https://ria.ru/20230613/fedoseeva-shukshina-1877779921.html

Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы

Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы - РИА Новости, 13.06.2023

Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии актрисы

Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной оценивается лечащим врачом как тяжелое, но есть положительная динамика, сообщила РИА Новости дочь актрисы Ольга... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T13:00

2023-06-13T13:00

2023-06-13T15:04

культура

новости культуры

лидия федосеева-шукшина

общество

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Состояние актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной оценивается лечащим врачом как тяжелое, но есть положительная динамика, сообщила РИА Новости дочь актрисы Ольга Шукшина. "Состояние тяжелое, но динамика положительная. Это то, что говорит лечащий врач", — сказала собеседница агентства. Ранее она сообщила РИА Новости, что Федосеева-Шукшина находится на плановом обследовании в одном из лучших лечебно-профилактических учреждений Москвы.

https://ria.ru/20220201/shukshina-1770503981.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, лидия федосеева-шукшина, общество