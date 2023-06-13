"Зато не перепродадут". Французы отреагировали на уничтожение Leopard
Читатели Le Figaro назвали уничтожение западной техники на Украине ударом по НАТО
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новости об уничтожении и захвате западных танков Leopard и броневиков Bradley, используемых Вооруженными силами Украины.
Пользователи среди прочего назвали уничтожение поставленной Западом техники явным ударом по НАТО и унижением для спонсоров Владимира Зеленского.
"Это хорошая новость. По крайней мере, теперь эти танки никто не перепродаст, и это хорошо. Оружие часто перепродают коррумпированные люди, которые похищают оружие, переданное "союзникам" без реального контроля", — написал Bо.
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"Явный удар по НАТО. Похоже, что много танков было уничтожено. Этот конфликт закончится, когда не останется ни одного украинского солдата", — спрогнозировал Fauteavoltaire.
"Зеленский гонит свой народ на самоубийство. Я не понимаю, почему украинцы не бунтуют", — отметил GentilhommeVCС.
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"Какое унижение для руководства европейских стран, которые все свое оружие, да еще и деньги отдали Зеленскому и Байдену", — прокомментировал al core.
"Жизнь солдат для командиров ВСУ не имеет значения. Тех, кто не идет вперед, убивают сзади. Мир наступит с концом Зеленского", — подытожил Grand largue.
Минобороны России сообщило 10 июня, что при попытках наступления на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. В прошлый четверг ведомство отчиталось об уничтожении трех немецких танков, а в прошлый вторник — восьми.
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