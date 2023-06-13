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Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщения между странами - РИА Новости, 13.06.2023
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Туризм
 
18:00 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/filippiny-1877829198.html
Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщения между странами
Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщения между странами - РИА Новости, 13.06.2023
Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщения между странами
Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиаперелетов между странами, сообщает Росавиация. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:00
2023-06-13T18:00
туризм
новости - туризм
экономика
россия
филиппины
себу
игорь байлен (посол филиппин в россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиаперелетов между странами, сообщает Росавиация. "Стороны договорились продолжить диалог по вопросу возобновления авиаперевозок между Россией и Филиппинами", – говорится в сообщении. В Росавиации состоялась встреча замруководителя Росавиации Владимира Потешкина и чрезвычайного и полномочного посла Филиппин в РФ Игоря Байлена. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области гражданской авиации между двумя странами. "Коллеги из посольства презентовали туристический потенциал провинции Себу и высказали заинтересованность начала полетов в данный регион российских перевозчиков из городов Приморья, Владивостока и Хабаровска", – отмечается в сообщении Росавиации. Замруководителя Росавиации сообщил, что у российских авиакомпаний имеется положительный опыт полетов на Филиппины. С целью создания дополнительных возможностей для российских туристов авиавласти России готовы совместно с авиавластями Филиппин принять необходимые меры для возобновления полетов из Москвы, Владивостока и Хабаровска в Манилу и Себу.
https://ria.ru/20230613/samolet-1877771404.html
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новости - туризм, экономика, россия, филиппины, себу, игорь байлен (посол филиппин в россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Россия, Филиппины, Себу, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), куда можно лететь, Отдых на море
Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщения между странами

Росавиация: Россия и Филиппины обсуждают вопрос возобновления авиасообщения

© AP PhotoСамолет авиакомпании Saudia Airlines в аэропорту Манилы
Самолет авиакомпании Saudia Airlines в аэропорту Манилы - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиаперелетов между странами, сообщает Росавиация.
"Стороны договорились продолжить диалог по вопросу возобновления авиаперевозок между Россией и Филиппинами", – говорится в сообщении.
В Росавиации состоялась встреча замруководителя Росавиации Владимира Потешкина и чрезвычайного и полномочного посла Филиппин в РФ Игоря Байлена. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области гражданской авиации между двумя странами.
"Коллеги из посольства презентовали туристический потенциал провинции Себу и высказали заинтересованность начала полетов в данный регион российских перевозчиков из городов Приморья, Владивостока и Хабаровска", – отмечается в сообщении Росавиации.
Замруководителя Росавиации сообщил, что у российских авиакомпаний имеется положительный опыт полетов на Филиппины. С целью создания дополнительных возможностей для российских туристов авиавласти России готовы совместно с авиавластями Филиппин принять необходимые меры для возобновления полетов из Москвы, Владивостока и Хабаровска в Манилу и Себу.
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ТуризмНовости - ТуризмЭкономикаРоссияФилиппиныСебуИгорь Байлен (посол Филиппин в России)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)куда можно лететьОтдых на море
 
 
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