https://ria.ru/20230613/fedoseeva-shukshina-1877779921.html
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы - РИА Новости, 13.06.2023
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы
Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной оценивается лечащим врачом как тяжелое, но есть положительная динамика, сообщила РИА Новости дочь актрисы Ольга... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T13:00
2023-06-13T13:00
2023-06-13T15:04
культура
новости культуры
лидия федосеева-шукшина
общество
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной оценивается лечащим врачом как тяжелое, но есть положительная динамика, сообщила РИА Новости дочь актрисы Ольга Шукшина. "Состояние тяжелое, но динамика положительная. Это то, что говорит лечащий врач", — сказала собеседница агентства. Ранее она сообщила РИА Новости, что Федосеева-Шукшина находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений Москвы.
https://ria.ru/20220201/shukshina-1770503981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, лидия федосеева-шукшина, общество
Культура, Новости культуры, Лидия Федосеева-Шукшина, Общество
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы
Состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной тяжелое, но есть положительная динамика