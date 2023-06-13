https://ria.ru/20230613/filippiny-1877829198.html

Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщения между странами

Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщения между странами - РИА Новости, 13.06.2023

Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщения между странами

Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиаперелетов между странами, сообщает Росавиация. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:00

2023-06-13T18:00

2023-06-13T18:00

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себу

игорь байлен (посол филиппин в россии)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиаперелетов между странами, сообщает Росавиация. "Стороны договорились продолжить диалог по вопросу возобновления авиаперевозок между Россией и Филиппинами", – говорится в сообщении. В Росавиации состоялась встреча замруководителя Росавиации Владимира Потешкина и чрезвычайного и полномочного посла Филиппин в РФ Игоря Байлена. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области гражданской авиации между двумя странами. "Коллеги из посольства презентовали туристический потенциал провинции Себу и высказали заинтересованность начала полетов в данный регион российских перевозчиков из городов Приморья, Владивостока и Хабаровска", – отмечается в сообщении Росавиации. Замруководителя Росавиации сообщил, что у российских авиакомпаний имеется положительный опыт полетов на Филиппины. С целью создания дополнительных возможностей для российских туристов авиавласти России готовы совместно с авиавластями Филиппин принять необходимые меры для возобновления полетов из Москвы, Владивостока и Хабаровска в Манилу и Себу.

https://ria.ru/20230613/samolet-1877771404.html

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новости - туризм, экономика, россия, филиппины, себу, игорь байлен (посол филиппин в россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), куда можно лететь, отдых на море