. Реализация соглашения будет выгодна обеим сторонам и придаст дополнительный импульс социально-экономическому и технологическому развитию наших дальневосточных регионов, подчеркивал премьер.Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,5 миллиардов кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объем поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.

https://ria.ru/20230603/filtratsiya-1875896830.html

https://ria.ru/20230529/peregovory-1874751277.html

россия

дальнереченск

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дальнереченск, китай, владимир путин, анастасия бондаренко, михаил мишустин, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), сила сибири — 2