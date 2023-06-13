https://ria.ru/20230613/filippiny-1877829198.html
Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщения между странами
Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщения между странами - РИА Новости, 13.06.2023
Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщения между странами
Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиаперелетов между странами, сообщает Росавиация. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:00
2023-06-13T18:00
2023-06-13T18:00
туризм
новости - туризм
экономика
россия
филиппины
себу
игорь байлен (посол филиппин в россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147740/25/1477402598_69:0:4931:2735_1920x0_80_0_0_844275c2d729de3f62734906b93e960b.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиаперелетов между странами, сообщает Росавиация. "Стороны договорились продолжить диалог по вопросу возобновления авиаперевозок между Россией и Филиппинами", – говорится в сообщении. В Росавиации состоялась встреча замруководителя Росавиации Владимира Потешкина и чрезвычайного и полномочного посла Филиппин в РФ Игоря Байлена. Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области гражданской авиации между двумя странами. "Коллеги из посольства презентовали туристический потенциал провинции Себу и высказали заинтересованность начала полетов в данный регион российских перевозчиков из городов Приморья, Владивостока и Хабаровска", – отмечается в сообщении Росавиации. Замруководителя Росавиации сообщил, что у российских авиакомпаний имеется положительный опыт полетов на Филиппины. С целью создания дополнительных возможностей для российских туристов авиавласти России готовы совместно с авиавластями Филиппин принять необходимые меры для возобновления полетов из Москвы, Владивостока и Хабаровска в Манилу и Себу.
https://ria.ru/20230613/samolet-1877771404.html
россия
филиппины
себу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147740/25/1477402598_677:0:4324:2735_1920x0_80_0_0_0e4cb50047bc2a89c6279d2c3e3bc768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, экономика, россия, филиппины, себу, игорь байлен (посол филиппин в россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Экономика, Россия, Филиппины, Себу, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), куда можно лететь, Отдых на море
Россия и Филиппины обсуждают возобновление авиасообщения между странами
Росавиация: Россия и Филиппины обсуждают вопрос возобновления авиасообщения