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Фильмы из Китая и Германии покажут на смотре документального кино в Москве - РИА Новости, 13.06.2023
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Культура
 
18:35 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/festival-1877816809.html
Фильмы из Китая и Германии покажут на смотре документального кино в Москве
Фильмы из Китая и Германии покажут на смотре документального кино в Москве - РИА Новости, 13.06.2023
Фильмы из Китая и Германии покажут на смотре документального кино в Москве
Фильмы из 20 стран покажут на девятом Международном фестивале документального кино "Докер", сообщает пресс-служба смотра. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:35
2023-06-13T18:35
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Фильмы из 20 стран покажут на девятом Международном фестивале документального кино "Докер", сообщает пресс-служба смотра.В главном конкурсе ленты из Армении, Венгрии, Германии, Греции, Ирана, Италии, Китая, России, США и Центральноафриканской Республики. В конкурсе короткого метра работы из из Бангладеш, Китая, Кубы, Франции, Португалии и Турции. Россию представят три картины.На фестивале будет секция, посвященная ментальному здоровью "Док Терапия". Зрители увидят четыре фильма. После показов пройдут обсуждения с психологами и психотерапевтами.В программе "Док Станция" – отечественный документальные проекты. "Фильмы этого года — призеры и участники престижных киносмотров 2022 и 2023 годов, среди которых: Роттердамский Кинофестиваль, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, True/False в США и многие другие", – уточнили в пресс-релизе.Также запланированы встречи, круглые столы и мастер-классы.Фестиваль "Докер" пройдет с 23 июня по 2 июля. Его откроет драма "Святая дилемма" венгерских режиссеров Джулианны Угрин и Мартона Визкелеты. Фильм закрытия – детективный триллер Юлии Бобковой "Беглецы".Ранее сообщалось о том, что сериалы со Стояновым, Пересильд и Варнавой попали в конкурс фестиваля "Пилот".
https://ria.ru/20230613/kino-1877763305.html
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Елена Громова
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , куда сходить
Фильмы из Китая и Германии покажут на смотре документального кино в Москве

Фильмы из Китая и Германии покажут на фестивале документального кино "Докер" в Москве

© Фото : Unsplash / Kilyan SockalingumЗрительный зал
Зрительный зал - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : Unsplash / Kilyan Sockalingum
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Фильмы из 20 стран покажут на девятом Международном фестивале документального кино "Докер", сообщает пресс-служба смотра.
В главном конкурсе ленты из Армении, Венгрии, Германии, Греции, Ирана, Италии, Китая, России, США и Центральноафриканской Республики.
В конкурсе короткого метра работы из из Бангладеш, Китая, Кубы, Франции, Португалии и Турции. Россию представят три картины.
На фестивале будет секция, посвященная ментальному здоровью "Док Терапия". Зрители увидят четыре фильма. После показов пройдут обсуждения с психологами и психотерапевтами.
В программе "Док Станция" – отечественный документальные проекты.
«
"Фильмы этого года — призеры и участники престижных киносмотров 2022 и 2023 годов, среди которых: Роттердамский Кинофестиваль, Hot Docs в Торонто, Visions du réel в Нионе, CPH:DOX в Копенгагене, True/False в США и многие другие", – уточнили в пресс-релизе.
Также запланированы встречи, круглые столы и мастер-классы.
Фестиваль "Докер" пройдет с 23 июня по 2 июля. Его откроет драма "Святая дилемма" венгерских режиссеров Джулианны Угрин и Мартона Визкелеты. Фильм закрытия – детективный триллер Юлии Бобковой "Беглецы".
Ранее сообщалось о том, что сериалы со Стояновым, Пересильд и Варнавой попали в конкурс фестиваля "Пилот".
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