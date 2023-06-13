https://ria.ru/20230613/frantsuzy-1877870756.html

"Зато не перепродадут". Французы отреагировали на уничтожение Leopard

"Зато не перепродадут". Французы отреагировали на уничтожение Leopard - РИА Новости, 13.06.2023

"Зато не перепродадут". Французы отреагировали на уничтожение Leopard

Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новости об уничтожении и захвате западных танков Leopard и броневиков Bradley, используемых Вооруженными РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:07

2023-06-13T18:07

2023-06-13T18:32

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новости об уничтожении и захвате западных танков Leopard и броневиков Bradley, используемых Вооруженными силами Украины.Пользователи среди прочего назвали уничтожение поставленной Западом техники явным ударом по НАТО и унижением для спонсоров Владимира Зеленского."Это хорошая новость. По крайней мере, теперь эти танки никто не перепродаст, и это хорошо. Оружие часто перепродают коррумпированные люди, которые похищают оружие, переданное "союзникам" без реального контроля", — написал Bо."Явный удар по НАТО. Похоже, что много танков было уничтожено. Этот конфликт закончится, когда не останется ни одного украинского солдата", — спрогнозировал Fauteavoltaire."Зеленский гонит свой народ на самоубийство. Я не понимаю, почему украинцы не бунтуют", — отметил GentilhommeVCС."Какое унижение для руководства европейских стран, которые все свое оружие, да еще и деньги отдали Зеленскому и Байдену", — прокомментировал al core."Жизнь солдат для командиров ВСУ не имеет значения. Тех, кто не идет вперед, убивают сзади. Мир наступит с концом Зеленского", — подытожил Grand largue.Минобороны России сообщило 10 июня, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. В прошлый четверг ведомство отчиталось об уничтожении трех немецких танков, а в прошлый вторник — восьми.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230613/osvobozhdenie-1877834165.html

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в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, нато, владимир зеленский